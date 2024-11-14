Картофель за год подорожал в два раза

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в октябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 29 рублей (0,5 процента за месяц) и составила 5876 рублей (в сентябре – 5847 рублей).

Больше всего выросли цены на лук репчатый (+11,4%), картофель (+9,1%), маргарин (+6,9%) и сливочное масло (+5,9%). Наиболее заметно подешевели: яблоки (-7,2%), морковь (-3,3%) и черный перец (-3%).

По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию, которую выращивают в средней полосе России. Так картофель подорожал почти в два раза (+98,1% – стоил 20,48 рублей, сейчас – 40,57), капуста на 37,7%, морковь на 32,9%.

В целом, в сентябре официальный сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 99,8 процента, в том числе на продовольственные товары – 101%, непродовольственные – 100,3%, платные услуги населению – 97,9%.

По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 106,6 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

