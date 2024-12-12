Еда дорожает рекордно

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в ноябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала сразу на 363 рубля (6,6 процента за месяц) и составила 6261,65 рублей (в октябре – 5875,62 рублей).

Больше выросли цены на огурцы (+52,6%), капусту (+33,3%), лук репчатый (+26,8%) и картофель (+24,6%). Наиболее заметно подешевели: маргарин (-4,9%), вермишель (-4%) и чай (-3,9%).

По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию. Так картофель подорожал больше чем в два раза (+143,6%), капуста – на 71,8%, лук – на 47,9%. Стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 20,7 процента.

В целом, в ноябре официальный сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 101,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 102,7% (так утверждает статистика), непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 101,9%.

По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 108,5процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

