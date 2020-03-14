В Рыбинске продолжат работу по стилизации вывесок. Теперь в рамках программы

14.03.2020, 8:41, Новости

Теги: Администрация, Архитектура, Благоустройство

В департаменте архитектуры и градостроительства Рыбинска рассказали о планах на 2020 год по благоустройству исторической части города. Одно из направлений – замена вывесок и информационных конструкций.

Они должны быть оформлены в соответствии с общей городской концепцией в стилистике XIX – начала XX веков. Основанием для ревизии вывесок станет ведомственная целевая программа «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск».

Ранее, в соответствии с правилам благоустройства в историческом центре утвержден был порядок размещения наружной информации на фасадах зданий. Концепция предусматривает стилизованное дореволюционное написание слов, определенные шрифты, цвета и размеры конструкции. Для изготовления вывесок должны быть использованы только натуральные материалы. За 2019 год специалистами проведена масштабная работа по приведению к единому стилю вывесок в исторической части города.

̶- Достигнуть результата удалось благодаря совместной работе с предпринимателями. Всего было демонтировано 228 конструкций, – рассказала об итогах работы в 2019 году директор департамента архитектуры и градостроительства Виктория Нелидова. – При этом большую часть демонтировали собственники самостоятельно. 66 вывесок пришлось снять в принудительном порядке после неисполнения предпринимателями предписаний. В зоне особого и строгого контроля появилось 44 информационные конструкции, которые отвечают правилам размещения вывесок в городе. Представлено 12 субсидий предпринимателям на частичное возмещение затрат.

В этом году работа по замене вывесок продолжена. На сегодняшний день комиссией согласовано 25 дизайн-проектов информационных конструкций. Они сейчас уже находятся на этапе изготовления и будут установлены в ближайшее время. Всего в историческом центре осталось около 300 организаций, которые еще не заменили вывески. Сейчас в зоне внимания специалистов департамента архитектуры и градостроительства – Волжская набережная.

̶- Планируется до мая выдать предписания владельцам информационных конструкций, не соответствующих правилам благоустройства, в первую очередь это коснется Волжской набережной. Продолжим работу по улице Ломоносова и Гоголя. Хотелось бы еще больше наполнить исторический центр аутентичными конструкциями, чтобы создать привлекательность, как для жителей города, так и для гостей города, – отметила Виктория Нелидова.

Во второй половине 2020 года работы по приведению к единому стилю будут вестись на остальных улицах исторической части города. Вся территория Рыбинска разделена на три зоны информационного контроля:

– зона особого информационного контроля (зона 1);

– зона строгого информационного контроля (зона 2);

– зона общего информационного контроля (зона 3).

К зоне особого информационного контроля (зона 1), в соответствии с Порядком, относятся следующие площади, переулки и улицы:

– фасады зданий, формирующие пространство Вокзальной, Красной, Советской, Соборной площадей;

– Вознесенский переулок;

– Преображенский переулок;

– Бульварная ул.;

– Волжская набережная ул. (в границах от ул. Ломоносова до Соборной площади);

– Крестовая ул. (в границах от пл. Соборной до ул. Ломоносова);

– Ломоносова ул. (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова);

– Стоялая ул.

К зоне строгого информационного контроля (зона 2), в соответствии Порядком, относятся следующие переулки и улицы:

– Гоголя ул. (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова);

– Румянцевская ул. (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова);

– Бородулина ул. (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова);

– Пушкина ул. (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова);

– Луначарского ул. (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова);

– Волжская набережная ул. (в границах от ул. Ломоносова до ул. Луначарского);

– Крестовая ул. (в границах от ул. Ломоносова до ул. Луначарского);

– Чкалова ул.;

– Нобелевский бульвар;

– Фроловская ул.;

– Волжская набережная ул. (в границах от Соборной пл. до ул. Введенской);

– Большая Казанская ул., Средняя Казанская ул., Малая Казанская ул.;

– Гаванская ул.;

– Введенская ул.

Куратором программы назначен первый заместитель главы города Михаил Быков.