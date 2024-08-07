Медиарейтинг губернаторов за июль
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июль 2024 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В июле 2024 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
45 177
|
532 118,0
|
2
|
+1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
32 660
|
403 560,8
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
31 006
|
341 220.4
|
4
|
+1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
11 369
|
84 771,8
|
5
|
+2
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
15 635
|
79 296,9
|
6
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 767
|
71 998,3
|
7
|
-1
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
7 814
|
67 286,4
|
8
|
+1
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
6 434
|
58 154,2
|
9
|
-1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 173
|
49 657,6
|
10
|
0
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 179
|
30 110,3
|
11
|
+1
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 389
|
27 469,7
|
12
|
+1
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 396
|
25 419,5
|
13
|
-2
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
6 143
|
23 998,8
|
14
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 922
|
19 627,3
|
15
|
+3
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 962
|
14 133,2
|
16
|
-2
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 647
|
13 313,2
|
17
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 242
|
11 294,1
|
18
|
-2
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 412
|
10 930,6
Началась реализация исторического проекта – строительство станции “Достоевская” Кольцевой линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Открылся пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, в мероприятии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Также СМИ сообщали, что в Москве площадь Европы у Киевского вокзала переименовали в площадь Евразии. Соответствующе распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Работы на Пушкинской набережной в рамках первого этапа комплексного благоустройства Парка Горького завершатся в этом году, сообщил мэр Сергей Собянин во время проверки работ в парке. Правительство столицы выделит 34,1 млрд руб. на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин. Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице построят четыре остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф дали старт строительству станции метро “Рублево-Архангельское”.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино беспилотник ВСУ сбросил во двор многоквартирного дома взрывное устройство. 11 июля Вячеслав Гладков сообщал об атаке дронов на Борисовский район и Грайворонский городской округ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной серии обстрелов во стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Шебекино. Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках украинских дронов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона с 23 июля ограничивают въезд в 14 населенных пунктов из-за напряженной оперативной обстановки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей отправлять детей в летние лагеря из-за небезопасной обстановки, в частности, в областном центре.
Решение о создании мемориала в память о жертвах теракта в “Крокус Сити Холле” уже принято, сроки зависят от восстановления поврежденного здания, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Часть сгоревшего концертного зала “Крокус Сити Холл” могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также СМИ сообщали, что по поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье приведут в порядок объекты торговли на вылетных магистралях и в центре городов. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с членами регионального правительства и главами городских округов обсудил подготовку региона к зимнему сезону. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с новосельем семью Мякотиных из Солнечногорска, переселившуюся из аварийного жилья по президентской программе. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии вручил государственные и областные награды многодетным матерям из Подмосковья.
Главы регионов в июле 2024 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
45 177
|
532 118,0
|
2
|
+1
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
32 660
|
403 560,8
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
31 006
|
341 220.4
|
4
|
+1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16 208
|
158 547,6
|
5
|
+8
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
14 577
|
144 919,0
|
6
|
-2
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
13 072
|
126 412,0
|
7
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
14 199
|
108 112,4
|
8
|
+11
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
12 309
|
95 596,5
|
9
|
0
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
9 032
|
91 335,1
|
10
|
-3
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
11 073
|
88 390,0
|
11
|
+12
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 639
|
85 069,9
|
12
|
+6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
11 369
|
84 771,8
|
13
|
-2
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
5 717
|
80 778,9
|
14
|
0
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
11 103
|
79 997,2
|
15
|
+6
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
15 635
|
79 296,9
|
16
|
+10
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
14 378
|
77 788,5
|
17
|
-11
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
10 995
|
75 140,0
|
18
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
7 767
|
71 998,3
|
19
|
+20
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
11 594
|
70 950,8
|
20
|
-10
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
9 081
|
70 454,6
|
21
|
-9
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 268
|
69 239,0
|
22
|
+6
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
9 090
|
68 151,5
|
23
|
-3
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
7 814
|
67 286,4
|
24
|
+10
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
8 165
|
58 296,5
|
25
|
+11
|
СМИРНОВ Алексей Борисович
|
Курская обл.
