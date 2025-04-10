Медиарейтинги губернаторов за март ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Медиарейтинги губернаторов за март

10.04.2025, 17:17, Главное
Теги: , , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2025 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

53 798

631 803,1

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

34 961

409 721,4

3

0

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

35 212

376 573,4

4

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

26 565

198 253,4

5

+4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

12 090

81 767,4

6

0

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

12 971

66 717,5

7

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

14 387

61 988,4

8

-3

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

12 989

57 783,2

9

+2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 101

43 281,5

10

+4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

7 852

37 517,9

11

-1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 448

36 031,4

12

-4

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 965

35 630,3

13

+3

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

6 935

31 776,0

14

+1

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

6 328

30 411,1

15

-2

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

7 419

27 966,8

16

-4

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 840

24 352,3

17

0

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 926

16 983,1

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 423

9 103,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили нападение БПЛА ВСУ, были введены ограничения в аэропортах региона. Утром 14 марта ПВО также отразили атаку БПЛА в московском регионе, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Сергей Собянин сообщил, что новое здание Московского цирка будет построено в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. На платформе “Активный гражданин” завершилось голосование по вопросу строительства Большого цирка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил итоги конкурса на лучшую визуальную концепцию для нового здания Большого Московского цирка. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации и ремонта здание театра “Мастерская “12” Никиты Михалкова” на Поварской улице. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал ход строительства финишного участка автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от улицы Поляны до шоссе, и рассказал, что ввод трассы запланирован на 2026 год. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции исторический стадион “Локомотив” в Люблино.

Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном “Крокус Сити Холле” открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, в церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Запись ребенка в первый класс по месту регистрации стартует в Подмосковье с 1 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов обсудили прохождение паводкового периода. В подмосковном Раменском в ходе атаки украинских беспилотников семь квартир получили повреждения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Более 20 автомобилей сгорели в результате падения осколков дрона на парковку рядом с производственным комплексом компании “Мираторг” в Домодедово, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшие и родные погибших при падении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье получат выплаты от 100 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Блогеру Акиму Апачеву, который несмотря на запрет оперштаба на въезд в приграничье приехал с Суджу и оставил на стенах строений провокационные надписи, грозит штраф, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях в результате удара Вооруженных сил Украины по торговому центру “Добрыня” в Курской области и состоянии пострадавших. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел пресс-конференцию, посвященную его первым 100 дням работы в должности. Российские военные и волонтеры вывезли с территории освобожденной Суджи 68 граждан. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 371 человека, в том числе 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+4), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+4) и губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+3).
Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев. Также СМИ сообщали, что губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в свой указ о выплате в 100 тыс. рублей беременным школьницам. Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Главы регионов в марте 2025 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

53 798

631 803,1

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

34 961

409 721,4

3

0

ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич

Курская обл.

35 212

376 573,4

4

0

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

26 565

198 253,4

5

+1

СЛЮСАРЬ Юрий Борисович

Ростовская обл.

24 844

146 701,3

6

+2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

18 007

122 371,5

7

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

13 568

118 815,2

8

-3

ПУШИЛИН Денис Владимирович

ДНР

10 552

118 583,1

9

+8

БУСАРГИН Роман Викторович

Саратовская обл.

19 709

116 735,9

10

-1

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

17 191

95 324,3

11

new

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Свердловская обл.

7 344

84 200,5

12

-2

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

14 020

81 951,1

13

+12

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

12 090

81 767,4

14

-1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

9 595

74 633,2

15

+1

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

9 340

73 952,1

16

+4

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

11 539

72 531,7

17

-2

МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович

Тульская обл.

12 971

66 717,5

18

+1

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

17 939

63 255,5

19

-1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

14 387

61 988,4

20

-6

ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич

Вологодская обл.

10 171

60 678,5

21

-9

ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич

Самарская обл.

10 974

60 077,6

22

-11

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

12 989

57 783,2

23

+25

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

9 126

56 037,5

24

+18

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

7 435

54 704,1

25

+19

САЛЬДО Владимир Васильевич

Херсонская обл.

5 369

52 732,0

26

+7

КУХАРУК Руслан Николаевич

Ханты-Мансийский АО

5 958

52 076,4

27

+10

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

9 169

50 534,2

28

+32

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

10 265

49 695,1

29

+5

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

6 696

47 797,2

30

-7

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

10 034

47 600,1

31

+4

ХОЦЕНКО Виталий Павлович

Омская обл.

