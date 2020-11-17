«Жопа» за 550 тысяч рублей

17.11.2020, 13:46, Главное

Теги: Бюджет, Добряков, Общество, Туризм

Рыбинское МАУ «Туристко-информационный центр» стал учреждением по разворовыванию денег из городского бюджета. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается из ответов чиновников и официальных документов.

Как следует из пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета Рыбинска за 9 месяцев 2020 года по подпрограмме «Развитие туристской привлекательности» за разработку бренда и фирменного стиля города заплатили 550 тыс. рублей.

Однако ранее чиновники уверяли – потратили на бренд только 300 тысяч. Добавляя, что такую сумму можно провести без открытых торгов , закупив разработку у единственного поставщика (то есть, никто такую закупку не увидит).

– Вы много чего не видите, – тогда заявил глава Рыбинска Денис Добряков на соответствующий вопрос депутата Олега Леонтьева. – Вы закупки управления культуры по 223 закону не увидите. Вы не сможете их увидеть. Как вы не старайтесь.

И действительно, никто не увидел не только эту закупку, но и техническое задание, контракт, акт выполненных (или невыполненных) работ, да и саму разработанную концепцию. Увидели только логотип, сразу названным «жопой».

Впрочем, если взять подпрограмму, на основании которой оплатили разработку концепции, то там работы оценили в 600 тыс. рублей.

При этом, в официальном плане закупок МАУ «ТИЦ» (его обязаны публиковать в Единой информационной системе) указано, что разработка бренда и фирменного стиля стоит 300 тыс. рублей (срок исполнения – февраль 2020 года).

Только вот по отчету об исполнении бюджета потратили на концепцию 550 тысяч. Следовательно, закон все же нарушен.

Кроме того, в подпрограмме заложена разработка и поддержка туристического сайта стоимостью 700 тыс. рублей («это сумма адекватная» – Денис Добряков), в том числе 400 тысяч в 2020 году. А вот в плане закупок – сайт оценили всего в 250 тысяч. При этом, он уже должен быть готов в августе.

Но, разумеется, сайта, как и концепции бренда, никто не видел. Впрочем, как техзадания с контрактом на разработку сайта…

Но деньги из городского бюджета кто-то, во всяком случае за секретную концепцию уже получил.

Впрочем, это не единственные затраты на развитие туризма.

Так, содержание «Туристко-информационного центра» за 9 месяцев обошлось бюджету почти 1,9 млн рублей.

При этом, по данным за 2019 год, средняя зарплата директора МАУ была 58,6 тыс. рублей, заместителя директора – 49,4 тысячи.

А еще есть затраты (50 тыс. рублей за две публикации в год) на «блогеров»…

Отметим, осенью Олег Леонтьев запрашивал информацию о работе МАУ «ТИЦ» (расходы, что сделано и т.д.), но Денис Добряков ответил: «Результаты деятельности МАУ ГОГР «ТИЦ» … будут размещены на официальном сайте bus.gov.ru в 2021 году».