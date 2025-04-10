Медиарейтинги губернаторов за март

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2025 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 53 798 631 803,1 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 34 961 409 721,4 3 0 ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич Курская обл. 35 212 376 573,4 4 0 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 26 565 198 253,4 5 +4 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 12 090 81 767,4 6 0 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 12 971 66 717,5 7 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 14 387 61 988,4 8 -3 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 12 989 57 783,2 9 +2 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 7 101 43 281,5 10 +4 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 7 852 37 517,9 11 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 8 448 36 031,4 12 -4 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 7 965 35 630,3 13 +3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 6 935 31 776,0 14 +1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 6 328 30 411,1 15 -2 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Тамбовская обл. 7 419 27 966,8 16 -4 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 5 840 24 352,3 17 0 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 4 926 16 983,1 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 423 9 103,0

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили нападение БПЛА ВСУ, были введены ограничения в аэропортах региона. Утром 14 марта ПВО также отразили атаку БПЛА в московском регионе, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Сергей Собянин сообщил, что новое здание Московского цирка будет построено в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. На платформе “Активный гражданин” завершилось голосование по вопросу строительства Большого цирка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил итоги конкурса на лучшую визуальную концепцию для нового здания Большого Московского цирка. Также СМИ сообщали, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации и ремонта здание театра “Мастерская “12” Никиты Михалкова” на Поварской улице. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал ход строительства финишного участка автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от улицы Поляны до шоссе, и рассказал, что ввод трассы запланирован на 2026 год. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции исторический стадион “Локомотив” в Люблино.

Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном “Крокус Сити Холле” открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, в церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Запись ребенка в первый класс по месту регистрации стартует в Подмосковье с 1 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с областным правительством и главами муниципалитетов обсудили прохождение паводкового периода. В подмосковном Раменском в ходе атаки украинских беспилотников семь квартир получили повреждения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Более 20 автомобилей сгорели в результате падения осколков дрона на парковку рядом с производственным комплексом компании “Мираторг” в Домодедово, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшие и родные погибших при падении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье получат выплаты от 100 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Блогеру Акиму Апачеву, который несмотря на запрет оперштаба на въезд в приграничье приехал с Суджу и оставил на стенах строений провокационные надписи, грозит штраф, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях в результате удара Вооруженных сил Украины по торговому центру “Добрыня” в Курской области и состоянии пострадавших. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел пресс-конференцию, посвященную его первым 100 дням работы в должности. Российские военные и волонтеры вывезли с территории освобожденной Суджи 68 граждан. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из освобожденных населенных пунктов Курской области эвакуировали 371 человека, в том числе 14 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Воронежской области Александра Гусева (+4), губернатора Орловской области Андрея Клычкова (+4) и губернатора Костромской области Сергея Ситникова (+3).

Пожар на объекте инфраструктуры в Воронежской области, начавшийся из-за атаки БПЛА, ликвидирован, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев. Также СМИ сообщали, что губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в свой указ о выплате в 100 тыс. рублей беременным школьницам. Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Главы регионов в марте 2025 года: