Три строчки ради хайпа

19.08.2020, 18:06, Главное

Теги: Единая Россия, КПРФ, Муниципальный совет, Общество, Политика

Обсуждение изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства» в муниципальном совете Рыбинска, сегодня неожиданно переросло в обсуждение неэтичной, а может быть даже и подрывной («вы как в Минске хотите?!»), деятельности депутата, отсутствующего на заседании.

Фамилию коллеги так и не назвали, но можно смело сказать – речь шла об Олеге Леонтьеве (фракция КПРФ).

Депутатский посыл был прост: не суй нос в чужой округ. И если следовать логике выступавших – жители Рыбинска вообще не должны фотографировать и писать о городских недостатках в соцсетях. Можно только о хорошем…

Максимально кратко (говорили перебивая друг друга, да так, что на аудиозаписи разобрать все высказанное иногда проблематично).

Марина Степанова (фракция «Единая Россия»):

– Позвольте мне несколько слов не по теме. Когда этот совет создавался, звучало слово «этика». Жаль, что эта комиссия не создалась (по этике). Давайте вспоминать об этом понятии (этике), когда заходим в округа к своим коллегам. Зачем? (Заходить) Не думая и не сознавая, что все наши коллеги уже достаточно, я думаю, сильны, чтобы решать вопросы и проблемы в этом округе и находить диалог с представителями администрации, которые, к счастью, сегодня здесь находятся. Долго очень терпела, долго очень копилось, а сегодня прорвалось. Я по поводу этих тротуаров нашумевших. Да, проблема существует. Да, проблема решается и решается в диалоге с администрацией. Я эту проблему знаю. К сожалению, моя речь относится к тем коллегам, которые сегодня не присутствуют. Но поверьте, что об этом уже стоило кричать и говорить, и я буду сегодня об этом говорить. Дорогие друзья, давайте будем коллегами не по наитию, а по факту. Я все могу понять – да, бывают люди, негативно относящиеся к администрации, к другим структурам. Давайте общаться. Давайте не будем гнобить друг друга в сетях. Давайте не будем зарабатывать пиар на критиканстве и чужих проблемах. Да, это наши общие проблемы, и все мы делаем одно хорошее дело. Только как-то делаем это очень по-разному. Углубитесь в проблемы своего округа, делайте что-то в своем округе.

Александр Егоров (фракция «Единая Россия»):

– Те, кого вы призываете к совести и порядочности – это люди, которые ловят хайп на каком-то говне, простите за выражение. Они так и будут это делать, потому что это легко. Но чтобы что-то сделать (хорошее, без соцсетей), нужно вложить душу, включить мозги, куда-то съездить. А сидеть в интернете и нажать на кнопки – это самое легкое.

Александр Сивков (фракция «Единая Россия»):

– Это про КПРФ? Я уже говорил – знаешь проблему в чужом округе, обратись к коллеге. Но некоторые наши коллеги не считают необходимым это делать вообще. Он берет телефон, я не буду фамилию называть, хлопнул значит туда три строчки, и считает, что сделал…

На следующий день после публикации в соцсетях (пресс-служба администрации):

– В Рыбинске при строительстве тротуаров на улице Пестеля в пешеходной зоне оказались две опоры силовой электролинии. Несмотря на запрещение продолжить работу, подрядная организация заасфальтировала тротуар до переноса столбов. Теперь им предстоит исправить ситуацию за свой счет. В настоящее время решается вопрос с ОАО «Рыбинская городская электросеть» о переносе опор и переподключении электролинии. Это процедура займет определенное время – около недели. Далее подрядная организация вновь вернется к асфальтированию тротуара. Завершить работы необходимо к 1 сентября.