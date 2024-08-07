Медиарейтинг губернаторов за июль

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В июле 2024 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 45 177 532 118,0 2 +1 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 32 660 403 560,8 3 -1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 31 006 341 220.4 4 +1 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 11 369 84 771,8 5 +2 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 15 635 79 296,9 6 -2 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 7 767 71 998,3 7 -1 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 7 814 67 286,4 8 +1 СМИРНОВ Алексей Борисович Курская обл. 6 434 58 154,2 9 -1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 9 173 49 657,6 10 0 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 4 179 30 110,3 11 +1 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 5 389 27 469,7 12 +1 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 3 396 25 419,5 13 -2 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 6 143 23 998,8 14 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 3 922 19 627,3 15 +3 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 962 14 133,2 16 -2 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 2 647 13 313,2 17 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 3 242 11 294,1 18 -2 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 3 412 10 930,6

Началась реализация исторического проекта – строительство станции “Достоевская” Кольцевой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Открылся пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, в мероприятии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что в Москве площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии. Соответствующе распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Работы на Пушкинской набережной в рамках первого этапа комплексного благоустройства Парка Горького завершатся в этом году, сообщил мэр Сергей Собянин во время проверки работ в парке. Правительство столицы выделит 34,1 млрд руб. на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице построят четыре остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф дали старт строительству станции метро “Рублево-Архангельское”.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино беспилотник ВСУ сбросил во двор многоквартирного дома взрывное устройство. 11 июля Вячеслав Гладков сообщал об атаке дронов на Борисовский район и Грайворонский городской округ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной серии обстрелов во стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино. Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона с 23 июля ограничивают въезд в 14 населенных пунктов из-за напряженной оперативной обстановки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре.

Решение о создании мемориала в память о жертвах теракта в “Крокус Сити Холле” уже принято, сроки зависят от восстановления поврежденного здания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Часть сгоревшего концертного зала “Крокус Сити Холл” могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье приведут в порядок объекты торговли на вылетных магистралях и в центре городов. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов обсудил подготовку региона к зимнему сезону. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из Солнечногорска, переселившуюся из аварийного жилья по президентской программе. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья.

Главы регионов в июле 2024 года: