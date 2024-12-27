В лидерах роста картофель, капуста, лук и свекла ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В лидерах роста картофель, капуста, лук и свекла

27.12.2024, 11:51, Главное
Теги: , , , ,

Анализ изменения цен на продукты питания за год.

Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с декабря 2023 года по декабрь 2024 года в регионе больше всего подорожали: картофель – в 2,6 раза (+164%), капуста (+80%), лук (+51%) и свекла (+48%).

Немного подешевели чай (-3%) и гречка (-2%).

Условный обед в столовой (кафе) подорожал на 8% – с 341,63 до 368,23 рублей.
 

Наименование товара (услуги)

Единица измерения

Средние цены на 25 декабря 2023 года, рублей

Средние цены на 23 декабря 2024 года, рублей

Изменение цены за год

Говядина (кроме бескостного мяса)

кг

546,57

643,98

17,82%

Свинина (кроме бескостного мяса)

кг

311,68

338,19

8,51%

Баранина (кроме бескостного мяса)

кг

717,21

832,49

16,07%

Куры охлажденные и мороженые

кг

211,86

212,3

0,21%

Сосиски, сардельки

кг

528,88

536,9

1,52%

Колбаса полукопченая и варено-копченая

кг

620,77

671,13

8,11%

Колбаса вареная

кг

488,48

503,42

3,06%

Консервы мясные для детского питания

кг

1071,5

1122,97

4,80%

Рыба мороженая неразделанная

кг

172,28

199,91

16,04%

Масло сливочное

кг

827,69

1148,43

38,75%

Масло подсолнечное

л

123,01

138,91

12,93%

Маргарин

кг

224,12

268,86

19,96%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности

л

65,36

74,95

14,67%

Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности

л

99,26

115,11

15,97%

Сметана

кг

281,77

330,18

17,18%

Творог

кг

351,79

402,33

14,37%

Смеси сухие молочные для детского питания

кг

1347,5

1407,25

4,43%

Сыры сычужные твердые и мягкие

кг

707,33

854,17

20,76%

Консервы овощные для детского питания

кг

654,59

707,65

8,11%

Консервы фруктово-ягодные для детского питания

кг

434,35

492,56

13,40%

Яйца куриные

10 шт

111,48

113,82

2,10%

Сахар-песок

кг

67,14

70,3

4,71%

Печенье

кг

234,03

272,87

16,60%

Чай черный байховый

кг

1454,07

1413,7

-2,78%

Соль поваренная пищевая

кг

17,14

19,17

11,84%

Мука пшеничная

кг

44,73

49,66

11,02%

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной

кг

53,95

61,02

13,10%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта

кг

81,1

103,29

27,36%

Рис шлифованный

кг

115,07

126,87

10,25%

Пшено

кг

51

55,5

8,82%

Крупа гречневая-ядрица

кг

88,55

86,34

-2,50%

Вермишель

кг

93,05

101,31

8,88%

Макаронные изделия

кг

101,6

108,57

6,86%

Картофель

кг

20,1

53,02

163,78%

Капуста белокочанная свежая

кг

26,13

46,95

79,68%

Лук репчатый

кг

35,85

54,22

51,24%

Свёкла столовая

кг

31,54

46,56

47,62%

Морковь

кг

39,55

44,65

12,90%

Огурцы свежие

кг

221,62

309,1

39,47%

Помидоры свежие

кг

226,36

272,58

20,42%

Яблоки

кг

122,39

153,87

25,72%

Бананы

кг

141,04

158,33

12,26%

Водка

л

653,49

719,72

10,13%

Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации)

на 1 чел.

341,63

368,23

7,79%

Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Популярность ломбардов в Ярославской области снижается

24.12 / Более 3200 счетов эскроу раскрыто в Ярославской области

23.12 / Как заработать на гемблинг партнерках без сайта

20.12 / Мошенники обманывают ищущих работу ярославцев

19.12 / Как избежать отказа в ВНЖ в России: причины и способы обжалования

19.12 / Какая карта подойдет для отправки международного денежного перевода

17.12 / Как отказаться от ненужной страховки?

16.12 / Драгон Мани объявило о запуске новогоднего розыгрыша призов: участников ждут подарки на сумму 100 млн рублей

15.12 / Почему люди покупают недвижимость в Дубае?

13.12 / Самокат – ваш надежный помощник в мире онлайн-покупок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика