Цены выросли на два процента за месяц

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в мае стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 112 рублей (2 процента за месяц) и составила 5638 рублей (в апреле – 5526 рублей).

Больше всего выросли цены на морковь (+23,3%), картофель (+15,4%) и репчатый лук (+9,8%). Наиболее заметно подешевели огурцы (-26,4%), маргарин (-3,6%) и яйца (-3,2%).

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к апрелю 101,0%, в том числе на продовольственные товары – 99,8%, непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 103,1%.

По отношению к декабрю 2023 года потребительские цены выросли на 4,2 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

