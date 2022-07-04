О «профессионализме, компетентности и результативности»

Сегодня глава Рыбинска Дмитрий Рудаков представил своего первого заместителя. Как и ожидалось, им стал Иван Дубино.

– Профессионализм, компетентность, результативность. Вот качества, которые ценю в работниках, – написал в соцсетях глава. – Пригласил на работу нескольких человек. Представлю сегодня первого заместителя, в чьей ответственности – жилищно-коммунальное хозяйство, самая горячая тема и самое больное место Рыбинска, ваши комментарии это подтверждают.

Иван Дубино, ему 39 лет. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет имени Бонч-Бруевича. В ЖКХ – с 2016 года, руководил жилищно-коммунальными предприятиями в Ленинградской области.

– Контроль, учет, аудит, организация подготовки к зиме, замена изношенных сетей, работа управляющих компаний – все это Ивану Александровичу хорошо знакомо. Результат его работы – повышение надежности сетей, сокращение потерь энергоресурсов, снижение количества жалоб жителей на работу поставщиков и управляющих компаний, – считает Дмитрий Рудаков. – В Рыбинск пришел, потому что интересно решать сложные задачи. Фронт работ мы ему обеспечим.

Что касается «профессионализма, компетентности и результативности», то в открытых источниках о Иване Дубино можно найти следующую информацию:

Последнее место работы – ООО «Федоровское ЖКХ», предприятие в Ленинградской области со среднесписочной численностью 26 человек, где он был учредителем и директором.

Кроме того, он был учредителем ООО «МД КО», ООО «Лаборатория статики и трения» (в т.ч. директор), ООО «Интернет трэйд нау» (в т.ч. директор), ООО «Роялкарс», и ООО «Инком-мебель». Все предприятия ликвидированы.

Также Иван Дубино дважды регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (в 2005 и 2020 году).