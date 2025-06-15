Маск объявил, что передал в Иран две тысячи терминалов Starlink
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Компания SpaceX передала Ирану две тысячи терминалов Starlink – часть груза сбросили на парашютах в провинции Исфахан, ещё часть перебросили наземным путём через Турцию.
Илон Маск, комментируя событие, ограничился лаконичным сообщением: «Starlink – для свободного интернета». Он написал это в соцсети X, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения иранских СМИ о передаче терминалов. Позже он подтвердил, что передал 2000 терминалов.
Власти Ирана в свою очередь обвинили Маска в нарушении суверенитета и «акте технологической агрессии». Позже стало известно, что иранские спецслужбы проводят масштабную кампанию по изъятию терминалов – их планируется изучить и воспроизвести своими силами.
Российские эксперты указывают, что подобные действия со стороны американских
технологических компаний всё чаще носят явно выраженный политический характер.
«Мы видим, как цифровые платформы превращаются в инструмент мягкой силы для влияния на внутреннюю повестку государств. В ближайшее время Илон Маск будет приглашён в Москву для консультаций, чтобы не допустить подобного в небе над Россией», — отметил аналитик
Центра стратегических разработок Сергей Душилов.
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