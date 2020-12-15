«Почту России» обязали 6 лет хранить всю переписку граждан

15.12.2020, 18:37, Разное

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С 1 января 2021 года вступает в силу поправка к Федеральному закону «О противодействии терроризму», обязывающая «Почту России» хранить копии переписки клиентов не менее шести лет с момента отправки.

Поправку уже назвали «Третьим пакетом Яровой», по аналогии с поправками 2016 года. Тогда законодатели потребовали хранить переписку и телефонные звонки граждан от операторов электронной связи. Однако это мало помешало экстремистам – они начали пересылать несрочные послания, например, тексты предвыборных листовок и бланки подписных листов, «Почтой России». В случае, если адресат или адресант находится под подозрением в совершении противоправных действий, его письма вскрываются и копируются. Однако обратиться к архиву «бумажной» переписки, если экстремист выявлен только что, спецслужбы не могут, такой архив попросту отсутствует.

Согласно закону, копия каждого письма должна оставаться в архиве почтового отделения, которое его приняло и отделения, которое его доставило. Конкретный механизм, как почтовики должны вскрывать и копировать письма, оставлен на усмотрение Министерства связи. Возможно, адресантов обяжут отправлять конверты незапечатанными.

Руководство «Почты России» опасается, что новый закон парализует движение почтовых отправлений по всей стране.

– Из-за нехватки копиров нам придётся просто хранить шесть лет все письма, а потом доставлять, чтобы выполнить требования Госдумы, — горько шутят почтальоны.

Отсрочить вступление поправки в силу правительство отказалось, сославшись на крайне сложную внешнеполитическую обстановку.