|
6 434
|
58 154,2
|
26
|
-9
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 894
|
54 551,5
|
27
|
+16
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
7 082
|
53 834,9
|
28
|
+2
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
6 074
|
53 827,5
|
29
|
+6
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
7 613
|
50 186,8
|
30
|
-6
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
9 173
|
49 657,6
|
31
|
+26
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
4 902
|
48 857,2
|
32
|
+10
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
9 852
|
45 786,1
|
33
|
-2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
8 461
|
45 107,4
|
34
|
+11
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
5 612
|
44 962,6
|
35
|
-10
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
7 559
|
43 797,1
|
36
|
+14
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
8 133
|
42 099,3
|
37
|
+11
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
5 690
|
39 254,4
|
38
|
-6
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 855
|
37 755,3
|
39
|
+14
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
5 623
|
36 366,9
|
40
|
-3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 345
|
36 047,6
|
41
|
-3
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
3 886
|
33 570,3
|
42
|
-2
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
7 743
|
33 131,5
|
43
|
-14
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
6 709
|
32 966,5
|
44
|
+12
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
5 477
|
32 826,7
|
45
|
+6
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 230
|
31 730,0
|
46
|
-13
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 773
|
30 993,0
|
47
|
-3
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
4 179
|
30 110,3
|
48
|
+12
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
7 392
|
29 727,6
|
49
|
+6
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
5 389
|
27 469,7
|
50
|
-35
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 581
|
26 947,2
|
51
|
-24
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
2 370
|
26 304,3
|
52
|
+7
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
3 396
|
25 419,5
|
53
|
-31
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
3 756
|
25 056,0
|
54
|
-8
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
3 658
|
25 024,7
|
55
|
-8
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
3 815
|
24 277,4
|
56
|
-7
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
6 143
|
23 998,8
|
57
|
-5
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
5 109
|
23 846,4
|
58
|
0
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
5 976
|
22 303,1
|
59
|
+3
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 960
|
21 854,4
|
60
|
-6
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калиниградская обл.
|
3 441
|
21 455,1
|
61
|
+13
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
3 922
|
19 627,3
|
62
|
+9
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
3 199
|
19 380,9
|
63
|
+10
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 480
|
19 001,7
|
64
|
-1
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
2 607
|
18 556,5
|
65
|
+21
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
2 238
|
17 781,8
|
66
|
+4
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
3 256
|
16 684,0
|
67
|
+2
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 279
|
16 284,0
|
68
|
-7
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 970
|
16 225,1
|
69
|
+3
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
2 990
|
15 726,8
|
70
|
-3
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
5 234
|
15 220,5
|
71
|
-6
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 440
|
14 613,0
|
72
|
+12
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 962
|
14 133,2
|
73
|
+5
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
2 546
|
14 009,3
|
74
|
+6
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
2 538
|
13 889,3
|
75
|
+4
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 862
|
13 664,2
|
76
|
-12
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
2 647
|
13 313,2
|
77
|
+8
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
1 664
|
13 125,2
|
78
|
-10
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
1 992
|
12 255,8
|
79
|
+2
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
3 242
|
11 294,1
|
80
|
-4
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
3 412
|
10 930,6
|
81
|
-6
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
2 153
|
9 996,2
|
82
|
-5
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
1 779
|
8 318,2
|
83
|
0
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 866
|
8 046,0
|
84
|
-2
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 146
|
7 953,1
|
85
|
-19
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
1 703
|
7 213,2
|
86
|
+1
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
1 714
|
6 559,9
|
87
|
+2
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
974
|
5 088,6
|
88
|
-47
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
1 402
|
4 273,0
|
89
|
-1
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
738
|
1 699,3
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