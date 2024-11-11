НаШествие Дедов Морозов не состоится

14 декабря 2024 года в Рыбинске не состоится очередное Нашествие Дедов Морозов.

Сэкономленные средства от подготовки к празднику город направит на помощь бойцам СВО.

Решение изменить планы проведения новогодних мероприятий прокомментировал на аппаратном совещании глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков. Мероприятия для детей и молодежи решили сохранить, а также украсить город к новогодним праздникам.

– По отмене НаШествия дедов морозов принято принципиальное решение, – заявил глава. – Да, ежегодно отмечается праздник, но сейчас у нас идёт активная фаза действий на СВО, гибнут люди. И в этот момент проводить такие масштабные увеселения считаю неэтичным. Подход такой: все детские праздники мы проводим и не сворачиваем. У нас есть детский рождественский праздник «Щелкунчик» — его мы оставляем. Увеселения для взрослых — извините. Мы не имеем морального права проводить такие масштабные события. И в этом году не будем.

Отметим, сейчас заключившие контракт с Министерством обороны России от Ярославской области для участия в «специальной военной операции» в Украине получают единовременную выплату в 1,1 млн рублей, в том числе 400 тысяч из средств регионального бюджета.

Предположительно в 2024 году расходы только федерального бюджета на армию и силовиков составлят не менеее 11 трлн рублей, или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов.

Дальше – больше.

Расходы по разделу «Национальная оборона» в следующем году вырастут до 13,5 триллиона рублей, или 6,3% ВВП, следует из проекта федерального бюджета на 2025 год. Это является самым высоким показателем за всю постсоветскую историю страны.

Всего доля расходов на оборону составит 32,5% в общих расходах федеральной казны, которые в следующем году запланированы в объеме 41,47 триллиона рублей.

По разделу «Национальная безопасность», из которого финансируется работа МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСО, Росгвардии, ФСИН, в 2025 году предполагается потратить чуть больше, чем в этом году – 3,46 триллиона рублей, 1,6% ВВП.

По закрытым статьям правительство собирается потратить в следующем году 13,08 триллиона рублей, или 31,5% от общих расходов казны, против 11,0 триллиона рублей в 2024 году.

С учетом расходов на силовиков в сумме траты на армию, полицию и спецслужбы составят 16,95 триллиона рублей и займут 41% бюджетного пирога.

Напомним, традиция давать старт новогодним праздникам родилась 16 лет назад, отмечают в администрации города. Новогодние волшебники собираются вместе, чтобы во главе с главным Дедом Морозом страны пройти праздничной колонной и зажечь огни на главной городской елке.

Первое НаШествие Дедов Морозов состоялось в 2009 году. 25 задорных Дедов Морозов устроили фотоссесию на фоне городских достопримечательностей. Идея прижилась, и уже на следующий год 75 белобородых волшебников в красных костюмах прошагали под звуки оркестра по главной улице Рыбинска. Дальше – больше: 250, 750, 1000, 1500, 2000 персонажей.