Марсоход Perseverance сделал снимок, на котором отчётливо виден герб России

Американское космическое агентство опубликовало

фотографии, сделанные марсоходом Perseverance. Исследователи сразу выделили снимок, датированный 12 июня – на нём отчётливо виден герб России, выложенный из камней и песка

«Напомню, что 12 июня отмечается День России

и можно сделать вывод, что свою акцию жители Марса приурочили как раз в этому

празднику», – написал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Журналисты обратили внимание на попытки NASA скрыть фотографию с

российским гербом – согласно расследованию авторитетной французской газеты L’Humanité,

американцы разместили снимок не в общей галерее на сайте космического агентства,

а на специальной странице, которая не индексируется поисковыми системами.

«По закону NASA обязано обнародовать все материалы, поскольку существует за счёт налогов граждан. Но в этом случае они попытались скрыть

правду от народа – поняли, что даже марсиане за Россию», – рассказал главный

редактор «L’Humanité» Шарль Мегре.

В Роскосмосе уже пообещали подготовить ответное послание

жителям Красной планеты. Как сообщил официальный представитель госкорпорации, в

День космонавтики 12 апреля при участии Юнармии пройдёт всероссийская акция «Россия

и Марс – друзья навек».

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