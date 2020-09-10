Глава не при исполнении и без дела

10.09.2020, 15:20, Главное

Теги: Добряков, Криминал, Происшествия

Следственный комитет Ярославской области отказался возбуждать уголовное дело в отношении главы Рыбинска Дениса Добрякова по фактам кражи у Михаила Волхонского телефона и клеветы.

По мнению следователя, у Дениса Добрякова не было корыстного умысла на хищение телефона (все же доход главы в 2019 году был почти 2,2 млн рублей), да и главой на момент предполагаемого преступления он не был – 22 июня, на мероприятии возложения цветов к «Огню славы» он должностные полномочия не исполнял.

Что касается обвинений в провокации с целью дискредитации органов власти, высказанных Денисом Добряковым в ряде средств массовой информации, то это тоже не преступление – в них нет порочащих честь и достоинство сведений о Михаиле Волхонском и неназванных депутатов. Вероятно, распространение заведомо ложных сведений не в счет.

Видеозаписи инцидента, как и следовало ожидать, не нашлись – видеокамеры на Волжской набережной работают исключительно в режиме трансляции.

Сразу же после инцидента. Михаил Волхонский обратился к дежурному наряду полиции, но те согласились подойти к главе, простите – гражданину Денису Добрякову только после завершения мероприятия. Когда тот направлялся к машине. Последний сказал: ничего не брал, можете обыскать. Разумеется, никто Дениса Добрякова обыскивать не стал – поверили на слово.

Свидетели в своих показаниях разошлись – часть сказала, что видела, как «глава не при исполнении» отнял и положил в карман телефон, а часть сказала, что ничего не видели.

По словам следователя, обоим участникам конфликта было предложено пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи), но оба отказались.

Однако Михаил Волхонский утверждает, что он не отказывался и готов был приехать в Ярославль на прохождение экспертизы.

Телефон потерпевшему вернули. Как оказалось, его сдал в полицию некий скупщик О.А. Соколов с Сенного рынка, который купил его у неизвестного молодого человека. Тот, в свою очередь ему сказал, что телефон просто нашел…

Напомним, 22 июня, на церемонии возложения цветов к Вечному огню на Волжской набережной, Денис Добряков подошел к Михаилу Волхонскому, стал высказывать ему претензии, а после выхватил у него сотовый телефон.

По словам очевидцев, видеоблогер пытался забрать телефон у главы города, даже обратился за помощью к дежурному наряду полиции, но решить вопрос сразу не удалось – подчиненные Дениса Добрякова заверили, что решат этот вопрос после церемонии. Однако, после церемонии Денис Добряков заявил, что телефона у него нет и уехал.

Некоторые пользователи интернет высказывают предположение, что во время церемонии глава Рыбинска передал телефон своему заместителю по безопасности Алексею Старухину. А тот, в свою очередь, его выкинул.

Действительно, на единственном общедоступном видео с камер наблюдения (остальных, говорят, нет) видно, как сразу после возложения цветов, еще до конца торжественного мероприятия, Алексей Старухин контактирует с Денисом Добряковым, после чего поспешно уходит в сторону Волги у ДС «Полет».

Что касается клеветы, то по мнению Михаила Волхонского, действующий глава Рыбинска, в пояснениях опубликованных в нескольких средствах массовой информации и других сетевых изданиях в утвердительной форме обвинил его в намерении (вместе с неназванными депутатами) устроить «политическую провокацию перед днем голосования» по поправкам в Конституцию России – статья 128.1 пункты 2 (Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации) и 3 (Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения) УК РФ.

Разумеется, никаких доказательств и фактов о чьих-то намерениях устроить «политическую провокацию перед днем голосования» Денис Добряков не представил.

Цитаты из СМИ и интернет-изданий:

YarNews

Мэр Рыбинска называет произошедший инцидент несколько иначе – политическая провокация.

«Цель у него одна – перед днем голосования дестабилизировать ситуацию», – рассказал Денис Добряков в беседе с корреспондентом YarNews.

«Повторюсь, человек сегодня устроил провокацию», – добавил глава Рыбинска.

ЯРНОВОСТИ

В разговоре с корреспондентом ЯРНОВОСТЕЙ Денис Добряков назвал Волхонского обычным провокатором.

— Я подошел [к Волхонскому] и спросил, присоединится ли он к акции, на что получил какой-то невнятный ответ, — рассказал Денис Валерьевич. — Это обычная провокация.

ИА REGNUM

Добряков назвал произошедшее провокацией. По его словам, телефон он ни у кого не отбирал.

«Ко мне практически в лицо поднял телефон этот господин Волхонский. Я просто отмахнулся от него и все. Он начал протягивать руки, якобы я у него забрал телефон. Скорее всего, он его выронил, а на меня полез, устроив провокацию. Цель у него одна — перед днем голосования дестабилизировать ситуацию», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM мэр Рыбинска Денис Добряков.

7х7

Глава Рыбинска Денис Добряков сказал «7х7», что на церемонии возложения цветов к Вечному огню несколько человек, в том числе местные депутаты, пытались устроить «провокацию»:

— Этот господин Волхонский почти мне в лицо поднял телефон, и я просто отмахнулся от него. Он начал возмущаться, чтобы я отдал телефон, но, вероятно, он его выронил, но решил устроить провокацию. На мой взгляд, таким образом Волхонский пытается дестабилизировать ситуацию перед днем голосования [по поправкам в Конституцию]. Вообще, мне стыдно за поведение некоторых депутатов и Волхонского. Считаю, что из эмоций Дня скорби и памяти, 22 июня, создавать провокацию — это вандализм.

Рыбинский дневник (Денис Добряков)

– Есть темы, на которых попросту нельзя пытаться заработать политические очки… И нет ничего ниже человеческого достоинства, чем в такой день устраивать провокации и пытаться нажить за счёт конфликта себе репутацию. В таком случае репутация будет одна — для этих людей нет ничего святого, кроме своих политических амбиций.

Однажды в Рыбинске

…И именно на этом мероприятии, проникнутом скорбью по тем, кто отдал жизнь за Родину, беспринципные люди устроили провокацию…

Провокацию остановил глава Рыбинска Денис Добряков:

— Сегодня произошел странный случай, когда несколько человек, и среди них депутаты, пытались устроить провокацию на возложении цветов к Вечному Огню. …Хочу сказать следующие. Есть темы, на которых попросту нельзя пытаться заработать политические очки… И нет ничего ниже человеческого достоинства, чем в такой день устраивать провокации и пытаться нажить за счет конфликта себе репутацию. В таком случае репутация будет одна — для этих людей нет ничего святого, кроме своих политических амбиций.