Учёные не в силах объяснить, почему гранёный стакан Ельцина по ночам сам наполняется водкой

В Ельцин-центре в Екатеринбурге происходит необъяснимое явление, которое на протяжении 15 лет ставит в тупик учёных, служителей музея и обычных посетителей: гранёный стакан, принадлежавший первому президенту России Борису Николаевичу Ельцину, каждую ночь таинственным образом наполняется водкой. Никаких следов постороннего вмешательства обнаружить не удается.

По словам сотрудников музея, стакан находится в специальной витрине под круглосуточным видеонаблюдением, однако ни одна камера не зафиксировала момент наполнения. Первым чудо заметил сторож музея, который, обходя экспозицию утром, обратил внимание на характерный запах. С тех пор это повторяется каждую ночь, несмотря на все попытки разгадать тайну. Для изучения феномена в Ельцин-центр приезжали ученые-физики, химики, а также специалисты по паранормальным явлениям.

«Мы считаем, что это не просто случайность, – заявил директор Ельцин-центра Дмитрий Бухарев. – Это знак свыше, послание от Бориса Николаевича. Возможно, он хочет напомнить нам о необходимости сохранять традиции и чтить память о прошлом. Мы планируем сделать стакан с водкой главной экспозицией музея и надеемся, что он станет местом паломничества для всех, кто помнит и любит первого президента России».

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