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СВО наше все

07.05.2024, 9:45, Новости
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В Рыбинске увеличили единоразовую выплату по контрактной службе до 755 тысяч рублей. Далее ежемесячно от 200 тысяч рублей (от министерства обороны РФ).

Из резервного фонда администрации (бюджета города) тем, кто подписывает контракт с министерством обороны для отправки на «специальную военную операцию» в Украине, будет дополнительно выплачено 250 тысяч рублей. Таки образом, общая единовременная сумма при заключении контракта теперь составляет 755 тысяч (в марте в Ярославской области региональную выплату повысили до 505 тысяч).

Это очередной шаг в поддержке бойцов, которые защищают интересы страны на передовой, отмечают местные власти.

Напомним, в Вологодской области для рыбинцев предлагают единовременную выплату в 1 млн рублей + бесплатный проезд и проживание на время оформления документов. Самую большую выплату предлагают в Краснодарском крае – 1 млн 400 тысяч рублей.

Приоритет этой работы акцентировал в своем послании президент России Владимир Путин, отмечают в администрации Рыбинска. Для участников СВО и членов их семей действуют федеральные и региональные меры поддержки.




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