Поспешишь — людей удивишь

11.02.2020, 16:22, Главное
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Как следует из слов главы Рыбинска Дениса Добрякова, ДК «Полиграф» выкупят только после продажи здания «Мариинской гимназии» (бывшая школа №3). Но плату за ДК, видимо, готовы перевести хоть на этой неделе.

При этом, на открытые торги, по всей видимости, объект муниципальной недвижимости выставлять нет смысла, так как покупатель уже назван – ООО «ДК «Полиграф».

Как следует из слов главы Рыбинска Дениса Добрякова, ДК «Полиграф» выкупят только после продажи здания «Мариинской гимназии» (бывшая школа №3). Но плату за ДК, видимо, готовы перевести хоть на этой неделе— Функциональный статус этого объекта был давно утерян. Ни кружков, ни секций там уже много лет не было. Сейчас мы намерены вернуть это. Первое, что нужно сделать, — дом культуры должен стать муниципальной собственностью, — рассказал сегодня Денис Добряков.

Стоимость здания ДК «Полиграф» собственник оценивает в 25 мнл рублей. Таких средств у города нет (сейчас Денис Добряков предлагает взять их из дефицита бюджета). Поэтому вместе с владельцем дворца культуры был проработан другой вариант – обмен зданиями.

— Владельца ДК «Полиграф» заинтересовало здание бывшей третьей школы на улице Ломоносова, находящееся в муниципальной собственности. Этот объект нам не удается продать с 2013 года. согласно Гражданскому Кодексу РФ, имущество муниципального образования не подлежит процедуре мены. Поэтому чтобы соблюсти все правила, сначала нами будет запущена процедура продажи здания школы, а после этого на вырученные деньги город сможет приобрести дворец культуры, — объяснил Денис Добряков.

Почему глава уверен, что «Мариинская гимназия» будет продана за эту сумму и именно владельцу ДК «Полиграф»,

пресс-служба администрации города не сообщает.

Информации, что здание бывшей школы выставлялось на торги найти не удалось. Так же нет информации по его рыночной оценке. Известно только, что

здание было включено в план приватизации по балансовой стоимости 11,1 млн рублей, а ранее находилось в качестве обеспечения залога МУП «Теплоэнерго» и было оценено в 14 млн рублей.

Учитывая, что объект не оценен и не выставлен на торги, остается непонятным – к чему потребовалось так срочно созывать внеочередной муниципальный совет (состоится завтра) и принимать на нем поправки в бюджет на 25 млн рублей для приобретения ДК.

Впрочем, все эти вопросы возможно заинтересуют прокуратуру и управление федеральной антимонопольной службы.

Отметим, здание «Здание Мариинской гимназии 1889-е г.» по адресу гор. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 14 является нежилым, трехэтажным, его площадь — 3 535,1 кв. м. Кроме того, это объект регионального значения.

Напомним, ранее чиновники рыбинской администрации обещали, что продадут акции муниципальной «Рыбинской горэлектросети» не меньше чем за 400 млн рублей, но в итоге ее отдали за 225 миллиона.



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Поспешишь — людей удивишь

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