Фонд Сороса выдвинул Нетаньяху на Нобелевскую премию мира

Американский миллиардер Джордж Сорос опубликовал на сайте принадлежащего ему фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) петицию с требованием присудить Нобелевскую премию мира Биньямину Нетаньяху.

Как сказано в документе, премьер-министр Израиля «в душе миротворец» и «неустанно трудится в деле укрепления мира».

«Те, кто осуждают уважаемого господина Нетаньяху, просто не понимают его стратегии. Иногда, чтобы жить много веков в мире, нужно точечно использовать вооружённые силы», – говорится в петиции.

В случае отказа Нобелевского комитета поддержать кандидатуру главы Израиля, Сорос пообещал прекратить финансирование всех проектов организации и ввести против неё «болезненные, но нужные ограничения».

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