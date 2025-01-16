Огурцы по-прежнему в цене
16.01.2025, 12:12, Главное
Теги: Безработица, Бизнес, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в декабре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 210 рублей (3,3 процента за месяц) и составила 6471,34 рубль (в ноябре – 6261,65 рубль).
За месяц больше всего выросли цены на огурцы (+41,8%), маргарин (+9,5%) и сыр (+6,9%). Наиболее заметно подешевели сухие приправы (специи) – на 3,5%.
По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию. Так картофель подорожал больше чем в два раза (+143,6%), капуста – на 71,8%, лук – на 47,9%. Стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 20,7 процента.
В целом, в декабре официальный сводный индекс (рост) потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу составил 101,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 103% (так утверждает статистика), непродовольственные – 101%, платные услуги населению – 100,7%.
По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 110,3 процента.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
643,98
|
791,83
|
804,98
|
1,7%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
338,19
|
110,66
|
112,73
|
1,9%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
212,30
|
231,32
|
247,68
|
7,1%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
832,49
|
124,14
|
124,87
|
0,6%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
199,91
|
231,91
|
233,23
|
0,6%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
345,63
|
19,08
|
20,16
|
5,7%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
1148,43
|
162,62
|
172,26
|
5,9%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
138,91
|
80,49
|
81,03
|
0,7%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
268,86
|
122,78
|
134,43
|
9,5%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
330,18
|
48,17
|
49,53
|
2,8%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
74,95
|
663,67
|
687,04
|
3,5%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
402,33
|
320,09
|
335,28
|
4,7%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
854,17
|
166,53
|
177,95
|
6,9%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
113,82
|
165,21
|
170,73
|
3,3%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
70,30
|
117,28
|
117,17
|
-0,1%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
272,87
|
15,67
|
15,92
|
1,6%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
327,05
|
19,22
|
19,08
|
-0,7%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1413,70
|
58,72
|
58,90
|
0,3%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
19,17
|
5,85
|
5,83
|
-0,3%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
1902,82
|
119,96
|
115,75
|
-3,5%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
49,66
|
79,33
|
82,77
|
4,3%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
61,02
|
572,89
|
584,78
|
2,1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
103,29
|
624,44
|
645,56
|
3,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
126,87
|
51,87
|
52,86
|
1,9%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
55,50
|
27,66
|
27,75
|
0,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
61,26
|
36,99
|
37,27
|
0,8%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
101,31
|
48,43
|
50,66
|
4,6%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
53,02
|
631,88
|
662,75
|
4,9%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
46,95
|
130,40
|
136,94
|
5,0%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
54,22
|
87,35
|
90,37
|
3,5%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
44,65
|
130,23
|
130,23
|
0,0%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
309,10
|
32,71
|
46,37
|
41,8%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
153,87
|
232,30
|
238,50
|
2,7%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
6261,65
|
6471,34
|
3,3%
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