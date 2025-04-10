Медиарейтинги губернаторов за март
10.04.2025, 17:17, Главное
Теги: Война, Общество, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2025 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
53 798
|
631 803,1
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
34 961
|
409 721,4
|
3
|
0
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
35 212
|
376 573,4
|
4
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
26 565
|
198 253,4
|
5
|
+4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
12 090
|
81 767,4
|
6
|
0
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
12 971
|
66 717,5
|
7
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
14 387
|
61 988,4
|
8
|
-3
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
12 989
|
57 783,2
|
9
|
+2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 101
|
43 281,5
|
10
|
+4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
7 852
|
37 517,9
|
11
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 448
|
36 031,4
|
12
|
-4
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 965
|
35 630,3
|
13
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
6 935
|
31 776,0
|
14
|
+1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
6 328
|
30 411,1
|
15
|
-2
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
7 419
|
27 966,8
|
16
|
-4
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 840
|
24 352,3
|
17
|
0
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 926
|
16 983,1
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 423
|
9 103,0
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили нападение БПЛА ВСУ, были введены ограничения в аэропортах региона. Утром 14 марта ПВО также отразили атаку БПЛА в московском регионе, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Сергей Собянин сообщил, что новое здание Московского цирка будет построено в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. На платформе “Активный гражданин” завершилось голосование по вопросу строительства Большого цирка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил итоги конкурса на лучшую визуальную концепцию для нового здания Большого Московского цирка. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации и ремонта здание театра “Мастерская “12” Никиты Михалкова” на Поварской улице. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал ход строительства финишного участка автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от улицы Поляны до шоссе, и рассказал, что ввод трассы запланирован на 2026 год. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции исторический стадион “Локомотив” в Люблино.
Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном “Крокус Сити Холле” открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, в церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Запись ребенка в первый класс по месту регистрации стартует в Подмосковье с 1 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов обсудили прохождение паводкового периода. В подмосковном Раменском в ходе атаки украинских беспилотников семь квартир получили повреждения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Более 20 автомобилей сгорели в результате падения осколков дрона на парковку рядом с производственным комплексом компании “Мираторг” в Домодедово, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшие и родные погибших при падении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье получат выплаты от 100 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Блогеру Акиму Апачеву, который несмотря на запрет оперштаба на въезд в приграничье приехал с Суджу и оставил на стенах строений провокационные надписи, грозит штраф, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях в результате удара Вооруженных сил Украины по торговому центру “Добрыня” в Курской области и состоянии пострадавших. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел пресс-конференцию, посвященную его первым 100 дням работы в должности. Российские военные и волонтеры вывезли с территории освобожденной Суджи 68 граждан. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 371 человека, в том числе 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+4), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+4) и губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+3).
Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев. Также СМИ сообщали, что губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в свой указ о выплате в 100 тыс. рублей беременным школьницам. Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
Главы регионов в марте 2025 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
53 798
|
631 803,1
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
34 961
|
409 721,4
|
3
|
0
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
35 212
|
376 573,4
|
4
|
0
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
26 565
|
198 253,4
|
5
|
+1
|
СЛЮСАРЬ Юрий Борисович
|
Ростовская обл.
|
24 844
|
146 701,3
|
6
|
+2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
18 007
|
122 371,5
|
7
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
13 568
|
118 815,2
|
8
|
-3
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
10 552
|
118 583,1
|
9
|
+8
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
19 709
|
116 735,9
|
10
|
-1
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
17 191
|
95 324,3
|
11
|
new
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 344
|
84 200,5
|
12
|
-2
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
14 020
|
81 951,1
|
13
|
+12
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
12 090
|
81 767,4
|
14
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
9 595
|
74 633,2
|
15
|
+1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
9 340
|
73 952,1
|
16
|
+4
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
11 539
|
72 531,7
|
17
|
-2
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
12 971
|
66 717,5
|
18
|
+1
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
17 939
|
63 255,5
|
19
|
-1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
14 387
|
61 988,4
|
20
|
-6
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
10 171
|
60 678,5
|
21
|
-9
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
10 974
|
60 077,6
|
22
|
-11
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
12 989
|
57 783,2
|
23
|
+25
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
9 126
|
56 037,5
|
24
|
+18
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
7 435
|
54 704,1
|
25
|
+19
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
5 369
|
52 732,0
|
26
|
+7
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 958
|
52 076,4
|
27
|
+10
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
9 169
|
50 534,2
|
28
|
+32
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
10 265
|
49 695,1
|
29
|
+5
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
6 696
|
47 797,2
|
30
|
-7
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
10 034
|
47 600,1
|
31
|
+4
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
10 691
|
46 059,1
|
32
|
+6
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
5 349
|
46 010,3
|
33
|
+8
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
6 517
|
45 854,4
|
34
|
-3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
10 508
|
45 125,8
|
35
|
-14
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
10 479
|
44 962,4
|
36
|
+38
|
ДРОНОВ Александр Валентинович
|
Новгородская обл.
