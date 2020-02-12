Желания подлежат корректному удовлетворению

12.02.2020, 15:04, Главное
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Муниципальный совет Рыбинска выделил 25 млн рублей из дефицитного бюджета на покупку у частного собственника ДК «Полиграф».

Большинство депутатов не смутило, что средства выделяются во внеочередном порядке, в отсутствии их внятного источника, а при этом Денис Добряков даже сказал:

— Если владелец гарантированно не выкупает здание («Мариинской гимназии»), то в расходную часть, эти расходы (на покупку ДК), не один здравомыслящий человек не включит.

Денис Добряков: Если владелец не выкупает гарантированно здание («Мариинской гимназии»), то в расходную часть, эти расходы (на покупку ДК), не один здравомыслящий человек не включит. Но депутаты эти расходы в бюджет включили, и во внеочередном порядкеНапомним, вчера глава города заявил, что ДК «Полиграф» будет куплен только после продажи гимназии нынешнему собственнику дворца культуры. Но депутаты, не дождавшись сделки, все-таки внесли эти 25 миллионов в расходную часть бюджета.

Впрочем, сомнения в столь срочном выделении средств на покупку ДК у некоторых депутатов были.

— Рыночная оценка здания гимназии производилась? – спросил Олег Леонтьев.

Оказалось нет. И будет она сделана только после того, как администрация объявит торги на ее исполнение.

— А как вы его с 2013 года выставляли на торги, если на него не было оценки? – вновь спросил депутат.

В ответ услышал, что когда-то оценка здания проводилась и объект выставлялся на продажу, но когда и за сколько Наталье Поткиной, директору департамента имущественных и земельных отношений, ответить не удалось – ее перебил глава.

— Напишите заявление в прокуратуру, в ФСБ, в МВД, что бы нас проверяли, — вместо ответа посоветовал депутату Денис Добряков.

– А я потом скажу, что господин Леонтьев против того, чтобы дети нормально занимались культурой.

— «Депутат Леонтьев против ДК полиграфзавода» — вот это заголовок для новой статьи, — добавил глава.

На что, депутат заметил, что даже знает, где она появится.

— Я не знаю, где она появится, но она, по-моему, уже печатается, — заявил глава.

На это Олег Леонтьев заметил, что он не против того, чтобы город стал собственником пустующего ДК, но у него есть сомнения: где уверенность, что гимназию купит тоже собственник и по аналогичной цене, что и продаст «Полиграф»; зачем выделять средства на покупку ДК до сделки.

Впрочем, по словам директора департамента финансов администрации Надежды Петуховой, сделку все равно совершить не удастся до тех пор, пока в бюджете не появятся «живые» деньги. А глава добавил: здание «Мариинской гимназии» будет продано через месяц-полтора (sic!).

На некорректность дискуссии с главой обратил внимание коллега Олега Леонтьева Сергей Пресняков.



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Желания подлежат корректному удовлетворению

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