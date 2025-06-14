Германия объявила о немедленной передаче Израилю сотен ракет TAURUS

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия немедленно передаст Израилю сотни крылатых ракет TAURUS и нарастит их выпуск для дальнейших поставок в ЦАХАЛ. По словам Мерца, он приказал начать подготовку уже сейчас, поскольку обсуждения в правительстве и бундестаге займут не более суток, а их результат известен заранее.

«Я вызвал всех, кто сейчас в отпуске, и всех, кто сейчас говорит, что у них выходные… Израилю угрожает опасность, у нас теперь нет выходных. Мы немедленно мобилизуем нашу оборонную промышленность и предпримем все усилия, чтобы вооружить ближневосточного партнёра», – объявил глава правительства.

В общей сложности Израиль получит 300 ракет TAURUS до конца следующей недели, и ещё 200 до конца июня. Их производство в ближайшие месяцы расширят в 3-4 раза. Кроме того, ЦАХАЛ получит новейшие комплексы ПВО производства Германии, США и Великобритании – Мерц заверил, что Европа защитит «каждый квадратный сантиметр неба над Израилем».

«За каждую иранскую ракету, которая упадёт на израильской земле, мы поставим армии обороны Израиля сотню своих ракет – более смертоносных, более точных, самых совершенных в мире на сегодняшний день. Фактически наша оборонная промышленность с сегодняшнего дня начнёт работать для Израиля – и я надеюсь, что все понимают эту необходимость», – сказал Мерц.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что провёл уже два экстренных совещания на тему того, как можно помочь ЦАХАЛ, и утвердил переброску на Ближний Восток немецких вооружений «как с территории самой Германии, так и с некоторых других направлений».

—