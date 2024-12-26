Какими бывают гаечные ключи: основные типы

Слесарные, сборочные, ремонтные работы невозможно выполнить без гаечного ключа. Инструмент используют в домашней мастерской, в автосервисе, на производстве. Ключом можно откручивать/закручивать, а также затягивать и ослаблять резьбовые соединения разных типоразмеров. Какие бывают основные модели и где их использовать в рабочих условиях – рассказываем в нашей статье.

Основные типы гаечных ключей

Инструмент различается конструкцией и формой рабочего профиля, возможностями применения. Размер в маркировке указан в миллиметрах или дюймах, например ключи Norgau имеют обозначение 1/8″, 3/4″ или 10х12, 27х30.

Рожковые

Наиболее распространенный вид гаечных ключей. Имеет цельную жесткую конструкцию. Ключ состоит из рукоятки и головки с открытым зевом с двух сторон. Размер зева может быть одинаковым или отличаться на один или более размера. Чтобы всегда иметь под рукой нужный ключ, можно использовать набор.

Рожковые модели рассчитаны на закручивание соединений только одного размера. Чтобы открутить болт или гайку, достаточно накинуть ключ губками на грани и сделать поворот. При работе в ограниченном пространстве инструмент нужно переставлять.

Накидные

Головка накидного ключа представляет собой замкнутое кольцо с внутренними гранями, которые обеспечивают надежное сцепление с крепежом при установке. Накидной ключ может быть с 6 или 12 гранями. Чем больше граней, тем проще захватить головку крепежа. Инструмент рассчитан на большие нагрузки, не соскальзывает с гайки при вращении, что снижает риск повреждения граней. Форма ключа может быть плоская или с изогнутой рукоятью для труднодоступных креплений.

Комбинированные

Комбинированный ключ имеет две головки с рожковым и накидным профилем одного размера. Такое сочетание расширяет возможности применения, позволяет выполнить больше операций одним ключом.

Торцевые

Торцевой ключ используют там, где невозможно установить накидной или рожковый, например, в углублениях, местах с глубоким расположением крепежа. Такой инструмент представляет собой трубку с головками на концах, внутри которых расположены шестигранники для захвата болтов и гаек. В рабочем положении рукоятка расположена сверху, что позволяет вращать ключ в одном или противоположном направлении без снятия захвата.

Разводные

Особенность такого инструмента – возможность настройки под размер крепежа, что позволяет одним ключом откручивать болты и гайки с разным диаметром резьбы. Верхняя губка головки является цельной частью рукоятки и имеет стационарное положение, а нижнюю можно регулировать за счет вращения червячного механизма. Для удобной работы головка отклонена от рукоятки на небольшой угол. Подвижная губка не имеет устойчивости к нагрузкам, что приводит к поломкам при избыточном давлении. При работе разводной ключ нужно устанавливать так, чтобы усилие при закручивании приходилось на неподвижную часть. Губки должны плотно соприкасаться с гранями гайки или другого крепежа. Для этого их подтягивают после установки. Иначе ключ может сорваться при вращении.

Гаечные ключи с трещоткой

Инструмент оснащен храповым вращающимся механизмом, с помощью которого можно открутить-закрутить крепеж перемещая рукоятку из стороны в сторону без необходимости полностью поворачивать ключ. В зависимости от исполнения механизм позволяет вращать ключ только в одну сторону или в обе. Трещотками оснащены накидные и комбинированные модели с рабочими головками кольцевой формы. Инструментом можно работать в ограниченном пространстве, где сложно повернуть рукоятку.

Приобрести нужный инструмент можно в строительном гипермаркете, например, прочные и удобные ключи Sparta, Dexter, Yato и других брендов. Зная основные виды и отличия гаечных ключей, мастер сможет самостоятельно выбрать подходящий инструмент для каждого типа работ.