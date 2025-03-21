Строительство частных домов с новым порядком расчетов стало безопасным

С 1 марта этого года вступил в силу новый порядок использования счетов эскроу при строительстве частного дома.

Теперь человек, использующий счета эскроу при строительстве частного дома – будет иметь те же преимущества, что и при покупке квартиры в строящемся многоквартирном доме.

Процесс предусматривает открытие счетов эскроу только в банках с достаточным кредитным рейтингом, а перечисленные средства будут застрахованы в пределах 10 млн рублей. Подрядчик сможет получить деньги со счета эскроу только после регистрации права собственности на построенный дом. Если по какой-то причине подрядчик обязательства не выполнит – человек может забрать свои деньги.

Такая система делает рынок индивидуального строительства более безопасным и позволяет применить к новостройкам частных домов механизмы, которые положительно зарекомендовали себя при продаже квартир.

При этом на строительство частного дома можно будет получить льготную «Семейную ипотеку», но только в случае размещения средств для оплаты по договору подряда на счете эскроу.

Подрядчики, работающие по новым правилам, будут обязаны публиковать в Единой информационной системе жилищного строительства сведения о юридическом лице, о проектах частных домов, которые могут быть построены, с предполагаемой стоимостью и сроками работ, а также об уполномоченном банке, в котором открывается счет эскроу.

Заказчик может получать информацию о подрядчике в общедоступной системе – Единой информационной системе жилищного строительства (https://строим.дом.рф), где подрядчик обязан размещать данные: о реализуемых им проектах, об условиях договора подряда, используемых при строительстве типовых проектов и домокомплектов.

– Изменения в области кредитования строительства частных домов направлены на защиту прав граждан и будут способствовать повышению прозрачности строительной отрасли. Риски заказчика потерять свои деньги минимальны, так как сумма, размещенная на счете эскроу, застрахована. Подрядчик же, в свою очередь, заинтересован в завершении строительства, потому что не сможет получить свои деньги раньше, чем сдаст объект, – отметила эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.