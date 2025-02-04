УФАС против

Администрация Рыбинска нарушила антимонопольное законодательство при обустройстве катка на площади Дерунова, считают в Ярославском межрегиональном УФАС.

По мнению антимонопольщиков средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры» выделяемые МАУ ДО СШ «Полет» должны расходоваться на образовательные программы спортивной подготовки, популяризации физической культуры и спорта, организации отдыха детей, а не обустройство открытого ледового комплекса (катка).

По словам рыбинских чиновников на катке был «проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию зимних видов спорта и фигурного катания». Однако, подтверждающих документов в УФАС представлено не было.

Отметим, в муниципальном задании для спортивной школы организации каких-либо временных катков нет.

Напомним, только на организацию катка бюджет потратил в прошлом году 38,5 млн рублей, а в 2023 году – 32 миллиона.

В то же время, уже несколько лет администрация Рыбинска продает недостроенный спортивный комплекс на стадионе «Авангард» за 31 млн рублей. Как утверждают организаторы торгов степень готовности объекта 30 процентов.

То есть, если бы бюджет направил средства не на временную спортивную площадку, а на достройку капитального объекта -то город через 3-4 года смог бы получить полноценный спортивны объект с бассейном и футбольным центром.

Отметим, в Рыбинске ежегодно заливают несколько ледовых кортов на территориях спортивных школ и во дворах.