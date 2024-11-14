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Картофель за год подорожал в два раза

14.11.2024, 11:01, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в октябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 29 рублей (0,5 процента за месяц) и составила 5876 рублей (в сентябре – 5847 рублей).

Больше всего выросли цены на лук репчатый (+11,4%), картофель (+9,1%), маргарин (+6,9%) и сливочное масло (+5,9%). Наиболее заметно подешевели: яблоки (-7,2%), морковь (-3,3%) и черный перец (-3%).

По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию, которую выращивают в средней полосе России. Так картофель подорожал почти в два раза (+98,1% – стоил 20,48 рублей, сейчас – 40,57), капуста на 37,7%, морковь на 32,9%.

В целом, в сентябре официальный сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 99,8 процента, в том числе на продовольственные товары – 101%, непродовольственные – 100,3%, платные услуги населению – 97,9%.

По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 106,6 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

620,95

789,29

776,19

-1,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

322,17

108,41

107,39

-0,9%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

197,34

237,18

230,23

-2,9%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

827,62

123,58

124,14

0,5%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

190,73

218,51

222,52

1,8%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

302,43

17,12

17,64

3,0%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1003,75

142,12

150,56

5,9%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

128,84

73,87

75,16

1,7%

Маргарин, кг

6

0,5

258,14

120,77

129,07

6,9%

Сметана, кг

1,8

0,15

302,29

44,85

45,34

1,1%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

68,98

629,29

632,32

0,5%

Творог нежирный, кг

10

0,83

368,62

313,99

307,18

-2,2%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

795,35

161,8

165,70

2,4%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

108,39

163,76

162,59

-0,7%

Сахар-песок, кг

20

1,67

70,24

115,17

117,07

1,6%

Печенье, кг

0,7

0,06

260,38

15,18

15,19

0,1%

Карамель, кг

0,7

0,06

334,23

19,59

19,50

-0,5%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1466,29

59,72

61,10

2,3%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

19,26

5,71

5,86

2,6%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

1902,25

119,27

115,72

-3,0%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

47,29

80,8

78,82

-2,5%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

56,94

540,21

545,68

1,0%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

91,82

578,63

573,88

-0,8%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

124,49

52,37

51,87

-1,0%

Пшено,кг

6

0,5

52,99

26,78

26,50

-1,0%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

59,52

36,16

36,21

0,1%

Вермишель, кг

6

0,5

100,92

50,69

50,46

-0,5%

Картофель, кг

150

12,5

40,57

464,63

507,13

9,1%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

34,30

100,1

100,04

-0,1%

Лук репчатый, кг

20

1,67

41,33

61,85

68,88

11,4%

Морковь, кг

35

2,92

40,11

120,93

116,99

-3,3%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

142,90

20,71

21,44

3,5%

Яблоки, кг

18,6

1,55

140,19

234,03

217,29

-7,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5847,06

5875,62

0,5%

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