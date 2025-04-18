Расмус Хойлунд привлек внимание грандов Серии А ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Расмус Хойлунд привлек внимание грандов Серии А

18.04.2025, 18:18, Новости
Теги: ,

Итальянские гранды «Ювентус» и «Наполи» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Расмусу Хойлунду, который испытывает трудности с получением игрового времени в английском клубе.

Итальянское первенство могло бы лучше подойти датчанину, который имеет опыт выступлений за «Аталанту». Поклонники Серии А всегда могут найти бонусные средства для бесплатного пари, активировав беттери промокоды на портале Metaratings.

Интерес итальянских клубов к 22-летнему форварду связан с вероятным уходом их ключевых нападающих по окончании сезона – Виктора Осимхена из «Наполи» и Душана Влаховича из «Ювентуса». Хотя туринский клуб рассматривает нигерийского форварда как основного кандидата на замену Влаховичу, финансовые аспекты могут осложнить этот трансфер.

Хойлунд привлекателен для обоих клубов не только своим возрастом и потенциалом, но и опытом выступления в Серии А. В своем дебютном сезоне за «Аталанту» норвежец отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» определил стоимость форварда на уровне 45-50 миллионов евро. Такая ценовая политика английского клуба может стать ключевым фактором в предстоящих переговорах с итальянскими претендентами на услуги молодого нападающего.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / «Ювентус» и «Ньюкасл» могут совершить громкий обмен Дугласа Сантоса на Сандро Тонали

17.04 / «МЮ» заинтересован в покупке Милинковича-Савича из «Торино»

18.03 / Евгения Медведева стала амбассадором Avon в России

19.02 / Гиревик Рыбинска взял медаль на первенстве России, золото рыбинской биатлонистки, Winline выдает бонусы за регистрацию и другие новости спорта

04.02 / УФАС против

29.01 / «СКА» одержал две подряд победы после досадного поражения от столичного «Динамо»

29.01 / «Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом» в пятом «зеленом дерби» сезона

28.01 / «Зенит» и «Динамо» вступили в борьбу за защитника «Локомотива» Сильянова

27.01 / Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу

27.01 / «Торпедо» одерживает важную победу в матче против предпоследней команды восточной конференции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика