С заботой о ближнем

19.07.2020, 10:21, Детали

Теги: Администрация, Добряков, Общество, Транспорт

В администрации Рыбинска решили отказаться от популярного троллейбусного маршрута. Жители города такой «заботы» не оценили.

По мнению чиновников, АО «Рыбинскэлектротранс» нарушает расписание движения троллейбусов по маршруту №5. Вместо 55 утверждённых кругорейсов, совершают почти в два раза больше. Таким образом, предприятие ущемляет интересы других перевозчиков, работающих по смежным маршрутам.

В «Рыбинскэлектротрансе» нарушение признают, но называют это вынужденной мерой – администрация города отказывается согласовывать новые маршруты и требует сокращения действующих.

Большинство жителей Рыбинска такая «забота» чиновников не устроила (орфография и пунктуация авторов):

Арсений Алешков

Нельзя лишать людей комфортного, безопасного и экологичного транспорта. Во всём мире создают и расширяют троллейбусные системы и только в России их выпилывают. Я очень надеялся, что Рыбинска это не коснется.

Перемещаться по городу на скотовозках типа ПАЗ, Богдан и прочем подобном это жесть. Так быть не должно. В городе должен работать общественный транспорт большого класса вместимости. На малодеятельных участках допустимо использование машин среднего класса.

Троллейбусы в Рыбинске пользуются заслуженной любовью горожан. Их маршруты востребованы.

Николай Козерин

Ликвидация пятого маршрута вызывает волну негодования у большинства людей которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Лишать людей привычных безопасных троллейбусов и пересаживать их в маршрутные скотовозки – боюсь очень многие рыбинцы не простят вам как руководителю такой шаг.

Наталья Соколова

“Призывать взяться за ум” – это создать условия для сокращения рабочих мест в ТУ, пойти на вынужденное сокращение троллейбусных маршрутов в угоду другой частной компаниии, предоставляющей в гораздо худшем качестве услугу, ухудшая тем самым экологическую ситуацию в городе? Не администрация ли заключает договор с ТУ, в котором прописывается сокращенное количество выходов на рейс, а ТУ просто вынуждено его со своей стороны подписать, иначе не сможет работать? Может быть тогда составить такой договор, чтобы учесть в нем потребности и граждан и ТУ?

Елена Уткина-Бондаренко

А я хочу напомнить “товарищу ” мэру, что Гора – это огромный электорат! Не забывайте про выборы! Вопрос транспорта и дороги во дворах -это провальный вопрос в работе мэра Рыбинска! А зачем нам такой мэр??? Не может урегулировать проблему с ТУ, не может или не хочет? Строить на показ школы и сады выгоднее. Только не забывайте, товарищ мэр, в те самые сады и школы деток возят мамы и бабушки, и возят на ТРАНСПОРТЕ!!! Которого их лишают в таком “бестранспортном” районе!!!!

Кристиночка Рыбина

Что за бред???? Где хоть их больше то стало? На Гору вообще вечером фиг уедешь и с горы тоже!!! Какие маршрутки??? Возьмите коляску для двойни и попробуйте впихнуться в этот недотранспорт.Да и к тому же водители этих гробовозок ездят как хотят, как будто дрова везут. Как можно с детьми в таком транспорте ездить это как минимум не безопасно. Вы должны решить проблему, без вреда для людей.

Владислав Муравьев

Как бы побыстрее контракт с администрацией разорвать? Что-то совсем берега потеряли.

Алёнушка Нуждина

Совсем охренели! С утра пятерку вообще не дождешься! Да и днём тоже! И что останется у людей, которые живут на 9 мая и Солнечной? На чем добираться до горы? У меня мать инвалид, я что должна на такси к ней ездить каждый день? 25й не дождешься порой, а ещё они сделали расписание, как у пятерки, почему нельзя сообща что то делать и договориться как-то? Во время изоляции пятерка вообще ходила до семи часов примерно, я к матери ездила с маленькой дочкой, вечером не знала как уехать! Совсем с дубу рухнули!!!! Мы чё не люди что ли? А то кто на Революции живёт им мало транспорта, а у нас Дак много!? Прям уезделись!!!!! Может вы уже начнёте для людей работать!?

Щукарь Щукарь

Цена вопроса один рубль – но с каждого пассажира. Идет простой передел доходных кормушек. И как всегда крайние – жители.

Андрей Поляков

Вот она грязная конкуренция по рыбински-выдавливать с рынка тех, кто работает лучше. А может эти ваши пазики заставить ездить почаще, чтоб люди не ждали и потом не ехали как кильки в банке. Да и мнение горожан кто то спрашивал?

Ольга Добрецова

А 25 на остановках практически не останавливается. Ждёшь транспорт, чуть замешкался , а автобус уже хвост показывает. А как пенсионерам быть: добежать не могут , кричать – не докричишься. А троллейбус всегда до остановки доедет, остановится и всем хорошо.

