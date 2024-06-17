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Цены выросли на два процента за месяц

17.06.2024, 10:10, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в мае стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 112 рублей (2 процента за месяц) и составила 5638 рублей (в апреле – 5526 рублей).

Больше всего выросли цены на морковь (+23,3%), картофель (+15,4%) и репчатый лук (+9,8%). Наиболее заметно подешевели огурцы (-26,4%), маргарин (-3,6%) и яйца (-3,2%).

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к апрелю 101,0%, в том числе на продовольственные товары – 99,8%, непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 103,1%.

По отношению к декабрю 2023 года потребительские цены выросли на 4,2 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

588,97 

717,13 

736,21 

2,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

310,70 

101,65 

103,57 

1,9%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

206,77 

237,80 

241,23 

1,4%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

779,11 

113,50 

116,87 

3,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

179,22 

208,26 

209,09 

0,4%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

295,69 

16,51 

17,25 

4,5%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

845,01 

124,11 

126,75 

2,1%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

120,09 

70,83 

70,05 

-1,1%

Маргарин, кг

6

0,5

228,28 

118,37 

114,14 

-3,6%

Сметана, кг

1,8

0,15

290,85 

43,57 

43,63 

0,1%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

67,71 

618,84 

620,68 

0,3%

Творог нежирный, кг

10

0,83

368,95 

318,25 

307,46 

-3,4%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

765,11 

158,04 

159,40 

0,9%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

116,01 

179,69 

174,02 

-3,2%

Сахар-песок, кг

20

1,67

70,74 

117,50 

117,90 

0,3%

Печенье, кг

0,7

0,06

246,61 

14,42 

14,39 

-0,2%

Карамель, кг

0,7

0,06

332,64 

19,52 

19,40 

-0,6%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1409,08 

59,28 

58,71 

-1,0%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

17,42 

5,39 

5,30 

-1,7%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

1951,65 

119,26 

118,73 

-0,4%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

47,00 

78,10 

78,33 

0,3%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

55,41 

525,17 

531,01 

1,1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

85,01 

528,88 

531,31 

0,5%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

123,46 

50,48 

51,44 

1,9%

Пшено, кг

6

0,5

52,57 

25,78 

26,29 

2,0%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

56,89 

32,70 

34,61 

5,8%

Вермишель, кг

6

0,5

98,75 

49,57 

49,38 

-0,4%

Картофель, кг

150

12,5

26,83 

    290,50 

335,38 

15,4%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

45,61 

123,38 

133,03 

7,8%

Лук репчатый, кг

20

1,67

42,76 

64,92 

71,27 

9,8%

Морковь, кг

35

2,92

60,82 

143,91 

177,39 

23,3%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

138,19 

28,15 

20,73 

-26,4%

Яблоки, кг

18,6

1,55

143,66 

222,19 

222,67 

0,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5525,63 

5637,59 

2,0%



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