Архив рубрики: «Главное»

Специалисты мэрии и службы строительного контроля обследовали дом мадам Грицацуевой и сказали: «хоть сейчас вселяйся и живи – деформационных швов нет». Несколько лет назад частный инвестор выкупил это знаменитый особняк в центре Рыбинска и затеял его реконструкцию. Но здание, по необъяснимым причинам, до сих пор пустует

Эксклюзив - 21.11.2020, 13:13 - Теги: Администрация, ЖКХ, Капитальный ремонт, Общество, Сарказм, Строительство

Пассажирское судно «Ната» не сможет открыть навигацию 2021 года. Но куда будет первый рейс уже известно – в Череповец… – У нас печальная новость. Из-за одного слишком любознательного рыбинского депутата, задававшего слишком много вопросов, мы не успели вовремя купить теплоход, – рассказал директор МАУ «ТИЦ»

Эксклюзив - 20.11.2020, 13:13 - Теги: Бизнес, Благоустройство, Бюджет, Общество, Сарказм, Туризм

В мэрии Рыбинска решили отказаться от благоустройства в жилых микрорайонах в пользу развития туристической привлекательности города. В ближайшее время все тротуары и дороги будут вымощены фирменной объемной плиткой в форме полукругов, символизирующих части тела монумента «Мать Волга»

Эксклюзив - 19.11.2020, 13:13 - Теги: Благоустройство, Бюджет, Общество, Сарказм, Туризм

Отчет по исполнению бюджета Рыбинска за 9 месяцев оказался с ошибками. 550 тыс. рублей были потрачены не только на разработку туристического бренда города, но и на сайт МАУ «ТИЦ». То есть, «официальный городской туристический портал» у нас уже есть давно. Хотя еще 29 октября глава Рыбинска Денис Добряков говорил, что его нет

Главное - 18.11.2020, 15:44 - Теги: Бизнес, Бюджет, Добряков, Интернет, Муниципальный совет, Общество, Туризм

МАУ «Туристко-информационный центр» стал учреждением по разворовыванию денег из городского бюджета. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается из ответов чиновников и официальных документов: ТИЦ заплатил за 550 тысяч рублей (без конкурса) за разработку концепции бренда Рыбинска, но её (его) никто не видел

Главное - 17.11.2020, 13:46 - Теги: Бюджет, Добряков, Общество, Туризм

Летом этого года администрация Рыбинска продала здание общественного туалета на Волжской набережной частному собственнику. Как стало известно ryb.ru, туалет полностью перестроят. Площадь застройки увеличат до 600 кв метров, минимальную долю озеленения от площади земельного участка сократят с 70 до 15 процентов

Эксклюзив - 16.11.2020, 15:29 - Теги: Бизнес, Благоустройство, Сарказм, Строительство

МАУ «ТИЦ» не смог купить теплоход «Ната» по причине протестов отдыхающих, рассказал новый директор учреждения. Тем не менее, в Рыбинске не отказываются от заключения сделки. Дополнительные бюджетные средства будут перераспределены со статьи на покупку слона. Но и его тоже купят – за прибыль от перепродажи деревянных сувениров

Эксклюзив - 13.11.2020, 13:13 - Теги: Бизнес, Бюджет, Общество, Сарказм, Туризм

Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, «НаШествие Дедов Морозов» в 2020 году пройдет в новом формате. Все желающие смогут присоединится к празднику, не выходя из дома – по видеосвязи. Шествия на открытом воздухе пройдут с рядом ограничений. Но есть и хорошие новости – уже в продаже бороды на основе масок и противогазов!

Эксклюзив - 12.11.2020, 16:11 - Теги: Бюджет, Общество, Праздник, Сарказм

Заключение РАН, составленное в 2019 г., не устанавливает 950-летний возраст Рыбинска и не является рекомендацией для планируемого городской администрацией в 2021 г. празднования. Формулировка «сташа на оустьи Шексны», помещенная под 1071 г. в Лаврентьевской и других летописях, не имеет отношения к Рыбинску

Главное - 08.11.2020, 12:12 - Теги: Выборы, Добряков, История, Общество, Праздник, Усть-Шексна

Союз писателей и кинематографистов России поддержал инициативу мэра Рыбинска об установке памятника мадам Грицацуевой. – Еще со времен Юрия Ласточкина шли отчаянные споры: нужно ли восстановить памятник императору Александру II или оставить на его месте монумент Владимиру Ленину, – пояснил мэр города…

Эксклюзив - 06.11.2020, 11:59 - Теги: Архитектура, История, Кино, Культура, Общество, Сарказм

Юля Вдуль: Эти выходные мы с подругой провели в замечательном городке по имени Рыбинск. О его существовании узнали случайно из TikTokа. И решили съездить, посмотреть своими глазами, как там люди ходят в лаптях по каменным мостовым. И первое, чем нас удивил этот маленький городок – своим дружелюбием!

