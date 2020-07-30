Депутат причина конфликта

30.07.2020, 12:53, Главное

Теги: Администрация, Единая Россия, КПРФ, Муниципальный совет, Политика, Транспорт

И.о. секретаря рыбинского отделения партии «Единая Россия» Александр Сивков фактически обвинил своего коллегу по муниципальному совету Олега Леонтьева (КПРФ) в разжигании конфликта между администрацией города и троллейбусным парком.

– Весь этот конфликт, вся это шумиха, поднятая с помощью наших коллег, того не стоит, – сказал Александр Сивков . – Олег Валерьевич, и 5 (троллейбус) ни 25 (автобус) в вашем (избирательном) округе не ходят. Скажите сколько к вам было обращений от вашего округа по этим маршрутам?

– Нам поступали обращения в горком КПРФ, – ответил Олег Леонтьев.

Впрочем, для депутата от ЕР, это не причина. Как следует из его слов, депутат не имеет права интересоваться общегородскими вопросами, если они не касаются исключительно жителей его округа.

При этом, Александр Сивков заявил, что Олег Леонтьев поднимает вопросы, в которых он не разбирается – ведь 5 и 25 маршруты только «частично пересекаются» (процентов на 80 – ryb.ru).

Впрочем, комиссия по вопросам городского хозяйства проходила вполне спокойно.

Олеся Минеева (директор департамента ЖКХ, транспорта и связи) в очередной раз пояснила причину, по которой администрация Рыбинска решила разорвать контракт с АО «Рыбинскэлектротранс», а директор перевозчика Владимир Матросов сказал, что переговоры идут, стороны ищут компромиссное решение (соблюдение условий контракта + новый маршрут).

При этом, выяснилось, что претензии участников «конфликта» вполне обоснованные – троллейбусный маршрут действительно ходил чаще, чем предусмотрено контрактом, но при этом администрация пыталась изменить 5 маршрут таким образом, чтобы троллейбус не проходил по центральной городской улице. Да, и количество рейсов 25 автобусного маршрута, в отличие от 5 троллейбусного, чиновники не сокращали, а увеличивали.

В тоже время, Олеся Минеева заверила, что для администрации города не принципиально, кто осуществляет перевозки – автобус или троллейбус – условия для всех одинаковые.

Впрочем, у депутатов тоже были претензии к АО «Рыбинскэлектротранс».

Так, Александр Егоров обратил внимание на отсутствие возможности безналичной оплаты (по карте – и это тоже предусмотрено муниципальным контрактом) за проезд в троллейбусах.

– Это завышенные требования – закон мы исполняем, – пояснил Владимир Матросов.

Кроме того, внедрение безналичной оплаты в троллейбусах обойдется предприятию в 400 тысяч рублей в месяц. А на это у АО «Рыбинскэлектротранс» денег нет.

Так что, пока пассажирам придется либо покупать проездные, либо копить мелочь… Или ездить в маршрутках и автобусах.