«СКА» одержал две подряд победы после досадного поражения от столичного «Динамо»

Хоккейный клуб «СКА» продолжает демонстрировать нестабильные результаты в регулярном первенстве КХЛ.

Команда Романа Ротенберга может обыграть «Локомотив», а в следующей игре упустить преимущество в три шайбы, и потерпеть досадное поражение. В такой нестабильной обстановке бетторам сложно делать прогнозы на матчи питерской команды. Однако букмекер «Фонбет», вся подробная информация о котором представлена по ссылке https://www.vseprosport.by/reyting-bukmekerov/Fonbet.by , предлагает десятки альтернативных вариантов пари на хоккейные поединки.

Началась домашняя серия для «СКА» крайне нестабильно – после поражения от «Северстали» 4:7 питерцы одержали разгромную победу над лидером западной конференции «Локомотивом» 5:2. Подопечные Романа Ротенберга получили положительные эмоции перед матчем со столичным «Динамо», в котором «Армейцы» вели в счете 3:0 к середине второго периода. Однако набрать два очка хозяевам сенсационно не удалось – победа гостей со счетом 5:3.

Сложно представить, что было в раздевалке «СКА» после поражения от «Динамо», но в двух следующих играх удалось добыть важные победы. В первом поединке не посчастливилось «Салавату», который уступил со счетом 2:3. 28 января коллектив Романа Ротенберга легко расправился с «Витязем» 4:1 благодаря хет-трику Демидова и голу Полякова. Несмотря на 4 набранных очка по итогам двух последних туров, «СКА» продолжает занимать 6-ю строчку в турнирной таблице западной конференции.