Эксклюзив - 03.11.2020, 13:13 - Теги: Благоустройство, Бюджет, Общество, Сарказм, Туризм

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный центр» в третий раз разместил заявку на покупку пассажирского судна «Ната» (ОМ-161). Цена не изменилась – 7 млн рублей. У него должна быть надсройка (орфография сохранена) с двумя изолированными салонами. Информация о закупке была опубликована в пятницу, 30 октября, в 20:31

Главное - 31.10.2020, 11:00 - Теги: Администрация, Бюджет, Общество, Туризм

МАУ «Туристко-информационный центр» все же купит теплоход «Ната», и за сайт заплатит 700 тыс. рублей. Впрочем, потенциальные поставщики (исполнители) об этом, может и не узнают. Как не узнали, что за логотип Рыбинска, в народе сразу названом «жопа», заплатили 300 тысяч

Главное - 29.10.2020, 18:23 - Теги: Бюджет, Добряков, Интернет, Муниципальный совет, Общество, Туризм

Администрация Рыбинска выставила на продажу недостроенный спортивный комплекс за 7,5 млн рублей. Собственник с такой «независимой» оценкой не согласен – по его мнению, цена объекта занижена как минимум в 5 раз. Согласно другому отчету, рыночная стоимость комплекса составляет почти 39,2 млн рублей

Главное - 27.10.2020, 16:47 - Теги: Администрация, Бизнес, Общество, Спорт, Суд

В Ярославской области последние рекомендации Роспотребнадзора исполнят лишь частично. Но вместе с этим, предпримут и новые меры. Источник: Прежде всего, хотелось обратится к нашим жителям – Не верьте всему, что пишут в интернете! Никаких научно-доказанных фактов о том, что коронавирус активизируется в ночные часы – нет!

Эксклюзив - 27.10.2020, 16:12 - Теги: Здоровье, Здравоохранение, Общество, Развлечения, Сарказм

Федеральный регулятор социального самочувствия предложил ввести в России индексацию «удовлетворённостью потребителя» на основе чипирование мозга. – Вчера мы с подругами были в баре. Да, выпили немного, – рассказала Саша. – Но, когда я потеряла сумку, мне даже не пришлось искать телефон – помог чип

Эксклюзив - 25.10.2020, 12:44 - Теги: Выборы, Общество, Сарказм, Технологии

Мэрия Рыбинска разместила заказ на закупку системы искусственного интеллекта (ИИ) для управления городом. Закупка будет производится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика». Стоимость работ оценили в 12,7 млн рублей. Впрочем, у системы ИИ уже появился конкурент – телефон Леонтьева

Эксклюзив - 24.10.2020, 17:17 - Теги: Бюджет, Общество, Сарказм, Технологии

Предстоящий 950-летний юбилей разделил рыбинцев на два лагеря – одни утверждают, что датой зарождения города надо считать 1071 год, другая сторона предлагает более традиционную трактовку – 1777 год. Но сегодня стало известно еще об одном официальном заключении из Академии наук – Рыбинску 4 611 лет

Эксклюзив - 23.10.2020, 13:13 - Теги: Волга, История, Общество, Рыбинск, Сарказм, Усть-Шексна

Рыбинский МАУ «Туристко-информационный цирк» разместил на сайте госзакупок заявку на приобретение слона. Как следует из проекта контракта, животное должно быть «семейства класса млекопитающих из отряда хоботных, пол – женский». Предполагается, что слониху приобретут за 4 млн рублей. Закупка будет проводиться по 44-ФЗ

Эксклюзив - 21.10.2020, 15:56 - Теги: Администрация, Бюджет, Общество, Сарказм, Туризм

После успешно проведенного слета тиктокеров-миллионников (блогеров в TikTok), в мэрии Рыбинска решили провести фестиваль тиндеров-долгожителей. На Tinder-фестиваль в Рыбинск пригласят самых активных пользователей приложения, со стажем не менее пяти лет и, как минимум, с двумя успешными браками

Эксклюзив - 19.10.2020, 20:26 - Теги: Интернет, Общество, Сарказм, Технологии, Туризм

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