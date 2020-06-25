Гимназию продадут, дом культуры купят
 

Гимназию продадут, дом культуры купят

25.06.2020, 14:40, Новости
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Сделка по обмену (через куплю-продажу) здания Мариинской гимназии на ДК «Полиграф» состоится в 3-ем квартале 2020 года.

Напомним, в начале февраля этого года стало известно, что глава Рыбинска Денис Добряков решил выкупить у частного собственника бывший дом культуры «Полиграф». На это из бюджета выделили 25 миллионов рублей. При этом, чиновники заверили, что сделка, по сути, будет обменом – собственник ДК выкупит бывшее здание школы №3 примерно за такую же цену. Произойти это все должно было весной.

Но муниципальный объект, ранее включенный в план приватизации, на торги так и не выставили.

Но в начале июня Денис Добряков сказал, что сделка заморожена – у собственника «Полиграфа» нет на это денег.

– Не значит ли это, что мы заранее покупателя Мариинской гимназии? – в ходе заседания муниципального совета поинтересовался Александр Соколов (все-таки торги должны быть открытые и покупателем может стать любой).

Оказалось, нарушений нет и не будет – на открытые торги здание с земельном участком выставят.

При этом, Денис Добряков пояснил, что администрация будет только рада, если объект выкупит кто-то другой и даже предложил депутатам посодействовать в поиске покупателей муниципальной недвижимости.

В тоже время, от выкупа ДК «Полиграф» местные власти не отказываются.

Здание Мариинской гимназии (объект культурного наследия) оценили в 8 млн рублей, а земельный участок под ним – в 16 миллионов.



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