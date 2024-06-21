Лучшее враг хорошего?

Жители улицы Радищева удивлены решением администрации Рыбинска заменить вполне качественную тротуарную плитку на новую.

Напомним, к масштабному ремонту улицы приступила санкт-петербургская компания «АБЗ-Дорстрой». Стоимость контракта оценили в 159,3 млн рублей. Предполагается, что до 15 февраля 2025 года подрядчик заменит дорожное полотно, капитально отремонтирует тротуары и восстановит систему освещения.

Участок, где планируется заменить плитку, находится напротив школы №1, в зоне частной застройки. По словам местных жителей, плитка укладывалась при строительстве домов, за счет застройщиков, в соответствии с утвержденным проектом.

– Покрытие было в прекрасном состоянии, плитка вся целая. Лучше бы не брали пример с Москвы, а сэкономили бы бюджетные деньги, – считает Дмитрий Бондарев.

По его мнению, было бы лучше на эти средства отремонтировать облезший фасад первой школы или обустроить на соседнем заросшем пустыре (муниципальная территория, где «бомжи» устроили настоящую помойку), детскую площадку или парковку.

Отметим, при разработке проекта хорошее состояние участка тротуара учли, но посчитали, что его все же лучше заменить.

– На площади 270,1 кв метра имеется плиточное покрытие находится в удовлетворительном состоянии, износ составляет (всего лишь – ryb.ru) 10 процентов, песчаное и щебёночное основания дали усадку, перемешаны с грунтом и не обеспечивают необходимую несущую способность, – отмечено в проектной документации.

Не забыли и то, что собственники обустраивали тротуар за свой счет: «после снятия плиточного покрытия требуется передать тротуарную плитку собственнику».

В Рыбинске АО «АБЗ-Дорстрой» в этом году капитально отремонтирует два объекта – кроме ул. Радищева еще и ул. Гагарина. Стоимость работ на последней – 198,2 млн рублей.

Новый для города подрядчик крупный – выручка компании в прошлом году составила 15,7 млрд рублей.