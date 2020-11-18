«Бюджетные средства» карман не испортят

18.11.2020, 15:44, Главное

Теги: Бизнес, Бюджет, Добряков, Интернет, Муниципальный совет, Общество, Туризм

Отчет по исполнению бюджета Рыбинска за 9 месяцев оказался с ошибками. 550 тыс. рублей были потрачены не только на разработку туристического бренда города, но и на сайт МАУ «ТИЦ».

То есть, «официальный городской туристический портал» у нас уже есть. Хотя еще 29 октября глава Рыбинска Денис Добряков говорил, что его нет – он в стадии обсуждения, так как должен быть очень сложным.

– Мы готовы вас нанять, но я сомневаюсь, что у вас получится,

– ответил глава на вопрос Олега Леонтьева, где можно посмотреть техническое задание на изготовление сайта и кто может принять в этом участие.

Напомним, отчет за 9 месяцев 2020 года, то есть с 1 января по 30 сентября.

Сегодня на заседании бюджетной комиссии рыбинского муниципального совета депутат поинтересовался, почему разработка бренда, из которого видели только логотип, сразу названный «жопой», стоит 550 тыс. рублей, а не как заявлялось – 300 тысяч.

Оказалось, сюда включили и «портал», за который из бюджета заплатили 250 тысяч. И он уже давно готов.

Да, Олегу Леонтьеву не дали возможность (как и всем другим) поучаствовать в разработке. А ведь мог бы и справиться.

«Современный» (и очень сложный – во всяком случае, по словам Дениса Добрякова, чиновники, как минимум, раз в квартал его обсуждали) сайт визитрыбинск.ру оказался сделанным на популярной системе управления контентом WordPress, с использованием плагина Elementor и набора инструментов Bootstrap (это конструкторы на основе типовых шаблонов). Все это бесплатное и в открытом доступе. Так что, такой сайт мог сделать любой опытный пользователь интернета.

Стоимость создания подобного портала – от 0 (если заказчик делает сам, да еще на работе с очень приличной зарплатой) до 40 тыс. рублей.

В итоге, учитывая качество логотипа и отсутствия концепции бренда, можно предположить, что некто на разработке туристического сайта и бренда положил в личный карман никак не меньше 400 тыс. рублей местных налогоплательщиков.

Тем не менее, в программе «Развитие туристской привлекательности» Рыбинска затраты на туристический портал заложены в сумме 700 тыс. рублей. И Олег Леонтьев об этом напомнил.

– Вы давайте там не путайтесь в показаниях, – парировал Денис Добряков по видеосвязи (находится в режиме «самоизоляции»).

– Я говорил о том, какой порядок стоимости может быть у такого продукта.

Впрочем, в администрации довольны.

– То, что мы уложились в 200 тыс. рублей (250 – ryb.ru) – честь и хвала, – сказал глава и добавил:

– Я прошу не делать из этого каких-то скандальных новостей. Мы с вами экономим бюджетные средства и делаем это эффективно.

Кроме того, глава порекомендовал не высказывать свое отношение к бренду – это про «жопу».

Что касается сайта, то деньги на него тратить еще будут, но уже вполне адекватные – 50 тысяч в год за обслуживание.