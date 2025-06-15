 

Учёные не в силах объяснить, почему гранёный стакан Ельцина по ночам сам наполняется водкой

15.06.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Ельцин-центре в Екатеринбурге происходит необъяснимое явление, которое на протяжении 15 лет ставит в тупик учёных, служителей музея и обычных посетителей: гранёный стакан, принадлежавший первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину, каждую ночь таинственным образом наполняется водкой. Никаких следов постороннего вмешательства обнаружить не удается.

По словам сотрудников музея, стакан находится в специальной витрине под круглосуточным видеонаблюдением, однако ни одна камера не зафиксировала момент наполнения. Первым чудо заметил сторож музея, который, обходя экспозицию утром, обратил внимание на характерный запах. С тех пор это повторяется каждую ночь, несмотря на все попытки разгадать тайну. Для изучения феномена в Ельцин-центр приезжали ученые-физики, химики, а также специалисты по паранормальным явлениям.

«Мы считаем, что это не просто случайность, – заявил директор Ельцин-центра Дмитрий Бухарев. – Это знак свыше, послание от Бориса Николаевича. Возможно, он хочет напомнить нам о необходимости сохранять традиции и чтить память о прошлом. Мы планируем сделать стакан с водкой главной экспозицией музея и надеемся, что он станет местом паломничества для всех, кто помнит и любит первого президента России».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / Маск объявил, что передал в Иран две тысячи терминалов Starlink

15.06 / «5-я статья авансом»: в НАТО заявили о готовности немедленно защитить Израиль от неспровоцированной агрессии Ирана

15.06 / Фонд Сороса выдвинул Нетаньяху на Нобелевскую премию мира

15.06 / Марсоход Perseverance сделал снимок, на котором отчётливо виден герб России

15.06 / Мнение: Немецкая армия предпочитает коренных немцев

14.06 / Германия объявила о немедленной передаче Израилю сотен ракет TAURUS

14.06 / Грета Тунберг организовала в Стокгольме акцию «Вперёд, Иран!»

14.06 / Победителей двое: РФС постановила считать «Зенит» чемпионом вместе с «Краснодаром»

14.06 / В Биробиджане возобновили уголовное дело об убийстве Грибоедова и русских дипломатов в 1829 году в Тегеране

14.06 / Школьники, которых с 1-го класса учили программированию на Haskell, оказались неспособны объяснить свою мысль без теории категорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика