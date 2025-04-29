Планируете переезд в Турцию? Что вам необходимо знать

Переезд в другую страну — всегда сложно и хлопотно. Чтобы сменить место своего проживания, нужно тщательно подготовиться и изучить все нюансы этого процесса. В статье мы детально поговорим о том, как переехать на ПМЖ В Турцию. С чего начать, как подготовиться к переезду, во сколько обходятся проживание, медицинская страховка, налоги в республике — обо всем этом читайте в нашей публикации.

В чем преимущества Турции для постоянного проживания

Ежегодно страна привлекает тысячи иностранцев, которые охотно покупают недвижимость для оформления ВНЖ и гражданства. Почему Турция популярна для переезда? Этому есть немало причин:

Мягкий климат и продолжительный курортный сезон.

Доброжелательность, гостеприимное отношение местного населения к иностранцам.

Высокий уровень образования и медицинского обслуживания.

Развитая социальная инфраструктура.

Возможность получить ВНЖ по упрощенной схеме при покупке жилья стоимостью от 200 000 $.

по упрощенной схеме при покупке жилья стоимостью от 200 000 $. Большой выбор объектов недвижимости — от недорогих квартир-студий до роскошных вилл и просторных апартаментов.

Комфортные условия проживания созданы во всех регионах Турецкой Республики. Большинство иностранцев предпочитают покупать жилье в Стамбуле или на оживленных курортах Средиземноморья (Алания, Анталия, Мерсин), поскольку недвижимость в этих локациях отличается высокой ликвидностью.

Документы для переезда на ПМЖ

Теперь рассмотрим необходимые документы для переезда в Турцию: что нужно оформить? Между Турецкой Республикой и многими странами постсоветского пространства заключены безвизовые соглашения, поэтому для въезда потребуется только загранпаспорт. Проживать на территории республики без визы можно до 90 дней на протяжении полугода. Чтобы остаться дольше, следует получить краткосрочный ВНЖ с возможностью пролонгации. Для его оформления нужны следующие документы:

анкета (заполняется на сайте Миграционной службы);

турецкий ИНН;

заграничный паспорт;

выписка из банка с подтверждением платежеспособности;

полис медицинского страхования;

справка о регистрации места проживания;

ТАПУ на купленное жилье или договор аренды.

Медицинское страхование

Медицинская страховка — это обязательный документ для оформления рабочей визы или вида на жительство. Как правило, иностранные граждане оформляют универсальный полис SGK, который включает в себя экстренную помощь и множество других медицинских услуг. Некоторые релоканты прибегают к частному страхованию, позволяющему самостоятельно выбирать клинику, врача и получать более комфортные условия лечения.

Налоги на недвижимость

Налоги на недвижимость в Турции бывают разовыми и ежегодными. При покупке апартаментов иностранному гражданину необходимо единожды уплатить сбор в размере 4% от кадастровой стоимости жилья. Если недвижимое имущество приобретается в новостройке, дополнительно уплачивается НДС (от 1 до 18%), который обычно уже входит в цену апартаментов. При эксплуатации жилплощади платятся следующие сборы и взносы:

Ежегодный налог на недвижимость — 0,2% от стоимости покупки.

Налог на прибыль от аренды — уплачивается при сдаче жилья и составляет 15–40% в зависимости от дохода арендодателя.

Налог на роскошь — платится собственниками недвижимости, стоимость которой составляет более 280 000 $.

Стоимость жизни в Турецкой Республике

Прежде чем купить квартиру и отправиться на ПМЖ, желательно выяснить стоимость жизни в Турции. Общие затраты на питание, транспорт и коммунальные услуги зависят от конкретной локации и индивидуальных потребностей релоканта, но в среднем расходы на некоторые услуги составляют:

еда в недорогом ресторане — 350 TRY;

поездка на общественном транспорте в один конец — 27 TRY;

бензин, 1 литр — 47 TRY;

коммунальные услуги (электричество, вода, мусор, отопление для квартиры 85 кв. м) — около 2 740 TRY;

ежемесячный абонемент в фитнес-клуб — 1 900 TRY.

Если вы подыскиваете жилье для покупки в Турции, агентство Art Property поможет с подбором и совершением сделки. Компания располагает большой базой домов и апартаментов в разных городах республики и может предоставить квалифицированные рекомендации по поиску лучшего варианта. Специалисты агентства возьмут на себя все вопросы по переоформлению права собственности, а также помогут с послепродажным сервисом и адаптацией к жизни в новой стране.