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С 5 по 9 августа мост через Волгу будет закрыт для проезда транспорта

04.08.2024, 16:16, Объявления
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С 5 по 9 августа рыбинский мост через Волгу будет закрыт для проезда транспорта.

Закрытие движения для транспорта начнется с 0:10 5 августа. Для пешеходов мост будет открыт. С 5:00 9 августа реверсивное движение будет восстановлено.

На время перекрытия будет изменено расписание и маршруты движения городского и пригородного транспорта в заволжском направлении, открыта перехватывающая парковка для личного транспорта на Арефинском тракте.

Маршруты общественного транспорта на время перекрытия изменятся следующим образом. Будут работать только в левобережной части Рыбинска по укороченной схеме от остановочного пункта «Почта» следующие маршруты.

Городские автобусные маршруты:

№ 5 «Железнодорожный вокзал – Микрорайон ГЭС-14»
№ 8 «Соборная площадь – Улица Каляева»
№ 11 «Соборная площадь – Улица Каляева»
№ 19 «Соборная площадь – Улица Тарасова»
№ 20 «Соборная площадь – Улица Костромская»
№ 29 «Железнодорожный вокзал – Сады «Дружба»

Пригородные автобусные маршруты:

№ 109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово»
№ 150 «Рыбинск – Милюшино»
№ 152 «Рыбинск – Арефино»
№ 156 «Рыбинск – Шашково»
№ 160 «Рыбинск – Тутаев (левый берег)»

Автобусный маршрут № 18 «Троллейбусный парк – Слип» будет работать только в правобережной части Рыбинска по укороченной схеме до остановочного пункта «Соборная площадь».

Автобусные маршруты №№ 1, 2, 3, 10, 10C, 25, 33, и троллейбусные маршруты №№ 1, 4, 5, 6 при движении в обоих направлениях будут следовать через остановочный пункт «Соборная площадь».

Маршрутное такси № 8-т «Троллейбусный парк – Слип» разделяется на два маршрута «Троллейбусный парк – Соборная площадь» и «Почта – Слип».

Автобусные маршруты №№ 8, 11, 29 и 109, следующие со Слипа, а также пригородные маршруты №№ 156 и 160 будут выполнять высадку пассажиров на временном остановочном пункте на ул. Правды в районе дома № 8.




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