Рост цен на базовые продукты питания замедлился до 18 процентов за год ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Рост цен на базовые продукты питания замедлился до 18 процентов за год

17.02.2025, 15:45, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в январе стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 94 рубля (1,4 процента за месяц) и составила 6565,12 рублей (в декабре – 6471,34 рубль).

За месяц больше всего выросли цены на лук репчатый (+6,9%), сельдь соленую (+4,9%) и морковь (+4,8%). Наиболее заметно подешевели рис (2,2%), сухие приправы (специи) и маргарин (-2%).

В январе 2025 года сводный индекс потребительских цен (рост) составил по отношению к предыдущему месяцу 101,5 процента, в том числе на продовольственные товары – 101,5%, непродовольственные – 101,2%, платные услуги населению – 101,9%.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в январе, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

653,02

804,98

816,28

1,4%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

341,20

112,73

113,73

0,9%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

211,86

247,68

247,17

-0,2%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

843,09

124,87

126,46

1,3%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

207,76

233,23

242,39

3,9%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

362,35

20,16

21,14

4,9%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1166,51

172,26

174,98

1,6%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

145,30

81,03

84,76

4,6%

Маргарин, кг

6

0,5

263,51

134,43

131,76

-2,0%

Сметана, кг

1,8

0,15

330,40

49,53

49,56

0,1%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

75,84

687,04

695,20

1,2%

Творог нежирный, кг

10

0,83

397,65

335,28

331,38

-1,2%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

862,31

177,95

179,65

1,0%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

114,58

170,73

171,87

0,7%

Сахар-песок, кг

20

1,67

71,06

117,17

118,43

1,1%

Печенье, кг

0,7

0,06

272,24

15,92

15,88

-0,3%

Карамель, кг

0,7

0,06

320,97

19,08

18,72

-1,9%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1477,62

58,90

61,57

4,5%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

19,95

5,83

6,07

4,1%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

1864,08

115,75

113,40

-2,0%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

50,31

82,77

83,85

1,3%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

61,27

584,78

587,17

0,4%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

102,66

645,56

641,63

-0,6%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

124,04

52,86

51,68

-2,2%

Пшено, кг

6

0,5

57,02

27,75

28,51

2,7%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

61,84

37,27

37,62

0,9%

Вермишель, кг

6

0,5

102,76

50,66

51,38

1,4%

Картофель, кг

150

12,5

55,43

662,75

692,88

4,5%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

48,69

136,94

142,01

3,7%

Лук репчатый, кг

20

1,67

57,94

90,37

96,57

6,9%

Морковь, кг

35

2,92

46,79

130,23

136,47

4,8%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

320,28

46,37

48,04

3,6%

Яблоки, кг

18,6

1,55

159,31

238,50

246,93

3,5%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6471,34

6565,12

1,4%

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