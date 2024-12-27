В лидерах роста картофель, капуста, лук и свекла

Анализ изменения цен на продукты питания за год.

Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с декабря 2023 года по декабрь 2024 года в регионе больше всего подорожали: картофель – в 2,6 раза (+164%), капуста (+80%), лук (+51%) и свекла (+48%).

Немного подешевели чай (-3%) и гречка (-2%).

Условный обед в столовой (кафе) подорожал на 8% – с 341,63 до 368,23 рублей.

