«Мы хотим получить миллиард рублей себе»

В пятницу депутаты муниципального совета, представители управляющих компаний, руководители администрации города и ООО «Рыбинская генерация» (РГ) обсудили вопросы теплоснабжения.

Напомним, с декабря 2022 года собственником РГ фактически стали городские чиновники — 100-процентной долей предприятия теперь владеет МУП «Дорожно-эксплутационная служба», а не ПАО «ТГК-2».

Отметим, по данным ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» на 1 января 2023 года, задолженность за поставленный газ «Рыбинской генерации», в том числе в части МУП «Теплоэнерго», достигла 1 миллиарда 359 миллионов рублей.

Кроме того, только в январе этого года в арбитражном суде Ярославской области зарегистрированы три иска против РГ: «Газпром межрегионгаз Ярославль» требует взыскать с ответчика 169,5 млн рублей, ООО «ТГК-2 Энергосбыт» — 23 млн рублей, а ООО «ТГК-2 Энергоремонт» — 1 млн рублей.

В ходе встречи депутаты озвучили наиболее основные проблемы: после безвозмездной передачи активов МУП «Теплоэнерго» «Рыбинской генерации»в квартирах холодно, РГ не соблюдает нормативы по температуре и давлению теплоносителя, раскопы раскапываются и не закапываются, дозвониться до РГ невозможно, стоимость услуг в квитанциях резко выросла, РГ всю вину сваливает на управляющие компании, а УК на поставщика.

Аргументы со стороны администрации, поставщика (концессионера) и управляющих компаний были следующие (краткое изложение).

Иван Дубино, первый заместитель главы администрации Рыбинска – директор департамента ЖКХ, транспорта и связи:

– Сети у нас действительно старые – износ теплосетей по всему городу порядка 80 процентов. На все заявки и обращения генерация обращает внимание. Сейчас мы меняем сети в районе Полиграфа, в этом году разрабатываем документацию на замену сетей в Северном, Центральном и районе Переборы. Когда посчитаем и найдем деньги скажем, когда и сколько будем менять. Пока это примерно 62 км. За тепло идёт расчет по формуле одна седьмая, на мой взгляд — это плохо сказывается на население. Да еще в декабре тарифы повысили. Но это решение приняли в правительстве Ярославской области. Надо вернуть одну двенадцатую.

Виктор Тамаров, генеральный директор ООО «Рыбинская генерация»:

– ТГК-2 (бывший собственник) ориентировалась не на качественные результаты, а на финансовые. Что касается колл-центра — РГ полностью работала на информационной инфраструктуре ТГК-2, не было своих серверов и даже своей телефонной связи. Будем это менять. Что касается сетей, у 167 км износ более 80 процентов. Денег на ремонт нет и сами мы их никогда одномоментно не соберем. Мы хотим от Минстроя РФ получить миллиард рублей себе (на замену сетей). Есть проблемы по некоторым домам по давлению и температуре. Но в этом вина и управляющих компаний. 90 процентов домов не прошли проверку перед началом отопительного сезона – нет актов. Поэтому мы предлагаем делать самостоятельно (силами «Рыбинской генерации») опрессовку и промывку систему отопления. Да, мы не выдерживаем давление и температуру в морозы, иначе мы просто встанем.

Дмитрий Рудаков, глава города:

– ТГК-2 в «Рыбинской генерации» наполовину сократили ремонтную службу. Они практически ничего не делали по инвестиционной программе и программе ремонта сетей. Но мы их заставляли работать – вот по Полиграфу 70 процентов проблем сняли. Сейчас нам обещают дать 800 млн из бюджета области на ремонт сетей.

Виктор Тамаров (про работу концессионера):

– 2020 год: недоисполнение ремонтной программы – 30 млн, инвестиционной — 40 млн, но 90 млн прибыли. 2021 год: недоисполнение ремонтной программы – 25 млн, инвестиционной — 93 млн, но 110 млн прибыли.

Татьяна Герасимова (депутат):

– А где деньги?