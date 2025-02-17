Рост цен на базовые продукты питания замедлился до 18 процентов за год

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 94 рубля (1,4 процента за месяц) и составила 6565,12 рублей (в декабре – 6471,34 рубль).

За месяц больше всего выросли цены на лук репчатый (+6,9%), сельдь соленую (+4,9%) и морковь (+4,8%). Наиболее заметно подешевели рис (2,2%), сухие приправы (специи) и маргарин (-2%).

В январе 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 101,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 101,5%, непродовольственные – 101,2%, платные услуги населению – 101,9%.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

