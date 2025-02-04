УФАС против ✓ Новости Рыбинска и не только
 

УФАС против

04.02.2025, 7:07, Новости
Теги: , ,

Администрация Рыбинска нарушила антимонопольное законодательство при обустройстве катка на площади Дерунова, считают в Ярославском межрегиональном УФАС.

По мнению антимонопольщиков средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры» выделяемые МАУ ДО СШ «Полет» должны расходоваться на образовательные программы спортивной подготовки, популяризации физической культуры и спорта, организации отдыха детей, а не обустройство открытого ледового комплекса (катка).

По словам рыбинских чиновников на катке был «проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию зимних видов спорта и фигурного катания». Однако, подтверждающих документов в УФАС представлено не было.

Отметим, в муниципальном задании для спортивной школы организации каких-либо временных катков нет.

Напомним, только на организацию катка бюджет потратил в прошлом году 38,5 млн рублей, а в 2023 году – 32 миллиона.

В то же время, уже несколько лет администрация Рыбинска продает недостроенный спортивный комплекс на стадионе «Авангард» за 31 млн рублей. Как утверждают организаторы торгов степень готовности объекта 30 процентов.

То есть, если бы бюджет направил средства не на временную спортивную площадку, а на достройку капитального объекта -то город через 3-4 года смог бы получить полноценный спортивны объект с бассейном и футбольным центром.

Отметим, в Рыбинске ежегодно заливают несколько ледовых кортов на территориях спортивных школ и во дворах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / «СКА» одержал две подряд победы после досадного поражения от столичного «Динамо»

29.01 / «Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом» в пятом «зеленом дерби» сезона

28.01 / «Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива» Сильянова

27.01 / Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

27.01 / «Торпедо» одерживает важную победу в матче против предпоследней команды восточной конференции

25.01 / «Салават» разгромил «Сочи» в матче Континентальной Хоккейной Лиги

24.01 / Столичное «Динамо» вырывает победу у «СКА», проигрывая по ходу матча «-3»

21.01 / Золото на масс-старте, встреча «Полета» с «Факелом», золото Халили и другие события Рыбинска

21.01 / Что ожидать от очередного розыгрыша Лиги конференций УЕФА?

14.01 / ОДК-Сатурн укрепляет спортивный дух сотрудников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика