В феврале рост цен замедлился
13.03.2025, 10:37, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 42 рубля (0,6 процента за месяц) и составила 6606,83 рубля (в декабре – 6565,12 рублей).
За месяц больше всего выросли цены на вермишель (+4,2%), рыбу мороженную неразделанную (+4,1%) и сыр (+4,0%). Наиболее заметно подешевели: масло подсолнечное (+2,9%), морковь (-2,3%) и яйца (-1,8%).
В феврале 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 100,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 100,9%, непродовольственные – 100,4%, платные услуги населению – 100,7%.
По отношению к декабрю 2024 года рост потребительских цен составил 2,2 процента.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в феврале, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
666,78
|
816,28
|
833,48
|
2,1%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
341,04
|
113,73
|
113,68
|
0,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
211,23
|
247,17
|
246,44
|
-0,3%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
843,09
|
126,46
|
126,46
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
216,22
|
242,39
|
252,26
|
4,1%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
374,96
|
21,14
|
21,87
|
3,5%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1170,97
|
174,98
|
175,65
|
0,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
141,11
|
84,76
|
82,31
|
-2,9%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
264,54
|
131,76
|
132,27
|
0,4%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
334,80
|
49,56
|
50,22
|
1,3%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
75,82
|
695,20
|
695,02
|
0,0%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
399,57
|
331,38
|
332,98
|
0,5%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
897,19
|
179,65
|
186,91
|
4,0%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
112,54
|
171,87
|
168,81
|
-1,8%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
71,28
|
118,43
|
118,80
|
0,3%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
280,07
|
15,88
|
16,34
|
2,9%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
323,03
|
18,72
|
18,84
|
0,6%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1507,76
|
61,57
|
62,82
|
2,0%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
19,62
|
6,07
|
5,97
|
-1,6%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
1883,83
|
113,40
|
114,60
|
1,1%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
49,75
|
83,85
|
82,92
|
-1,1%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
61,19
|
587,17
|
586,40
|
-0,1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
100,96
|
641,63
|
631,00
|
-1,7%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
122,47
|
51,68
|
51,03
|
-1,3%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
57,65
|
28,51
|
28,83
|
1,1%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
61,82
|
37,62
|
37,61
|
0,0%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
107,10
|
51,38
|
53,55
|
4,2%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
56,66
|
692,88
|
708,25
|
2,2%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
48,38
|
142,01
|
141,11
|
-0,6%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
57,13
|
96,57
|
95,22
|
-1,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
45,73
|
136,47
|
133,38
|
-2,3%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
327,61
|
48,04
|
49,14
|
2,3%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
163,02
|
246,93
|
252,68
|
2,3%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6565,12
|
6606,83
|
0,6%
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