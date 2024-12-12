Еда дорожает рекордно
12.12.2024, 12:29, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в ноябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала сразу на 363 рубля (6,6 процента за месяц) и составила 6261,65 рублей (в октябре – 5875,62 рублей).
Больше выросли цены на огурцы (+52,6%), капусту (+33,3%), лук репчатый (+26,8%) и картофель (+24,6%). Наиболее заметно подешевели: маргарин (-4,9%), вермишель (-4%) и чай (-3,9%).
По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию. Так картофель подорожал больше чем в два раза (+143,6%), капуста – на 71,8%, лук – на 47,9%. Стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 20,7 процента.
В целом, в ноябре официальный сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 101,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 102,7% (так утверждает статистика), непродовольственные – 100,2%, платные услуги населению – 101,9%.
По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 108,5процента.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
633,46
|
776,19
|
791,83
|
2,0%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
331,98
|
107,39
|
110,66
|
3,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
198,27
|
230,23
|
231,32
|
0,5%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
827,62
|
124,14
|
124,14
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
198,78
|
222,52
|
231,91
|
4,2%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
327,03
|
17,64
|
19,08
|
8,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1084,12
|
150,56
|
162,62
|
8,0%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
137,98
|
75,16
|
80,49
|
7,1%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
245,56
|
129,07
|
122,78
|
-4,9%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
321,13
|
45,34
|
48,17
|
6,2%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
72,40
|
632,32
|
663,67
|
5,0%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
384,11
|
307,18
|
320,09
|
4,2%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
799,34
|
165,70
|
166,53
|
0,5%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
110,14
|
162,59
|
165,21
|
1,6%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
70,37
|
117,07
|
117,28
|
0,2%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
268,62
|
15,19
|
15,67
|
3,2%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
329,44
|
19,50
|
19,22
|
-1,4%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1409,27
|
61,10
|
58,72
|
-3,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
19,22
|
5,86
|
5,85
|
-0,2%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
1971,93
|
115,72
|
119,96
|
3,7%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
47,60
|
78,82
|
79,33
|
0,6%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
59,78
|
545,68
|
572,89
|
5,0%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
99,91
|
573,88
|
624,44
|
8,8%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
124,48
|
51,87
|
51,87
|
0,0%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
55,32
|
26,50
|
27,66
|
4,4%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
60,80
|
36,21
|
36,99
|
2,2%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
96,86
|
50,46
|
48,43
|
-4,0%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
50,55
|
507,13
|
631,88
|
24,6%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
44,71
|
100,04
|
130,40
|
30,3%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
52,41
|
68,88
|
87,35
|
26,8%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
44,65
|
116,99
|
130,23
|
11,3%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
218,07
|
21,44
|
32,71
|
52,6%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
149,87
|
217,29
|
232,30
|
6,9%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5875,62
|
6261,65
|
6,6%
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