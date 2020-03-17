Для кого «Правила» не «Правила»
 

Для кого «Правила» не «Правила»

17.03.2020, 8:40, Главное
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В конце прошлого года администрация Рыбинска прислушалась к требованиям прокуратуры и нормам закона и приняла новую редакцию Правил благоустройства. Впрочем, правила распространяются не на всех – прежде всего не на себя.

В соответствии, с Правилами контейнерные площадки (контейнерные площадки для заглубленных контейнеров) размещают на удалении от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 м.

Кроме того, площадки оборудуются ограждением (в цвет контейнеров) и навесом (крышей) из профильного листа или поликарбоната, не допускающим попадание в контейнеры атмосферных осадков. И на них размещается информация об обслуживаемых объектах потребителей, о периодичности удаления ТКО, наименовании организации, осуществляющей сбор и транспортирование ТКО, контактах ответственного лица.

Но контейнерная площадка не вывеска в центре города, которую могут снять без согласия владельца. Тем более, если она находится в ведении ОАО «Рыбинская управляющая компания», учредителем которой является департамент имущественных и земельных отношений администрации, а директором в ней депутат муниципального совета и и.о. секретаря городского отделения партии «Единая Россия» Александр Сивков.

Пример. «Контейнерная площадка» у дома 128 по ул. Крестовой. Никакого ограждения, контейнеры стоят просто на придомовой территории на расстоянии около 6 метров от многоквартирного дома. При этом, они еще находятся в санитарной зоне соседнего дома, 126-го, к которому никакого отношения не имеют (около 10 метров). А позади заброшенная междворовая территория…

Впрочем, УК не самостоятельно решает, где устанавливать «контейнерную площадку», а делает это на основании приказа департамента ЖКХ администрации Рыбинска.

Живем по «правилам»?



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