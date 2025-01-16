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Огурцы по-прежнему в цене

16.01.2025, 12:12, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в декабре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала почти на 210 рублей (3,3 процента за месяц) и составила 6471,34 рубль (в ноябре – 6261,65 рубль).

За месяц больше всего выросли цены на огурцы (+41,8%), маргарин (+9,5%) и сыр (+6,9%). Наиболее заметно подешевели сухие приправы (специи) – на 3,5%.

По сравнению с 2023 годом больше всего цены выросли на сезонную плодоовощную продукцию. Так картофель подорожал больше чем в два раза (+143,6%), капуста – на 71,8%, лук – на 47,9%. Стоимость минимального набора продуктов за год выросла на 20,7 процента.

В целом, в декабре официальный сводный индекс (рост) потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу составил 101,7 процента, в том числе на продовольственные товары – 103% (так утверждает статистика), непродовольственные – 101%, платные услуги населению – 100,7%.

По отношению к декабрю 2023 года индекс потребительских цен составил 110,3 процента.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 граммов сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в декабре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

643,98

791,83

804,98

1,7%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

338,19

110,66

112,73

1,9%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

212,30

231,32

247,68

7,1%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

832,49

124,14

124,87

0,6%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

199,91

231,91

233,23

0,6%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

345,63

19,08

20,16

5,7%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

1148,43

162,62

172,26

5,9%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

138,91

80,49

81,03

0,7%

Маргарин, кг

6

0,5

268,86

122,78

134,43

9,5%

Сметана, кг

1,8

0,15

330,18

48,17

49,53

2,8%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

74,95

663,67

687,04

3,5%

Творог нежирный, кг

10

0,83

402,33

320,09

335,28

4,7%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

854,17

166,53

177,95

6,9%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

113,82

165,21

170,73

3,3%

Сахар-песок, кг

20

1,67

70,30

117,28

117,17

-0,1%

Печенье, кг

0,7

0,06

272,87

15,67

15,92

1,6%

Карамель, кг

0,7

0,06

327,05

19,22

19,08

-0,7%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1413,70

58,72

58,90

0,3%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

19,17

5,85

5,83

-0,3%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

1902,82

119,96

115,75

-3,5%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

49,66

79,33

82,77

4,3%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

61,02

572,89

584,78

2,1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

103,29

624,44

645,56

3,4%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

126,87

51,87

52,86

1,9%

Пшено, кг

6

0,5

55,50

27,66

27,75

0,3%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

61,26

36,99

37,27

0,8%

Вермишель, кг

6

0,5

101,31

48,43

50,66

4,6%

Картофель, кг

150

12,5

53,02

631,88

662,75

4,9%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

46,95

130,40

136,94

5,0%

Лук репчатый, кг

20

1,67

54,22

87,35

90,37

3,5%

Морковь, кг

35

2,92

44,65

130,23

130,23

0,0%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

309,10

32,71

46,37

41,8%

Яблоки, кг

18,6

1,55

153,87

232,30

238,50

2,7%

Стоимость набора, в расчете на месяц

6261,65

6471,34

3,3%

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