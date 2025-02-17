Рост цен на базовые продукты питания замедлился до 18 процентов за год
17.02.2025, 15:45, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 94 рубля (1,4 процента за месяц) и составила 6565,12 рублей (в декабре – 6471,34 рубль).
За месяц больше всего выросли цены на лук репчатый (+6,9%), сельдь соленую (+4,9%) и морковь (+4,8%). Наиболее заметно подешевели рис (2,2%), сухие приправы (специи) и маргарин (-2%).
В январе 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 101,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 101,5%, непродовольственные – 101,2%, платные услуги населению – 101,9%.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
653,02
|
804,98
|
816,28
|
1,4%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
341,20
|
112,73
|
113,73
|
0,9%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
211,86
|
247,68
|
247,17
|
-0,2%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
843,09
|
124,87
|
126,46
|
1,3%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
207,76
|
233,23
|
242,39
|
3,9%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
362,35
|
20,16
|
21,14
|
4,9%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1166,51
|
172,26
|
174,98
|
1,6%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
145,30
|
81,03
|
84,76
|
4,6%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
263,51
|
134,43
|
131,76
|
-2,0%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
330,40
|
49,53
|
49,56
|
0,1%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
75,84
|
687,04
|
695,20
|
1,2%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
397,65
|
335,28
|
331,38
|
-1,2%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
862,31
|
177,95
|
179,65
|
1,0%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
114,58
|
170,73
|
171,87
|
0,7%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
71,06
|
117,17
|
118,43
|
1,1%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
272,24
|
15,92
|
15,88
|
-0,3%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
320,97
|
19,08
|
18,72
|
-1,9%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1477,62
|
58,90
|
61,57
|
4,5%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
19,95
|
5,83
|
6,07
|
4,1%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
1864,08
|
115,75
|
113,40
|
-2,0%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
50,31
|
82,77
|
83,85
|
1,3%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
61,27
|
584,78
|
587,17
|
0,4%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
102,66
|
645,56
|
641,63
|
-0,6%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
124,04
|
52,86
|
51,68
|
-2,2%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
57,02
|
27,75
|
28,51
|
2,7%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
61,84
|
37,27
|
37,62
|
0,9%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
102,76
|
50,66
|
51,38
|
1,4%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
55,43
|
662,75
|
692,88
|
4,5%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
48,69
|
136,94
|
142,01
|
3,7%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
57,94
|
90,37
|
96,57
|
6,9%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
46,79
|
130,23
|
136,47
|
4,8%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
320,28
|
46,37
|
48,04
|
3,6%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
159,31
|
238,50
|
246,93
|
3,5%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6471,34
|
6565,12
|
1,4%
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