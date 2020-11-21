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«Хоть сейчас вселяйся и живи»

Специалисты мэрии и службы строительного контроля обследовали дом мадам Грицацуевой и сказали: «хоть сейчас вселяйся и живи – деформационных швов нет». Несколько лет назад частный инвестор выкупил это знаменитый особняк в центре Рыбинска и затеял его реконструкцию. Но здание, по необъяснимым причинам, до сих пор пустует

Эксклюзив - 21.11.2020, 13:13 - Теги: , , , , ,

Теплоход сдадут в металлолом или поставят как памятник?

Пассажирское судно «Ната» не сможет открыть навигацию 2021 года. Но куда будет первый рейс уже известно – в Череповец… – У нас печальная новость. Из-за одного слишком любознательного рыбинского депутата, задававшего слишком много вопросов, мы не успели вовремя купить теплоход, – рассказал директор МАУ «ТИЦ»

Эксклюзив - 20.11.2020, 13:13 - Теги: , , , , ,

Ваш турист – наше все!

В мэрии Рыбинска решили отказаться от благоустройства в жилых микрорайонах в пользу развития туристической привлекательности города. В ближайшее время все тротуары и дороги будут вымощены фирменной объемной плиткой в форме полукругов, символизирующих части тела монумента «Мать Волга»

Эксклюзив - 19.11.2020, 13:13 - Теги: , , , ,

«Бюджетные средства» карман не испортят

Отчет по исполнению бюджета Рыбинска за 9 месяцев оказался с ошибками. 550 тыс. рублей были потрачены не только на разработку туристического бренда города, но и на сайт МАУ «ТИЦ». То есть, «официальный городской туристический портал» у нас уже есть давно. Хотя еще 29 октября глава Рыбинска Денис Добряков говорил, что его нет

Главное - 18.11.2020, 15:44 - Теги: , , , , , ,

«Жопа» за 550 тысяч рублей

МАУ «Туристко-информационный центр» стал учреждением по разворовыванию денег из городского бюджета. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается из ответов чиновников и официальных документов: ТИЦ заплатил за 550 тысяч рублей (без конкурса) за разработку концепции бренда Рыбинска, но её (его) никто не видел

Главное - 17.11.2020, 13:46 - Теги: , , ,

Туалет на Волжской набережной станет образцовым

Летом этого года администрация Рыбинска продала здание общественного туалета на Волжской набережной частному собственнику. Как стало известно ryb.ru, туалет полностью перестроят. Площадь застройки увеличат до 600 кв метров, минимальную долю озеленения от площади земельного участка сократят с 70 до 15 процентов

Эксклюзив - 16.11.2020, 15:29 - Теги: , , ,

Новый директор МАУ «ТИЦ» о теплоходе и своих бизнес-планах

МАУ «ТИЦ» не смог купить теплоход «Ната» по причине протестов отдыхающих, рассказал новый директор учреждения. Тем не менее, в Рыбинске не отказываются от заключения сделки. Дополнительные бюджетные средства будут перераспределены со статьи на покупку слона. Но и его тоже купят – за прибыль от перепродажи деревянных сувениров

Эксклюзив - 13.11.2020, 13:13 - Теги: , , , ,

«НаШествие Дедов Морозов – 2020» побьет все рекорды

Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, «НаШествие Дедов Морозов» в 2020 году пройдет в новом формате. Все желающие смогут присоединится к празднику, не выходя из дома – по видеосвязи. Шествия на открытом воздухе пройдут с рядом ограничений. Но есть и хорошие новости – уже в продаже бороды на основе масок и противогазов!

Эксклюзив - 12.11.2020, 16:11 - Теги: , , ,

Фейк 950-летия

Заключение РАН, составленное в 2019 г., не устанавливает 950-летний возраст Рыбинска и не является рекомендацией для планируемого городской администрацией в 2021 г. празднования. Формулировка «сташа на оустьи Шексны», помещенная под 1071 г. в Лаврентьевской и других летописях, не имеет отношения к Рыбинску

Главное - 08.11.2020, 12:12 - Теги: , , , , ,

Знойная женщина — мечта Красной площади

Союз писателей и кинематографистов России поддержал инициативу мэра Рыбинска об установке памятника мадам Грицацуевой. – Еще со времен Юрия Ласточкина шли отчаянные споры: нужно ли восстановить памятник императору Александру II или оставить на его месте монумент Владимиру Ленину, – пояснил мэр города…

Эксклюзив - 06.11.2020, 11:59 - Теги: , , , , ,

Пупок на земле Волжской

Юля Вдуль: Эти выходные мы с подругой провели в замечательном городке по имени Рыбинск. О его существовании узнали случайно из TikTokа. И решили съездить, посмотреть своими глазами, как там люди ходят в лаптях по каменным мостовым. И первое, чем нас удивил этот маленький городок – своим дружелюбием!

