Рыбинск. Криминальная хроника с 23 по 29 марта

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают пресекать факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС ГИБДД в Рыбинске на ул. Луначарского был выявлен автомобиль «Форд Фокус». У водителя – мужчины, 1984 г.р. установлено состояние опьянения. Кроме того, выяснилось, что гражданин ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, а также лишен права управления транспортным средством.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомашина помещена на штрафстоянку.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Желая сдать в аренду костюм аниматора, жительница Рыбинска лишилась более 80 тыс. рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась местная жительница, 1981 г.р. В сети Интернет к ней обратился неизвестный мужчина – его заинтересовало объявление о сдаче в аренду костюма аниматора, которое заявительница разместила на сайте бесплатных объявлений.

Под предлогом оплаты организации развлекательного мероприятия мужчина убедил сообщить реквизиты банковской карты, а так же полученные коды из смс сообщений.

Завладев персональными данными, злоумышленник создал на одном из маркетплейсов личный кабинет, совершил покупки на сумму более 2 тысяч рублей, а также осуществил перевод на неустановленный расчетный счет денежные средства в сумме 79 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый мужчина, 1982 г.р.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (Кража).

Чтобы сохранить свои денежные средства, необходимо соблюдать простые правила:

– все общение должно происходить на площадке сайта объявлений;

– не переходите по ссылкам, которые вам присылают неизвестные, несмотря на называемые предлоги;

– не переводите деньги в качестве частичной или полной оплаты. Помните: осуществление этой операции не гарантирует получение приобретаемого товара;

– не осуществляйте никаких действий с банковскими картами по указаниям посторонних лиц, даже если они представляются покупателями или продавцами.

Будьте бдительны!

Почти 4 миллиона рублей жители Рыбинска перевели по указаниям телефонных мошенников, действующих по различным схемам

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился 70-летний местный житель и пояснил, что ему в мессенджере написала неизвестная, и под предлогом сохранности денежных средств, убедила обналичить денежные средства и перевести на продиктованные банковские счета. Информацию в банке заявитель не перепроверил и выполнил указания неизвестной женщины. Общий ущерб составил более 1,8 млн. рублей.

С аналогичным заявлением обратилась жительница Рыбинска, 1952 г.р., которая также под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет» лишилась 134,5 тысяч рублей.

Еще один рыбинец обратился с заявлением в полицию. На этот раз молодой человек, 1998г.р., попавшись на рекламу быстрого заработка в сети Интернет, перешел по ссылке на площадку для торгов и зарегистрировался на фондовой бирже. В мессенджере ему написал неизвестный и убедил вносить денежные средства на указанные им счета. Получив инструкции от «брокеров», заявитель с января 2025 года осуществлял денежные переводы, однако вывести вложенные и заработанные денежные средства мужчина не смог и обратился в полицию. Общий ущерб составил около 1,9 млн. рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция призывает граждан быть бдительными:

– желая участвовать в инвестиционных проектах, обращайтесь в банковские организации лично. Не переводите деньги по указанию неизвестных в сети Интернет.

– если в телефонном разговоре вас просят назвать данные своих счетов, банковских карт, оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет» – немедленно прекратите разговор, обратитесь в банк.

В Рыбинском районе полицейскими пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств

Сотрудниками отдела наркоконтроля МУ МВД России «Рыбинское» пресечена преступная деятельность по сбыту наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками полиции в Рыбинском районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан местный житель, 2006 г.р., при досмотре которого был обнаружен и изъят сверток с веществом.

В результате исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Ярославской области, установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения «альфа – pvp», массой более 100 гр.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Ведется следствие. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что хранил наркотики с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом, путем оборудования «тайников – закладок». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.