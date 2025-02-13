Как выбрать мешки для мусора 120 литров: советы по материалу и прочности

Мешки для мусора представлены в продаже довольно широко. Но как выбрать подходящий вариант? Вопрос сложный и без помощи специалистов никаким образом не справится.

Мешки, которые предназначены для сбора мусора, считаются самым популярным расходным материалом. Как показывает практика, их покупают практически все. И, если мешки подобраны неправильно, то тратиться на их покупку придется часто. Чтобы избежать лишних затрат, стоит подойти к выбору мусорных мешков правильно и обращать внимание на многочисленные нюансы. Об этом мы и поговорим.

Выбираем мешки для мусора: на какие нюансы стоит обратить внимание?

Мешки для мусора 120 литров считаются самыми востребованными. Они вместительные и позволяют собирать в них самый разный мусор.

Итак, чтобы правильно подобрать мусорный мешок, стоит обратить внимание на:

1. Материал, из которого изготовлен мешок

В продаже можно найти мешки из разных материалов. Это может быть ПНД, ПВД, а также ПСД.

Самыми тонкими считаются мешки ПНД. Они не тянутся и идеально подходят для сбора легкого мусора. Такие мешки приобретают в офисы.

Что касается мешков ПСД, то они прочные и идеально подходят для того, чтобы собирать стандартный бытовой мусор, который ежедневно скапливается у нас.

Мешки ПВД не только хорошо тянутся, но и порвать их сложно. В них можно собирать различный мусор. Из такого материала делают мешки, литраж которых довольно большой.

2. Назначение мешка

Мусорные мешки https://pack-land.ru/ используются довольно широко и в них можно собрать самые разные отходы. Они не только устанавливаются в мусорные ведра и корзины, но и встречаются в урнах. Если отходов немного, и они легкие, то обратить внимание стоит на мешки, которые предназначены для сбора легкого мусора.

Для использования в быту подойдут стандартные мешки, которые могут выдержать до 7-ми килограмм. Если мешки нужны для уборки территории или сбора мусора, то стоит обратить внимание на варианты, которые позволят собрать до 50-ти килограмм.

3. Дополнительные особенности

Что касается дополнительных особенностей, то на них также стоит обратить внимание. Во-первых, стоит подобрать биоразлагаемые мешки, которые не принесут вреда окружающей среды. Во-вторых, обратить внимание на наличие ручек и завязок. В-третьих, ароматизация. Такие мешки появились в продаже недавно, но быстро стали популярными. В процессе изготовления мешок пропитывается специальным составом, который заглушает неприятные запахи.