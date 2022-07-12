Варяги-ликвидаторы?

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал о новых назначениях в администрацию города.

– Сегодня у меня хороший помощник – Андрей Блинков, он приступил к работе управделами и уже демонстрирует эффективность, – сообщил глава. – Руководил программами в крупных холдингах, оборонных предприятиях, государственных компаниях. Антикризисный менеджер с опытом работы в крупных политических проектах, в том числе, за рубежом.

Из открытых данных следует, что последним местом работы нового начальника управления делами была должность начальника отдела сопровождения процедур банкротства в ПАО «Россети Северо-Запад» (Санкт-Петербург) – там же короткое время работал директором Новгородского филиала и заместителем генерального директора по корпоративному управлению Дмитрий Рудаков.

Кроме того, Андрей Блинков руководил ООО «Эксперт-Нева» из Санкт-Петербурга и был учредителем двух череповецких ООО – «Охранное агентство «Ворон» и «Северянин». Все предприятия ликвидированы. Так же новый руководитель дважды регистрировался как индивидуальный предприниматель (деятельность ИП прекращена).

Еще одним назначенцем стал Алишер Рустамов. Он занял должность начальника управления строительства. Последнее место работы – МУК Ростовского муниципального района «Единая служба заказчика». Ранее был учредителем ООО «Ярославский центр строительного аудита и строительного контроля» (ликвидировано).

Напомним, ранее первым заместителем главы был назначен Иван Дубино.

Последнее место работы – ООО «Федоровское ЖКХ», предприятие в Ленинградской области со среднесписочной численностью 26 человек, где он был учредителем и директором. Кроме того, он был учредителем ряда ООО из Санкт-Петербурга – «МД КО», «Лаборатория статики и трения» (в т.ч. директор), «Интернет трэйд нау» (в т.ч. директор), «Роялкарс» и «Инком-мебель» – все предприятия также ликвидированы. Кроме того, Иван Дубино дважды регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (в 2005 и 2020 году – деятельность прекращена).

Отметим, средняя заработная в Санкт-Петербурге 82 тысячи рублей в месяц. Зарплата руководителей администрации Рыбинска – от 60 до 80 тысяч (а им еще квартиры в Рыбинске снимать).

Кроме того, руководителем аппарата администрации (должность заместителя главы) был назначен Юрий Климченко. Утверждается, что это кадровый военный, имеющий два высших профильных образования. Занимал должности от заместителя командира группы пуска до заместителя командира дивизии ракетно-космического комплекса «Буран» (информации о такой воинской части найти не удалось). Также Юрий Климченко занимал место в «службе помощников главы администрации города Байконур» (на сайте администрации Байконура такая «служба» не упоминается).