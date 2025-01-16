Огурцы по-прежнему в цене

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в декабре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 210 рублей (3,3 процента за месяц) и составила 6471,34 рубль (в ноябре – 6261,65 рубль).

За месяц больше всего выросли цены на огурцы (+41,8%), маргарин (+9,5%) и сыр (+6,9%). Наиболее заметно подешевели сухие приправы (специи) – на 3,5%.

По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию. Так картофель подорожал больше чем в два раза (+143,6%), капуста – на 71,8%, лук – на 47,9%. Стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 20,7 процента.

В целом, в декабре официальный сводный индекс (рост) потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу составил 101,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 103% (так утверждает статистика), непродовольственные – 101%, платные услуги населению – 100,7%.

По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 110,3 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