Ирина Иванова

Дерунов П.Ф пробивал троллейбус,экологически чистый транспорт,чтобы было удобно людям,чтоб разгрузить автобус. А Единоросы делают город как 100 лет назад: ездить на кобыле с извозчиком..

Антон Бутов

Может просто пора сменить недобросовестное руководство города? И тогда “зайдут” в мэрию здравомыслящие и понимающие свои обязанности люди!

Ирина Садаева

То что троллейбусники выпускают больше машин, это значит ущемляет интересы других перевозчиков, а то что пустили маршрут-дублер, это значит никакого перевозчика больше не ущемляет, да

Илья Деонисов

Администрация города расскажите сколько вам частник “отстегивает” чтоб так яростно отстаивать его интересы? Вас выбрали чтоб вы работали на благо жителей города, а не интересы свои “придворных” продвигали. Скажите сразу что все троллейбусы надо закрыть, а по их маршрутам пустить эти уродские ПАЗики.

Андрей Белов

Из-за каких-то упырей, которые убирают конкурента, должны страдать куча людей. Везде деньги, деньги, деньги. Капитализм построили мать его, точнее фикцию капитализма.

Елена Соколова

Дурдом просто плачет по тем, кто выносит такие решения. Маршрут востребованный и нужный. Всё делается не для людей, а против их удобства.

Сергей Смирнов

Ненормальные, один из востребованных маршрутов. Через весь город идёт. Или это проделки хозяев автобуса маршрута 25?! Господин Добряков, может Вы все-таки встанете на сторону жителей города?!

Татьяна Густавсон

А скажите пожалуйста, жители районов(БАМ, 9Мая)как будут должны добираться на работу и с работы на НПО Сатурн, на жд вокзал, РГАТУ, у нас остаётся только автобус 25,в который в часы пик набивается народу как сельдей в бочке, ещё не все и поместятся туда, и как же наша безопасность от короновирус? Руководители вы когда уже будете думать о людях, а не о ваших карманах, задумайтесь? Почему то когда 25 маршрут ходил через полчаса, вы об этом не писали, а когда вы пустили его через 10 мин, теперь оказалось, что виноват троллейбус м. 5, надо посмотреть кто и как конкурирует? Но нам, пассажирам ваши соревнования не нужны, нам нужен транспорт, любой, чтобы мы не выстаивали на остановках в долгом ожидании, а что бы могли во время приехать в пункт назначения! Хватит издеваться над людьми!

Владимир Смирнов

Да охренели уже в край. Нам по фиг, что они там нарушили, что теперь из-за этого маршрут закрывать? Он в первую очередь людям нужен, а не этим недомеркам которые всё решили за нас. С горы и так хрен доберешься, кроме 5-ки ничего не ходит толком. Постоянно ждешь по 2 часа на остановке, дак хоть 5-ка ходила нормально. А теперь спрашивается, что будет? Смело на своих двоих ходи, думаю быстрее получится. *ук слов нет, по ходу кроме идиотов в этих департаментах никого не осталось.

Александр Смирнов

Вы там совсем одурели? Сколько вы получили денег от маршруток, что убрать пятый троллейбус? Да ещё и 12 сократить….у вас совесть есть?

Ольга Якушева

Вы там в администрации уже настолько обнаглели, что открыто пишете в сообществе, что закрываете троллейбусный маршрут из-за жалобы частника перевозчика- конкурента, о том, что троллейбусы выполняют условия контракта в 2 раза ЛУЧШЕ, чем надо вам. А вас вообще не учили, что конкуренция необходима для пользы жителей города, а не для набивания чьих- то карманов деньгами???! Вы забыли, что сидите на своих местах и зарплату вам платят за счет нас, налогоплательщиков. Вы должны представлять интересы обычных жителей города, а не частника, желающего побольше прибыли. Жителям нужен троллейбус 5, а не пазики. Мы должны видеть здоровую конкуренцию за пассажиров, чтобы меньше времени проводить на остановке в ожидании транспорта.

Валерия Ершова

Просто беспредел какой-то бандитский в администрации Рыбинска. Вам бы уже проверка из Москвы не помешала бы. Вы никакого права не имеете закрывать маршрут 5, тем более с такими причинами. Существующая троллейбусная сеть жителей устраивает полностью, от города троллейбусники ничего не получают, никаких дотаций. Что за вредительство? Многие покупают детям льготные месячные проездные на троллейбус и если не будет маршрута 5, то что ребенку в вашей гробовозке платить полную стоимость проезда? Или там будет действителен троллейбусный проездной? И вообще почему ребенок должен ждать троллейбус почти час? Сами вы поезжайте с вашими ухорцами на их гробовозках. Я ребенку не разрешаю вообще на них садиться, там взрослому то проблемно на ногах удержаться с их манерой езды. И в троллейбус порой заходят , аж с тремя детскими колясками одновременно и всем хватает места. А в пазик и с одной не зайти.

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