|
4 150
|
43 487,2
|
37
|
+2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 101
|
43 281,5
|
38
|
+5
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
10 512
|
41 325,2
|
39
|
+27
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
11 159
|
38 704,1
|
40
|
-11
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
7 710
|
38 362,1
|
41
|
+21
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
7 852
|
37 517,9
|
42
|
-16
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
9 848
|
36 331,3
|
43
|
-11
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
8 448
|
36 031,4
|
44
|
new
|
СОЛНЦЕВ Евгений Александрович
|
Оренбургская обл.
|
3 003
|
35 672,5
|
45
|
-23
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 965
|
35 630,3
|
46
|
-18
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 516
|
33 193,9
|
47
|
+22
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
6 935
|
31 776,0
|
48
|
+15
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
6 328
|
30 411,1
|
49
|
+3
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
5 101
|
29 945,5
|
50
|
+4
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
6 415
|
28 544,5
|
51
|
+8
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
7 419
|
27 966,8
|
52
|
+3
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
5 276
|
26 670,1
|
53
|
-2
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
4 169
|
25 681,1
|
54
|
new
|
ГЕХТ Ирина Альфредовна
|
Ненецкий АО
|
2 123
|
25 269,2
|
55
|
+9
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 735
|
24 762,2
|
56
|
-7
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
5 270
|
24 675,4
|
57
|
-1
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
7 238
|
24 658,4
|
58
|
-5
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 840
|
24 352,3
|
59
|
+22
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
2 561
|
24 292,3
|
60
|
-15
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
5 893
|
23 269,1
|
61
|
-37
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 721
|
22 579,2
|
62
|
-1
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 761
|
21 089,1
|
63
|
-27
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 989
|
20 221,9
|
64
|
+1
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
3 881
|
19 130,0
|
65
|
-15
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Коми
|
3 836
|
18 880,0
|
66
|
-20
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калининградская обл.
|
3 593
|
17 734,2
|
67
|
-9
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 785
|
17 425,2
|
68
|
-28
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 527
|
17 406,1
|
69
|
-42
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
2 176
|
17 273,0
|
70
|
+2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 926
|
16 983,1
|
71
|
-3
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
3 269
|
16 860,1
|
72
|
+1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
5 298
|
15 585,0
|
73
|
-5
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 152
|
14 993,6
|
74
|
-17
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 540
|
14 574.1
|
75
|
+4
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 924
|
13 350,0
|
76
|
-5
|
КОСТЮК Мария Федоровна
|
Еврейская автономная обл.
|
2 891
|
13 031,2
|
77
|
+1
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 680
|
11 613,2
|
78
|
-8
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 629
|
10 696,0
|
79
|
-4
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 423
|
9 103,0
|
80
|
+4
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 972
|
8 874,1
|
81
|
-1
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 786
|
8 432,1
|
82
|
-6
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 790
|
6 833,4
|
83
|
-6
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 215
|
6 441,7
|
84
|
+5
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
1 479
|
6 093,4
|
85
|
-2
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 503
|
5 981,4
|
86
|
-4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 093
|
5 920,1
|
87
|
-2
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
2 072
|
5 407,1
|
88
|
-1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 131
|
5 148,0
|
89
|
-1
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 803
|
4 293,2
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