Города Ярославской области вошли в число лидеров по росту турпотока

По итогам декабря 2024 г. – января 2025 г. рост потребительской активности замедлился.

Ожидания предприятий относительно цен стали более умеренными, наметились признаки снижения напряженности на рынке труда. Эти и другие тенденции в экономике страны, ЦФО и Ярославской области рассмотрены в аналитическом докладе Банка России «Региональная экономика».

Потребление и доходы. Рост потребительской активности в ЦФО замедлился, в том числе за счет снижения покупок бытовой и цифровой техники. Замедлились темпы роста в онлайн-торговле. Одновременно вырос спрос на продовольствие, готовую еду и товары для здорового образа жизни. Рост турпотока в новогодние праздники поддерживал спрос в сегменте быстрого питания.

Цены. За последние три месяца средний рост цен в ЦФО сложился ниже значений по стране в целом. Это было связано с тем, что ряд услуг (бытовые, телекоммуникационные, образовательные, медицинские) дорожали медленнее, чем в среднем по России. В январе еженедельные темпы прироста цен, по данным Росстата, замедлились, но оставались высокими. Ценовые ожидания предприятий снизились, все еще оставаясь на повышенном уровне (главным образом в розничной торговле).

Банковский сектор. На начало декабря замедлился месячный прирост (сезонная корректировка) корпоративного кредитного портфеля. Розничный портфель сократился в декабре относительно прошлого месяца (сезонная корректировка) из-за потребительского кредитования, на которое влияют высокие ставки и жёсткие макропруденциальные требования. На снижение объемов автокредитования в декабре повлиял рост кредитных ставок и цен после повышения утилизационного сбора.

Туризм. Увеличение внутреннего турпотока, наблюдавшееся в прошлом году, сохранилось и в начале 2025 года. Кроме столицы, которая в новогодние выходные привлекла в 1,5 раза больше гостей, чем в прошлый Новый год, увеличение спроса на отдых было ощутимо заметно в ряде малых городов. Так, Рыбинск и Переславль-Залесский вместе с Коломной, Шуей и Суздалем стали лидерами по приросту турпотока в начале января, чему способствовали мероприятия по развитию туристской инфраструктуры. Увеличилось число иностранных туристов, посещающих столицу и города «Золотого кольца». Сохранение высокой потребительской активности позволяет отелям, ресторанам и другим представителям сферы гостеприимства переносить возросшие издержки в цены предоставляемых услуг.

Производство одежды и обуви. Ярославская область вместе с Московским регионом и Тверской областью стала одним из лидеров в Центральной России по темпам роста выпуска одежды. Действующие меры господдержки, а также участие предприятий в выполнении госзаказа позволяют расширять ассортимент продукции. Вместе с тем из-за снижения спроса при более доступном по цене импорте сокращается выпуск обуви. Дополнительно на предприятия легкой промышленности в отдельных регионах «давит» рост аренды производственных и складских площадей, которых на рынке недостаточно.

Рынок труда. На протяжении почти всего прошлого года дефицит кадров усиливался. Наблюдался переток персонала в отрасли и компании с более высоким уровнем зарплат. усилилась миграция населения в регионы с более высокими зарплатами. Бизнес решал проблему дефицита кадров по-разному: повышал оплату труда и улучшал его условия, увеличивал нагрузку на имеющихся работников, совершенствовал бизнес-процессы, повышая эффективность производства, выстраивал систему обучения персонала. В IV квартале появились признаки стабилизации ситуации на рынке труда: количество открытых вакансий перестало расти, а в ряде отраслей начало сокращаться.

– Банк России прогнозирует, что экономика в 2025–2026 годах продолжит расти, но более умеренно. Инфляция вернется к цели в 2026 году. Экономика России постепенно справляется с санкционными вызовами, подстраивает процессы производства и логистики к новым условиям. Отечественные предприятия занимают освободившиеся ниши и наращивают производство товаров, замещая импорт. Два последних года экономика росла очень высокими темпами, задействовав практически все свободные производственные ресурсы (мощности, рабочие руки). Дальнейший рост требует внедрения новых технологий, повышения производительности труда. Для этого компании серьезно нарастили инвестиции, результат которых проявится в течение нескольких лет, – комментирует начальник экономического отдела ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.