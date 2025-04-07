Рыбинск. Криминальная хроника с 31 марта по 6 апреля

Жительница Рыбинска стала жертвой мошенников дважды

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась местная жительница 1970 г.р. и пояснила, что в мессенджере познакомилась с неизвестным. Женщина рассказала ему, что ранее в 2024 году перевела мошенникам около 1 млн рублей под предлогом заработка от вложения в инвестиции, однако вывести деньги не смогла. Мужчина предложил оказать помощь в возврате денежных средств и убедил предоставить конфиденциальные данные банковского счета.

Потерпевшая передала данные для доступа к онлайн банку, после чего с ее счета произошло списание денежных средств в сумме 50 тысяч рублей, а малознакомый мужчина на связь выходить перестал.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Следователями устанавливаются опубликованные в СМИ обстоятельства противоправных действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего

Рыбинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту публикации в социальных сетях информации о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего вблизи одной из образовательных школ г. Рыбинска.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками регионального следственного управления выявлена информация о том, что в отношении несовершеннолетнего совершены противоправные действия со стороны группы других несовершеннолетних лиц, в связи с чем ему были причинены телесные повреждения.

По указанию руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Бессмельцева А.А. по факту произошедшего следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Ход и результат проверочных мероприятий поставлены руководством регионального следственного управления на контроль.

Трое рыбинцев перевели телефонным мошенникам в общей сложности около 2 миллионов рублей

В МУ МВД России «Рыбинское» поступили заявления от троих местных жителей о фактах дистанционных мошенничеств.

Так, мужчина 1971 г.р. перешел по неустановленной ссылке в сети Интернет и зарегистрировался на брокерской площадке для участия в инвестиционных проектах. Потерпевший вложил около 1,3 млн. рублей собственных и заемных денежных средств. А 70 – летней женщине в мессенджере пришло смс – сообщение о необходимости декларирования доходов. Затем неизвестные убедили заявительницу приобрести новый сотовый телефон и, посредством установленного приложения, перевести на неизвестный счет более 350 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейскими выявлен факт повторного управления транспортным средством горожанкой в состоянии опьянения

Сотрудниками ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» на ул. Солнечная был выявлен автомобиль «Форд Фьюжн», под управлением женщины 1978 г.р., находившейся в состоянии алкогольного опьянения, которая ранее уже была привлечена к административной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишена права управления транспортным средством.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Автомашина помещена на штрафстоянку.

В соответствии с данной статьей за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Полицейские готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автоледи

Утром 31 марта на улице Свободы г. Рыбинска образовался затор. Разобраться в сложившейся дорожной ситуации отправился экипаж ДПС Госавтоинспекции МУ МВД России «Рыбинское» Владимир Титов и Дмитрий Дюженко.

На маршруте патрулирования автоинспекторы обнаружили автомобиль «Лексус» со спущенным колесом, за рулем которого находилась девушка.

Прямо на проезжей части полицейские оперативно поменяли поврежденное колесо.

– Весь день пребываю под впечатлением, вспоминаю утреннюю ситуацию и благодарю сотрудников, которые еще и оказались просто настоящими мужчинами. Спасибо вам огромное за ваши открытые, отзывчивые сердца! – с написала девушка в социальных сетях.

Жительница Рыбинска перевела мошенникам порядка 650 тысяч рублей по предлогом «попытки оформления кредита на ее имя»

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратилась местная жительница, 1993 г.р., и пояснила, что в мессенджере ей позвонил неизвестный и сообщил о попытке оформления на нее кредита.

Под предлогом отмены незаконной операции по оформлению кредита, злоумышленник убедил заявительницу включить демонстрацию экрана и под его диктовку выполнить ряд манипуляций. Потерпевшая выполнила указания неизвестного, в результате чего с ее банковских счетов дважды были списаны денежные средства на общую сумму около 110 тысяч рублей, а также оформлен кредит на сумму около 540 тысяч рублей, который также переведен на неизвестный счет. Общий ущерб составил около 650 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции.

В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными! Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства. Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.