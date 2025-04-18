Расмус Хойлунд привлек внимание грандов Серии А

Итальянские гранды «Ювентус» и «Наполи» проявляют интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Расмусу Хойлунду, который испытывает трудности с получением игрового времени в английском клубе.

Итальянское первенство могло бы лучше подойти датчанину, который имеет опыт выступлений за «Аталанту». Поклонники Серии А всегда могут найти бонусные средства для бесплатного пари, активировав беттери промокоды на портале Metaratings.

Интерес итальянских клубов к 22-летнему форварду связан с вероятным уходом их ключевых нападающих по окончании сезона – Виктора Осимхена из «Наполи» и Душана Влаховича из «Ювентуса». Хотя туринский клуб рассматривает нигерийского форварда как основного кандидата на замену Влаховичу, финансовые аспекты могут осложнить этот трансфер.

Хойлунд привлекателен для обоих клубов не только своим возрастом и потенциалом, но и опытом выступления в Серии А. В своем дебютном сезоне за «Аталанту» норвежец отметился девятью голами и двумя результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» определил стоимость форварда на уровне 45-50 миллионов евро. Такая ценовая политика английского клуба может стать ключевым фактором в предстоящих переговорах с итальянскими претендентами на услуги молодого нападающего.