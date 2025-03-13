В феврале рост цен замедлился

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 42 рубля (0,6 процента за месяц) и составила 6606,83 рубля (в декабре – 6565,12 рублей).

За месяц больше всего выросли цены на вермишель (+4,2%), рыбу мороженную неразделанную (+4,1%) и сыр (+4,0%). Наиболее заметно подешевели: масло подсолнечное (+2,9%), морковь (-2,3%) и яйца (-1,8%).

В феврале 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 100,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные – 100,4%, платные услуги населению – 100,7%.

По отношению к декабрю 2024 года рост потребительских цен составил 2,2 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

