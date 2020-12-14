Обязанность россиянок рожать до 27 лет закрепят в Конституции

14.12.2020, 9:38, Разное

Государственная дума поддержала очередной пакет поправок в Конституцию России.

С 2022 года статья 59 Основного закона будет дополнена следующим положением: «Рождение ребёнка является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Все граждане женского пола в возрасте от 18 до 27 лет обязаны родить не менее одного ребёнка».

– У нас перед законом все равны, независимо от национальности, вероисповедания или пола. На данный момент по Конституции все мужчины обязаны пройти воинскую службу по призыву, тогда как женщины освобождены от этого. На наш взгляд это ущемляет права граждан мужского пола. Как показывают исследования, зачатие и беременность длятся около года, поэтому будет установлен паритет между долгом перед Родиной между мужчинами и женщинам: пока мужчины будут год служить в армии, женщины будут вносить свою лепту в демографический рост. Разумеется, как и с призывом, мы выделим категории, которые будут освобождены от обязательного деторождения, например, если есть медицинские противопоказания, — отметила один из авторов поправок Валентина Терешкова.

По оценкам экспертов мера позволит уже через 5 лет преодолеть демографический кризис, а к 2036 году Россия сможет выйти на первое место в Европе по суммарному коэффициенту рождаемости.