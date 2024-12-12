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Еда дорожает рекордно

12.12.2024, 12:29, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в ноябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала сразу на 363 рубля (6,6 процента за месяц) и составила 6261,65 рублей (в октябре – 5875,62 рублей).

Больше выросли цены на огурцы (+52,6%), капусту (+33,3%), лук репчатый (+26,8%) и картофель (+24,6%). Наиболее заметно подешевели: маргарин (-4,9%), вермишель (-4%) и чай (-3,9%).

По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию. Так картофель подорожал больше чем в два раза (+143,6%), капуста – на 71,8%, лук – на 47,9%. Стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 20,7 процента.

В целом, в ноябре официальный сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 101,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 102,7% (так утверждает статистика), непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 101,9%.

По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 108,5процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

633,46

776,19

791,83

2,0%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

331,98

107,39

110,66

3,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

198,27

230,23

231,32

0,5%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

827,62

124,14

124,14

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

198,78

222,52

231,91

4,2%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

327,03

17,64

19,08

8,2%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1084,12

150,56

162,62

8,0%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

137,98

75,16

80,49

7,1%

Маргарин, кг

6

0,5

245,56

129,07

122,78

-4,9%

Сметана, кг

1,8

0,15

321,13

45,34

48,17

6,2%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

72,40

632,32

663,67

5,0%

Творог нежирный, кг

10

0,83

384,11

307,18

320,09

4,2%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

799,34

165,70

166,53

0,5%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

110,14

162,59

165,21

1,6%

Сахар-песок, кг

20

1,67

70,37

117,07

117,28

0,2%

Печенье, кг

0,7

0,06

268,62

15,19

15,67

3,2%

Карамель, кг

0,7

0,06

329,44

19,50

19,22

-1,4%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1409,27

61,10

58,72

-3,9%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

19,22

5,86

5,85

-0,2%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

1971,93

115,72

119,96

3,7%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

47,60

78,82

79,33

0,6%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

59,78

545,68

572,89

5,0%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

99,91

573,88

624,44

8,8%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

124,48

51,87

51,87

0,0%

Пшено, кг

6

0,5

55,32

26,50

27,66

4,4%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

60,80

36,21

36,99

2,2%

Вермишель, кг

6

0,5

96,86

50,46

48,43

-4,0%

Картофель, кг

150

12,5

50,55

507,13

631,88

24,6%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

44,71

100,04

130,40

30,3%

Лук репчатый, кг

20

1,67

52,41

68,88

87,35

26,8%

Морковь, кг

35

2,92

44,65

116,99

130,23

11,3%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

218,07

21,44

32,71

52,6%

Яблоки, кг

18,6

1,55

149,87

217,29

232,30

6,9%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5875,62

6261,65

6,6%

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