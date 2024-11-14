Картофель за год подорожал в два раза
14.11.2024, 11:01, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в октябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 29 рублей (0,5 процента за месяц) и составила 5876 рублей (в сентябре – 5847 рублей).
Больше всего выросли цены на лук репчатый (+11,4%), картофель (+9,1%), маргарин (+6,9%) и сливочное масло (+5,9%). Наиболее заметно подешевели: яблоки (-7,2%), морковь (-3,3%) и черный перец (-3%).
По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию, которую выращивают в средней полосе России. Так картофель подорожал почти в два раза (+98,1% – стоил 20,48 рублей, сейчас – 40,57), капуста на 37,7%, морковь на 32,9%.
В целом, в сентябре официальный сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 99,8 процента, в том числе на продовольственные товары – 101%, непродовольственные – 100,3%, платные услуги населению – 97,9%.
По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 106,6 процента.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
620,95
|
789,29
|
776,19
|
-1,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
322,17
|
108,41
|
107,39
|
-0,9%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
197,34
|
237,18
|
230,23
|
-2,9%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
827,62
|
123,58
|
124,14
|
0,5%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
190,73
|
218,51
|
222,52
|
1,8%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
302,43
|
17,12
|
17,64
|
3,0%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1003,75
|
142,12
|
150,56
|
5,9%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
128,84
|
73,87
|
75,16
|
1,7%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
258,14
|
120,77
|
129,07
|
6,9%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
302,29
|
44,85
|
45,34
|
1,1%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
68,98
|
629,29
|
632,32
|
0,5%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
368,62
|
313,99
|
307,18
|
-2,2%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
795,35
|
161,8
|
165,70
|
2,4%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
108,39
|
163,76
|
162,59
|
-0,7%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
70,24
|
115,17
|
117,07
|
1,6%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
260,38
|
15,18
|
15,19
|
0,1%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
334,23
|
19,59
|
19,50
|
-0,5%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1466,29
|
59,72
|
61,10
|
2,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
19,26
|
5,71
|
5,86
|
2,6%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1902,25
|
119,27
|
115,72
|
-3,0%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47,29
|
80,8
|
78,82
|
-2,5%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
56,94
|
540,21
|
545,68
|
1,0%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
91,82
|
578,63
|
573,88
|
-0,8%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
124,49
|
52,37
|
51,87
|
-1,0%
|
Пшено,кг
|
6
|
0,5
|
52,99
|
26,78
|
26,50
|
-1,0%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
59,52
|
36,16
|
36,21
|
0,1%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
100,92
|
50,69
|
50,46
|
-0,5%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
40,57
|
464,63
|
507,13
|
9,1%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
34,30
|
100,1
|
100,04
|
-0,1%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
41,33
|
61,85
|
68,88
|
11,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
40,11
|
120,93
|
116,99
|
-3,3%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
142,90
|
20,71
|
21,44
|
3,5%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
140,19
|
234,03
|
217,29
|
-7,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5847,06
|
5875,62
|
0,5%
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