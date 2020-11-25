Туристы и интересы частника важнее дорог и детей?

25.11.2020, 15:27, Главное

Теги: Администрация, Бюджет, Добряков, Муниципальный совет, Образование, Общество, Спорт, Туризм

Глава Рыбинска Денис Добряков сокращает расходы на содержание учреждений спорта и дополнительного образования, но не отказывается от покупок таких сомнительных объектов как теплоход для туристов и ДК «Полиграф».

Сегодня комиссия по бюджету муниципального совета одобрила проект бюджета 2021 года. Обсуждение было долгим, но участвовали в нем всего 4 депутата – остальные, уже традиционно, молча голосовали за все, что предлагает администрация города.

К финалу бюджетного марафона (депутаты обсуждали его неделю) появилось только две поправки – Александр Соколов предложил выделить 112 тыс. рублей для компенсации найма жилья иногородним молодым учителям (по аналогии с врачами – 7 тысяч для 4 человек на 4 месяца 2021 учебного года). Источник доходов – продажа земельных участков закрытых и предназначенных к сносу старых школ.

– У нас катастрофически не хватает учителей по направлениям физика, информатика и математика, – пояснил депутат. – И в результате трехстороннего обсуждения с департаментом образования, РГАТУ и ПАО «ОДК-Сатурн» появилось такое предложение.

– Я предлагаю доработать этот вопрос, может нам потребуется и больше, – пояснила Наталья Шульдина, заместитель главы Рыбинска по социальным вопросам.

– Цифра «четыре» прозвучала именно из уст департамента образования, – парировал Александр Соколов. Впрочем, он согласен, что сумма и количество может быть и больше.

– Бюджет – это не перечень «хотелок», и просто так взять в него и включить расходы на 4 человек нельзя. Может будет не 4, а 6 человек, – возразил против поправки председатель комиссии Александр Сивков.

– Мы этот вопрос обсуждаем, и мало того, инициировали, – виртуально (по видеосвязи с Соборной площади) вступил в дискуссию Денис Добряков. – Но я бы тоже попросил, сделать небольшую паузу. Здесь не надо торопится.

То есть, подождать пока это предложение внесет в совет сама администрация.

В качестве второй поправки, Александр Соколов предложил перераспределить расходную часть в сумме 6 млн. рублей (заложены на покупку старенького 50-местного теплохода по программе «Развития туризма» в бюджет 2021 года, 1 миллион – в бюджете 2020 года) с Управления культуры на ремонт и содержание дорог.

– Администрация признала, что денег на ремонт дорог катастрофически не хватает, – отметил депутат. – Нам предложили подключится к поиску средств, поэтому предлагаю – снять 6 миллионов с «туристкой привлекательности».

Депутат напомнил, что торги по закупке пассажирского судна «Ната» несколько раз не состоялись, поэтому сейчас их можно снять, и вернутся к этому вопросу весной следующего года.

– Считаю, что для подавляющего числа горожан, особенно в весенний период, будет более насущным вопрос ямочного ремонта, – добавил Александр Соколов.

Кроме того, он считает, из-за пандемии коронавируса 2021 год для туризма будет провальным.

Олег Леонтьев поддержал коллегу, добавив, что для большинства жителей важнее ремонт междворовых проездов и тротуаров, а не развлечения для туристов.

Впрочем, обе поправки большинство «народных» избранников не поддержало.

Владимир Пахарев обратил внимание на то, что департаменту физической культуры и спорта уменьшают на 12 млн рублей расходы на содержание муниципальных учреждений, также как и учреждений дополнительного образования (на 3 миллиона).

Чиновники пояснили, что в администрации решили – оплачивать подведомственным учреждениям большую часть коммунальных расходов, а вот на дополнительные расходы, в том числе на премии и другие выплаты («мотивационная часть» – Денис Добряков) тренерам и преподавателям они должны зарабатывать сами (по факту – на детях).

Но депутат напомнил, что при этом глава Рыбинска намерен купить у частного собственника дворец культуры «Полиграф» за 25 млн рублей.

– А чем мы там будем заниматься? Мы уменьшаем расходы на спорт и допобразование, но закладываем деньги на покупку здания, – отметил Владимир Пахарев.

Действительно, если у города нет возможности содержать существующие муниципальные учреждения, зачем покупать ДК за 25 миллионов, которому потребуется серьезный ремонт и который в дальнейшем надо будет содержать (в том числе в части зарплат тех же преподавателей/тренеров и другого персонала) из нашего же бюджета.

По мнению депутата, сейчас надо средства направить на содержание действующих учреждений, а уж после продажи Мариинской гимназии (или другой недвижимости) решать вопрос с покупкой «Полиграфа».

– Здесь вопрос интересанта (частного собственника), который готов продать дворец культуры, а он крайне необходим микрорайону, – пояснил Денис Добряков.

– Интересант соглашается на те объекты, которые уже проходили (торги), но которые не торгуются. То есть, никакого ущерба для бюджета не происходит, – добавил глава.

То есть, это можно понять так – гимназию (школу №3) и другие объекты муниципальной недвижимости у нас покупать не хотят, но «Полиграф» мы купим. А потом, продавец (вроде бы и может быть) что-то купит и у нас.

Отметим, позднее, отвечая на вопрос Олега Леонтьева, представитель администрации пояснила, что Мариинскую гимназию на торги выставлять не стали, так как потенциальный покупатель высказал замечания к прилегающему земельному участку и теперь чиновники решили его «расчистить» и переоформить. Так что, когда ее выставят на продажу неизвестно.

Впрочем, сам поход к формированию бюджета муниципальных учреждений спорта и дополнительного образования вызвал сомнения у части депутатов.

А почему бы не перейти к такой же мотивации по отношению к чиновникам и сотрудникам других МАУ?

Например, выполнил департамент недвижимости план по продажам муниципальной собственности (он хронически не выполняется) – получили премию. Заработали на туристах – получили зарплату.

При этом, Олег Леонтьев напомнил, что только на « Туристко-информационный центр » за 9 месяцев потратили 1,9 млн рублей, а при этом у него нет никакого муниципального задания, каких-либо показателей, но деньги на все его прихоти (теплоход с сауной за 7 млн рублей – без учета ремонта и содержания, убогий логотип за 300 тысяч, весьма посредственный сайт за 250 тысяч и очень хорошие зарплаты) всегда в городском бюджете находятся.

Впрочем, как и было выше сказано, большинство депутатов голосует только за то, что предлагает глава.