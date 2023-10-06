Зам главы в розыске, генеральный директор в СИЗО

В Ярославской области заместитель главы администрации Рыбинска и генеральный директор коммерческой организации подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

Речь идет о заместителе Дмитрия Рудакова по городскому хозяйству Иване Дубино и ранее судимом депутате муниципального совета, экс-руководителе фракции партии «Единая Россия» и генеральном директоре ООО «Рыбинская генерация» Викторе Тамарове. Отметим, оба фигуранта, как и глава города, не являются жителями Рыбинска.

Следственными органами СК России по Ярославской области по материалам УФСБ России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации городского округа города Рыбинска и генерального директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере).

По данным следствия, в период 2022-2023 годах, подозреваемые, в рамках своих должностных обязанностей организовывали реализацию инвестиционного проекта по реконструкции теплосетей города Рыбинска с общим финансированием свыше 800 миллионов рублей.

В ходе реализации проекта они получали в качестве взятки денежные средства от подрядных коммерческих организаций в особо крупном размере.

Ранее генеральному директору коммерческой организации предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Заместитель главы администрации городского округа город Рыбинска скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск. Заочно ему предъявлено обвинение.

В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.