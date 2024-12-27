В лидерах роста картофель, капуста, лук и свекла
27.12.2024, 11:51, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Праздник, Работа
Анализ изменения цен на продукты питания за год.
Как следует из официальных данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области с декабря 2023 года по декабрь 2024 года в регионе больше всего подорожали: картофель – в 2,6 раза (+164%), капуста (+80%), лук (+51%) и свекла (+48%).
Немного подешевели чай (-3%) и гречка (-2%).
Условный обед в столовой (кафе) подорожал на 8% – с 341,63 до 368,23 рублей.
|
Наименование товара (услуги)
|
Единица измерения
|
Средние цены на 25 декабря 2023 года, рублей
|
Средние цены на 23 декабря 2024 года, рублей
|
Изменение цены за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
546,57
|
643,98
|
17,82%
|
Свинина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
311,68
|
338,19
|
8,51%
|
Баранина (кроме бескостного мяса)
|
кг
|
717,21
|
832,49
|
16,07%
|
Куры охлажденные и мороженые
|
кг
|
211,86
|
212,3
|
0,21%
|
Сосиски, сардельки
|
кг
|
528,88
|
536,9
|
1,52%
|
Колбаса полукопченая и варено-копченая
|
кг
|
620,77
|
671,13
|
8,11%
|
Колбаса вареная
|
кг
|
488,48
|
503,42
|
3,06%
|
Консервы мясные для детского питания
|
кг
|
1071,5
|
1122,97
|
4,80%
|
Рыба мороженая неразделанная
|
кг
|
172,28
|
199,91
|
16,04%
|
Масло сливочное
|
кг
|
827,69
|
1148,43
|
38,75%
|
Масло подсолнечное
|
л
|
123,01
|
138,91
|
12,93%
|
Маргарин
|
кг
|
224,12
|
268,86
|
19,96%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности
|
л
|
65,36
|
74,95
|
14,67%
|
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности
|
л
|
99,26
|
115,11
|
15,97%
|
Сметана
|
кг
|
281,77
|
330,18
|
17,18%
|
Творог
|
кг
|
351,79
|
402,33
|
14,37%
|
Смеси сухие молочные для детского питания
|
кг
|
1347,5
|
1407,25
|
4,43%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие
|
кг
|
707,33
|
854,17
|
20,76%
|
Консервы овощные для детского питания
|
кг
|
654,59
|
707,65
|
8,11%
|
Консервы фруктово-ягодные для детского питания
|
кг
|
434,35
|
492,56
|
13,40%
|
Яйца куриные
|
10 шт
|
111,48
|
113,82
|
2,10%
|
Сахар-песок
|
кг
|
67,14
|
70,3
|
4,71%
|
Печенье
|
кг
|
234,03
|
272,87
|
16,60%
|
Чай черный байховый
|
кг
|
1454,07
|
1413,7
|
-2,78%
|
Соль поваренная пищевая
|
кг
|
17,14
|
19,17
|
11,84%
|
Мука пшеничная
|
кг
|
44,73
|
49,66
|
11,02%
|
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной
|
кг
|
53,95
|
61,02
|
13,10%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта
|
кг
|
81,1
|
103,29
|
27,36%
|
Рис шлифованный
|
кг
|
115,07
|
126,87
|
10,25%
|
Пшено
|
кг
|
51
|
55,5
|
8,82%
|
Крупа гречневая-ядрица
|
кг
|
88,55
|
86,34
|
-2,50%
|
Вермишель
|
кг
|
93,05
|
101,31
|
8,88%
|
Макаронные изделия
|
кг
|
101,6
|
108,57
|
6,86%
|
Картофель
|
кг
|
20,1
|
53,02
|
163,78%
|
Капуста белокочанная свежая
|
кг
|
26,13
|
46,95
|
79,68%
|
Лук репчатый
|
кг
|
35,85
|
54,22
|
51,24%
|
Свёкла столовая
|
кг
|
31,54
|
46,56
|
47,62%
|
Морковь
|
кг
|
39,55
|
44,65
|
12,90%
|
Огурцы свежие
|
кг
|
221,62
|
309,1
|
39,47%
|
Помидоры свежие
|
кг
|
226,36
|
272,58
|
20,42%
|
Яблоки
|
кг
|
122,39
|
153,87
|
25,72%
|
Бананы
|
кг
|
141,04
|
158,33
|
12,26%
|
Водка
|
л
|
653,49
|
719,72
|
10,13%
|
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации)
|
на 1 чел.
|
341,63
|
368,23
|
7,79%
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