 

Грета Тунберг организовала в Стокгольме акцию «Вперёд, Иран!»

14.06.2025, 16:33, Разное
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг организовала акцию в поддержку Ирана и корпуса стражей исламской революции (КСИР). Мероприятие «Вперёд, Иран!» провели прямо напротив еврейского культурного центра.

На акцию пришли несколько тысяч шведов, преимущественно проживающих в районе Ринкебю. Они требовали от мирового сообщества «поддержать Иран в его национально-освободительной борьбе с сионистским агрессором».

Несмотря на то, что участников встречи объединяли антиизраильские настроения, не обошлось без эксцессов – так, от активистки регулярно требовали надеть хиджаб, а когда она начала выступать, в неё полетели ботинки и нечистоты. Многие эко-активисты, как оказалось, не поддерживают право женщины говорить без разрешения мужчины, а некоторых возмутил портрет аятоллы на толстовке Греты.

«Шииты – такие же неверные, как и яхуды, – заявил шведский эколог Али Имран-Казим. – Мы закончим с Израилем и примемся за них. Сила мусульман – в единстве, но только не с шиитами, зейдитами, хариджитами, друзами. И с некоторыми суннитами мы тоже должны разобраться, не все они настоящие».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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