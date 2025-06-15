Марсоход Perseverance сделал снимок, на котором отчётливо виден герб России
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Американское космическое агентство опубликовало
фотографии, сделанные марсоходом Perseverance. Исследователи сразу выделили снимок, датированный 12 июня – на нём отчётливо виден герб России, выложенный из камней и песка
«Напомню, что 12 июня отмечается День России
и можно сделать вывод, что свою акцию жители Марса приурочили как раз в этому
празднику», – написал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.
Журналисты обратили внимание на попытки NASA скрыть фотографию с
российским гербом – согласно расследованию авторитетной французской газеты L’Humanité,
американцы разместили снимок не в общей галерее на сайте космического агентства,
а на специальной странице, которая не индексируется поисковыми системами.
«По закону NASA обязано обнародовать все материалы, поскольку существует за счёт налогов граждан. Но в этом случае они попытались скрыть
правду от народа – поняли, что даже марсиане за Россию», – рассказал главный
редактор «L’Humanité» Шарль Мегре.
В Роскосмосе уже пообещали подготовить ответное послание
жителям Красной планеты. Как сообщил официальный представитель госкорпорации, в
День космонавтики 12 апреля при участии Юнармии пройдёт всероссийская акция «Россия
и Марс – друзья навек».
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