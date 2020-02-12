Желания подлежат корректному удовлетворению

12.02.2020, 15:04, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Общество

Муниципальный совет Рыбинска выделил 25 млн рублей из дефицитного бюджета на покупку у частного собственника ДК «Полиграф».

Большинство депутатов не смутило, что средства выделяются во внеочередном порядке, в отсутствии их внятного источника, а при этом Денис Добряков даже сказал:

— Если владелец гарантированно не выкупает здание («Мариинской гимназии»), то в расходную часть, эти расходы (на покупку ДК), не один здравомыслящий человек не включит.

Напомним, вчера глава города заявил, что ДК «Полиграф» будет куплен только после продажи гимназии нынешнему собственнику дворца культуры. Но депутаты, не дождавшись сделки, все-таки внесли эти 25 миллионов в расходную часть бюджета.

Впрочем, сомнения в столь срочном выделении средств на покупку ДК у некоторых депутатов были.

— Рыночная оценка здания гимназии производилась? – спросил Олег Леонтьев.

Оказалось нет. И будет она сделана только после того, как администрация объявит торги на ее исполнение.

— А как вы его с 2013 года выставляли на торги, если на него не было оценки? – вновь спросил депутат.

В ответ услышал, что когда-то оценка здания проводилась и объект выставлялся на продажу, но когда и за сколько Наталье Поткиной, директору департамента имущественных и земельных отношений, ответить не удалось – ее перебил глава.

— Напишите заявление в прокуратуру, в ФСБ, в МВД, что бы нас проверяли, — вместо ответа посоветовал депутату Денис Добряков.

– А я потом скажу, что господин Леонтьев против того, чтобы дети нормально занимались культурой.

— «Депутат Леонтьев против ДК полиграфзавода» — вот это заголовок для новой статьи, — добавил глава.

На что, депутат заметил, что даже знает, где она появится.

— Я не знаю, где она появится, но она, по-моему, уже печатается, — заявил глава.

На это Олег Леонтьев заметил, что он не против того, чтобы город стал собственником пустующего ДК, но у него есть сомнения: где уверенность, что гимназию купит тоже собственник и по аналогичной цене, что и продаст «Полиграф»; зачем выделять средства на покупку ДК до сделки.

Впрочем, по словам директора департамента финансов администрации Надежды Петуховой, сделку все равно совершить не удастся до тех пор, пока в бюджете не появятся «живые» деньги. А глава добавил: здание «Мариинской гимназии» будет продано через месяц-полтора (sic!).

На некорректность дискуссии с главой обратил внимание коллега Олега Леонтьева Сергей Пресняков.