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В феврале рост цен замедлился

13.03.2025, 10:37, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 42 рубля (0,6 процента за месяц) и составила 6606,83 рубля (в декабре – 6565,12 рублей).

За месяц больше всего выросли цены на вермишель (+4,2%), рыбу мороженную неразделанную (+4,1%) и сыр (+4,0%). Наиболее заметно подешевели: масло подсолнечное (+2,9%), морковь (-2,3%) и яйца (-1,8%).

В феврале 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 100,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные – 100,4%, платные услуги населению – 100,7%.

По отношению к декабрю 2024 года рост потребительских цен составил 2,2 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

666,78

816,28

833,48

2,1%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

341,04

113,73

113,68

0,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

211,23

247,17

246,44

-0,3%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

843,09

126,46

126,46

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

216,22

242,39

252,26

4,1%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

374,96

21,14

21,87

3,5%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1170,97

174,98

175,65

0,4%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

141,11

84,76

82,31

-2,9%

Маргарин, кг

6

0,5

264,54

131,76

132,27

0,4%

Сметана, кг

1,8

0,15

334,80

49,56

50,22

1,3%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

75,82

695,20

695,02

0,0%

Творог нежирный, кг

10

0,83

399,57

331,38

332,98

0,5%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

897,19

179,65

186,91

4,0%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

112,54

171,87

168,81

-1,8%

Сахар-песок, кг

20

1,67

71,28

118,43

118,80

0,3%

Печенье, кг

0,7

0,06

280,07

15,88

16,34

2,9%

Карамель, кг

0,7

0,06

323,03

18,72

18,84

0,6%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1507,76

61,57

62,82

2,0%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

19,62

6,07

5,97

-1,6%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

1883,83

113,40

114,60

1,1%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

49,75

83,85

82,92

-1,1%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

61,19

587,17

586,40

-0,1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

100,96

641,63

631,00

-1,7%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

122,47

51,68

51,03

-1,3%

Пшено, кг

6

0,5

57,65

28,51

28,83

1,1%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

61,82

37,62

37,61

0,0%

Вермишель, кг

6

0,5

107,10

51,38

53,55

4,2%

Картофель, кг

150

12,5

56,66

692,88

708,25

2,2%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

48,38

142,01

141,11

-0,6%

Лук репчатый, кг

20

1,67

57,13

96,57

95,22

-1,4%

Морковь, кг

35

2,92

45,73

136,47

133,38

-2,3%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

327,61

48,04

49,14

2,3%

Яблоки, кг

18,6

1,55

163,02

246,93

252,68

2,3%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6565,12

6606,83

0,6%

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