Поспешишь — людей удивишь

11.02.2020, 16:22, Главное

Теги: Администрация, Бизнес, Бюджет, Добряков, Общество, Приватизация

Как следует из слов главы Рыбинска Дениса Добрякова, ДК «Полиграф» выкупят только после продажи здания «Мариинской гимназии» (бывшая школа №3). Но плату за ДК, видимо, готовы перевести хоть на этой неделе.

При этом, на открытые торги, по всей видимости, объект муниципальной недвижимости выставлять нет смысла, так как покупатель уже назван – ООО «ДК «Полиграф».

— Функциональный статус этого объекта был давно утерян. Ни кружков, ни секций там уже много лет не было. Сейчас мы намерены вернуть это. Первое, что нужно сделать, — дом культуры должен стать муниципальной собственностью, — рассказал сегодня Денис Добряков.

Стоимость здания ДК «Полиграф» собственник оценивает в 25 мнл рублей. Таких средств у города нет (сейчас Денис Добряков предлагает взять их из дефицита бюджета ). Поэтому вместе с владельцем дворца культуры был проработан другой вариант – обмен зданиями.

— Владельца ДК «Полиграф» заинтересовало здание бывшей третьей школы на улице Ломоносова, находящееся в муниципальной собственности. Этот объект нам не удается продать с 2013 года. согласно Гражданскому Кодексу РФ, имущество муниципального образования не подлежит процедуре мены. Поэтому чтобы соблюсти все правила, сначала нами будет запущена процедура продажи здания школы, а после этого на вырученные деньги город сможет приобрести дворец культуры, — объяснил Денис Добряков.

Почему глава уверен, что «Мариинская гимназия» будет продана за эту сумму и именно владельцу ДК «Полиграф»,

пресс-служба администрации города не сообщает.

Информации, что здание бывшей школы выставлялось на торги найти не удалось. Так же нет информации по его рыночной оценке. Известно только, что

здание было включено в план приватизации по балансовой стоимости 11,1 млн рублей, а ранее находилось в качестве обеспечения залога МУП «Теплоэнерго» и было оценено в 14 млн рублей.

Учитывая, что объект не оценен и не выставлен на торги, остается непонятным – к чему потребовалось так срочно созывать внеочередной муниципальный совет (состоится завтра) и принимать на нем поправки в бюджет на 25 млн рублей для приобретения ДК.

Впрочем, все эти вопросы возможно заинтересуют прокуратуру и управление федеральной антимонопольной службы.

Отметим, здание «Здание Мариинской гимназии 1889-е г.» по адресу гор. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 14 является нежилым, трехэтажным, его площадь — 3 535,1 кв. м. Кроме того, это объект регионального значения.