25 миллионов для частника

25 миллионов для частника

09.02.2020, 11:39, Главная тема
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Глава Рыбинска Денис Добряков решил выкупить у частного собственника бывший дом культуры «Полиграф». На это из бюджета выделят 25 миллионов рублей.

По мнению чиновников, ДК «Полиграф» необходим для обеспечения работы МАУ «Молодежный центр «Максимум», в структуре которого работают 10 клубов по месту жительства площадью от 46 до 1000 кв метров. Кроме того, у МАУ есть и офисное помещение – 200 кв метров.

В администрации Рыбинска утверждают, что ресурсов центра «Максимум» сейчас недостаточно для вовлечения большего количества молодежи в активную молодежную политику, поэтому необходимо купить нежилые помещения общей площадью 4147,8 кв. метров, расположенные в ДК «Полиграф».

В качестве источника финансирования покупки указаны некие «дополнительные доходы» и дефицит бюджета.

Ранее в ДК работала популярная ночная дискотека «Лабиринт» и два кафе.

Владельцем здания является ООО «ДК «Полиграф» с уставным капиталом 804 тысячи рублей. Собственники ООО — Александр Морозов (94,98 процентов) и Анжелика Васильева (5,2 процента).

Отметим, в собственности администрации Рыбинска уже есть несколько крупных объектов недвижимости, в том числе: ДК «Вымпел», ДК «Волжский», ДК «Слип», КДК «Переборы», «Общественно-культурный центр» и МБУ дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный».



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