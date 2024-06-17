Цены выросли на два процента за месяц
17.06.2024, 10:10, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в мае стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 112 рублей (2 процента за месяц) и составила 5638 рублей (в апреле – 5526 рублей).
Больше всего выросли цены на морковь (+23,3%), картофель (+15,4%) и репчатый лук (+9,8%). Наиболее заметно подешевели огурцы (-26,4%), маргарин (-3,6%) и яйца (-3,2%).
В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к апрелю 101,0%, в том числе на продовольственные товары – 99,8%, непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 103,1%.
По отношению к декабрю 2023 года потребительские цены выросли на 4,2 процента.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в апреле, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
588,97
|
717,13
|
736,21
|
2,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
310,70
|
101,65
|
103,57
|
1,9%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
206,77
|
237,80
|
241,23
|
1,4%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
779,11
|
113,50
|
116,87
|
3,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
179,22
|
208,26
|
209,09
|
0,4%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
295,69
|
16,51
|
17,25
|
4,5%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
845,01
|
124,11
|
126,75
|
2,1%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
120,09
|
70,83
|
70,05
|
-1,1%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
228,28
|
118,37
|
114,14
|
-3,6%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
290,85
|
43,57
|
43,63
|
0,1%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
67,71
|
618,84
|
620,68
|
0,3%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
368,95
|
318,25
|
307,46
|
-3,4%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
765,11
|
158,04
|
159,40
|
0,9%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
116,01
|
179,69
|
174,02
|
-3,2%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
70,74
|
117,50
|
117,90
|
0,3%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
246,61
|
14,42
|
14,39
|
-0,2%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
332,64
|
19,52
|
19,40
|
-0,6%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1409,08
|
59,28
|
58,71
|
-1,0%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,42
|
5,39
|
5,30
|
-1,7%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1951,65
|
119,26
|
118,73
|
-0,4%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47,00
|
78,10
|
78,33
|
0,3%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
55,41
|
525,17
|
531,01
|
1,1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
85,01
|
528,88
|
531,31
|
0,5%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
123,46
|
50,48
|
51,44
|
1,9%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
52,57
|
25,78
|
26,29
|
2,0%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
56,89
|
32,70
|
34,61
|
5,8%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
98,75
|
49,57
|
49,38
|
-0,4%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
26,83
|
290,50
|
335,38
|
15,4%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
45,61
|
123,38
|
133,03
|
7,8%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
42,76
|
64,92
|
71,27
|
9,8%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
60,82
|
143,91
|
177,39
|
23,3%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
138,19
|
28,15
|
20,73
|
-26,4%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
143,66
|
222,19
|
222,67
|
0,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5525,63
|
5637,59
|
2,0%
Смотреть комментарии → Комментариев нет