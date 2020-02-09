25 миллионов для частника

Глава Рыбинска Денис Добряков решил выкупить у частного собственника бывший дом культуры «Полиграф». На это из бюджета выделят 25 миллионов рублей.
По мнению чиновников, ДК «Полиграф» необходим для обеспечения работы МАУ «Молодежный центр «Максимум», в структуре которого работают 10 клубов по месту жительства площадью от 46 до 1000 кв метров. Кроме того, у МАУ есть и офисное помещение – 200 кв метров.
В администрации Рыбинска утверждают, что ресурсов центра «Максимум» сейчас недостаточно для вовлечения большего количества молодежи в активную молодежную политику, поэтому необходимо купить нежилые помещения общей площадью 4147,8 кв. метров, расположенные в ДК «Полиграф».
В качестве источника финансирования покупки указаны некие «дополнительные доходы» и дефицит бюджета.
Ранее в ДК работала популярная ночная дискотека «Лабиринт» и два кафе.
Владельцем здания является ООО «ДК «Полиграф» с уставным капиталом 804 тысячи рублей. Собственники ООО — Александр Морозов (94,98 процентов) и Анжелика Васильева (5,2 процента).
Отметим, в собственности администрации Рыбинска уже есть несколько крупных объектов недвижимости, в том числе: ДК «Вымпел», ДК «Волжский», ДК «Слип», КДК «Переборы», «Общественно-культурный центр» и МБУ дополнительного образования «Центр детского творчества «Солнечный».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Один комментарий
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пять объектов сферы ЖКХ благоустроят в Рыбинске / 7 февраля
- Денис Добряков: «Город убран плохо» / 3 февраля
- В Рыбинске готовы организовать горячее питание для школьников / 30 января
- На должность по знакомству? / 30 января
- На каких машинах ездят рыбинские чиновники / 29 января
- Открылась регистрация на VII Международный технологический форум / 29 января
- Наши в Севастополе займутся благоустройством пляжа / 27 января
- Изменилась арендная плата за землю / 25 января