10 691

46 059,1

32

+6

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

5 349

46 010,3

33

+8

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

6 517

45 854,4

34

-3

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

10 508

45 125,8

35

-14

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

10 479

44 962,4

36

+38

ДРОНОВ Александр Валентинович

Новгородская обл.

4 150

43 487,2

37

+2

АНОХИН Василий Николаевич

Смоленская обл.

7 101

43 281,5

38

+5

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

10 512

41 325,2

39

+27

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

11 159

38 704,1

40

-11

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

7 710

38 362,1

41

+21

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

7 852

37 517,9

42

-16

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

9 848

36 331,3

43

-11

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

8 448

36 031,4

44

new

СОЛНЦЕВ Евгений Александрович

Оренбургская обл.

3 003

35 672,5

45

-23

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

7 965

35 630,3

46

-18

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

5 516

33 193,9

47

+22

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

6 935

31 776,0

48

+15

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

6 328

30 411,1

49

+3

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

5 101

29 945,5

50

+4

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

6 415

28 544,5

51

+8

ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич

Тамбовская обл.

7 419

27 966,8

52

+3

КОТЮКОВ Михаил Михайлович

Красноярский край

5 276

26 670,1

53

-2

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

4 169

25 681,1

54

new

ГЕХТ Ирина Альфредовна

Ненецкий АО

2 123

25 269,2

55

+9

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 735

24 762,2

56

-7

ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович

Хабаровский край

5 270

24 675,4

57

-1

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

7 238

24 658,4

58

-5

МАЛКОВ Павел Викторович

Рязанская обл.

5 840

24 352,3

59

+22

ПАСЕЧНИК Леонид Иванович

ЛНР

2 561

24 292,3

60

-15

СЕРЕДЮК Илья Владимирович

Кемеровская обл.

5 893

23 269,1

61

-37

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 721

22 579,2

62

-1

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

5 761

21 089,1

63

-27

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

4 989

20 221,9

64

+1

ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович

Марий Эл

3 881

19 130,0

65

-15

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Коми

3 836

18 880,0

66

-20

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич

Калининградская обл.

3 593

17 734,2

67

-9

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 785

17 425,2

68

-28

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 527

17 406,1

69

-42

БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич

Запорожская обл.

2 176

17 273,0

70

+2

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

4 926

16 983,1

71

-3

ТУРЧАК Андрей Анатольевич

Республика Алтай

3 269

16 860,1

72

+1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

5 298

15 585,0

73

-5

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 152

14 993,6

74

-17

СОКОЛОВ Александр Валентинович

Кировская обл.

5 540

14 574.1

75

+4

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

2 924

13 350,0

76

-5

КОСТЮК Мария Федоровна

Еврейская автономная обл.

2 891

13 031,2

77

+1

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 680

11 613,2

78

-8

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

2 629

10 696,0

79

-4

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

3 423

9 103,0

80

+4

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 972

8 874,1

81

-1

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 786

8 432,1

82

-6

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

2 790

6 833,4

83

-6

МАЗУР Владимир Владимирович

Томская обл.

2 215

6 441,7

84

+5

КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич

Чукотский АО

1 479

6 093,4

85

-2

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

2 503

5 981,4

86

-4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

2 093

5 920,1

87

-2

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

2 072

5 407,1

88

-1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

1 131

5 148,0

89

-1

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

1 803

4 293,2

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Наше дело – труба

13.03 / В феврале рост цен замедлился

06.03 / Медиарейтинг губернаторов за февраль

21.02 / Города Ярославской области вошли в число лидеров по росту турпотока

19.02 / Гиревик Рыбинска взял медаль на первенстве России, золото рыбинской биатлонистки, Winline выдает бонусы за регистрацию и другие новости спорта

17.02 / Рост цен на базовые продукты питания замедлился до 18 процентов за год

13.02 / Персонажи «Простоквашино» украсили детскую коллекцию косметических средств

11.02 / Медиарейтинги губернаторов за январь 2025 года

21.01 / Медиарейтинг губернаторов за 2024 год

16.01 / Огурцы по-прежнему в цене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика