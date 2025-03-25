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Ипотечный рынок в регионе охладился

25.03.2025, 9:09, Детали
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В 2024 году жители Ярославской области оформили 9730 жилищных кредитов, что на треть меньше результата в 2023 году.

Ключевое влияние на рынок недвижимости в регионе оказало прекращение безадресной льготной ипотеки.

Количество сделок росло в минувшем году с января по июнь, а в июле, после завершения программ льготной ипотеки, сократилось более чем на 40% и в последующие месяцы продолжило снижаться. Так, если в июне в регионе было выдано 1433 ипотечных кредита, то в ноябре банки оформили только 502 сделки, в декабре – 533. При этом после прекращения безадресной льготной ипотеки и изменений условий по программе «Семейной ипотеки» средний размер кредита в среднем уменьшился на 4%.

В 2024 году объем ипотечных сделок в Ярославской области составил 29,6 млрд рублей (-37,9% по сравнению с 2023 годом). Средний размер кредита – 3 млн рублей, что на 5% меньше результата в 2023 году.

Такой тренд в целом соответствует общей ситуации по стране. Анализ Банка России показал: во втором полугодии 2024 замедлился и запуск новых проектов многоквартирных домов. Но к недостатку предложения в ближайшие годы это не приведет: застройщики на фоне спроса, который был до этого, сформировали большой запас возводимых объектов. В целом рынок ипотечного кредитования был перегрет, сейчас кредитование вернулось к адекватному уровню, портфель растет более сбалансировано.

Также с 1 января 2025 права и интересы ипотечных заемщиков дополнительно защищены: начал действовать соответствующий стандарт. Цель этого документа — минимизировать распространение высокорисковых схем ипотечного кредитования.

– Новые правила должны пресечь случаи, когда банки направляют выданные по ипотеке средства не на счета эскроу, а на аккредитивы, где они долгое время не используются по целевому назначению. Запрет на такое размещение снизит риски граждан, так как на аккредитивах, в отличие от счетов эскроу, средства не защищены системой страхования вкладов. Также первоначальным взносом могут быть только собственные средства. Чем их меньше, тем выше риск, что покупатель может переоценить свои силы и лишиться и денег, и квартиры, – комментирует эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева.

Кроме этого, с 1 марта вступил в силу новый порядок использования счетов эскроу при строительстве частного дома. Теперь заемщик, который строит домовладение, будет иметь те же преимущества, что и при покупке квартиры в строящемся многоквартирном доме. Подрядчик сможет получить деньги со счета эскроу только после регистрации права собственности на построенный дом. Если же по какой-то причине подрядчик не выполнит свои обязательства, гражданин может забрать свои деньги.


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