Эксклюзив - 03.11.2020, 13:13 - Теги: , , , ,

«Надсройка» с третьего раза

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный центр» в третий раз разместил заявку на покупку пассажирского судна «Ната» (ОМ-161). Цена не изменилась – 7 млн рублей. У него должна быть надсройка (орфография сохранена) с двумя изолированными салонами. Информация о закупке была опубликована в пятницу, 30 октября, в 20:31

Главное - 31.10.2020, 11:00 - Теги: , , ,

Деньги любят тишину

МАУ «Туристко-информационный центр» все же купит теплоход «Ната», и за сайт заплатит 700 тыс. рублей. Впрочем, потенциальные поставщики (исполнители) об этом, может и не узнают. Как не узнали, что за логотип Рыбинска, в народе сразу названом «жопа», заплатили 300 тысяч

Главное - 29.10.2020, 18:23 - Теги: , , , , ,

Кто меньше?

Администрация Рыбинска выставила на продажу недостроенный спортивный комплекс за 7,5 млн рублей. Собственник с такой «независимой» оценкой не согласен – по его мнению, цена объекта занижена как минимум в 5 раз. Согласно другому отчету, рыночная стоимость комплекса составляет почти 39,2 млн рублей

Главное - 27.10.2020, 16:47 - Теги: , , , ,

Маска и QR-код круглосуточно

В Ярославской области последние рекомендации Роспотребнадзора исполнят лишь частично. Но вместе с этим, предпримут и новые меры. Источник: Прежде всего, хотелось обратится к нашим жителям – Не верьте всему, что пишут в интернете! Никаких научно-доказанных фактов о том, что коронавирус активизируется в ночные часы – нет!

Эксклюзив - 27.10.2020, 16:12 - Теги: , , , ,

В России введут обязательное чипирование мозга

Федеральный регулятор социального самочувствия предложил ввести в России индексацию «удовлетворённостью потребителя» на основе чипирование мозга. – Вчера мы с подругами были в баре. Да, выпили немного, – рассказала Саша. – Но, когда я потеряла сумку, мне даже не пришлось искать телефон – помог чип

Эксклюзив - 25.10.2020, 12:44 - Теги: , , ,

Искусственный интеллект против телефона Леонтьева

Мэрия Рыбинска разместила заказ на закупку системы искусственного интеллекта (ИИ) для управления городом. Закупка будет производится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». Стоимость работ оценили в 12,7 млн рублей. Впрочем, у системы ИИ уже появился конкурент – телефон Леонтьева

Эксклюзив - 24.10.2020, 17:17 - Теги: , , ,

РыбинскЪ становится старше. Академики поставили точку

Предстоящий 950-летний юбилей разделил рыбинцев на два лагеря – одни утверждают, что датой зарождения города надо считать 1071 год, другая сторона предлагает более традиционную трактовку – 1777 год. Но сегодня стало известно еще об одном официальном заключении из Академии наук – Рыбинску 4 611 лет

Эксклюзив - 23.10.2020, 13:13 - Теги: , , , , ,

Слониха по имени Ванда – новая закупка МАУ «ТИЦ»

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный цирк» разместил на сайте госзакупок заявку на приобретение слона. Как следует из проекта контракта, животное должно быть «семейства класса млекопитающих из отряда хоботных, пол – женский». Предполагается, что слониху приобретут за 4 млн рублей. Закупка будет проводиться по 44-ФЗ

Эксклюзив - 21.10.2020, 15:56 - Теги: , , , ,

От тиктокеров-миллионников к тиндерам-долгожителям

После успешно проведенного слета тиктокеров-миллионников (блогеров в TikTok), в мэрии Рыбинска решили провести фестиваль тиндеров-долгожителей. На Tinder-фестиваль в Рыбинск пригласят самых активных пользователей приложения, со стажем не менее пяти лет и, как минимум, с двумя успешными браками

Эксклюзив - 19.10.2020, 20:26 - Теги: , , , ,


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